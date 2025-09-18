A diez años del debate viral sobre el vestido azul con negro o blanco con dorado en 2015, una nueva prenda con ilusión óptica está causando revuelo en todo el mundo: y esta vez la lleva puesta Melania Trump.

La primera dama se encuentra en Londres acompañando a su esposo, Donald Trump, en su segunda visita de Estado. El miércoles 17 de septiembre, asistió a un banquete ofrecido por la Familia Real en el Castillo de Windsor.

Tras la publicación de las fotos de la cena en redes sociales, surgió la confusión: el color del conjunto de Melania parecía cambiar según la imagen.

Muchos notaron que el vestido y el cinturón, un diseño de Carolina Herrera, se veían vibrantes desde ciertos ángulos, pero más apagados desde otros.

En una de las fotos, el vestido de Melania luce de un amarillo brillante, mientras que el cinturón parece de un lila suave.

Pero en otra imagen, el vestido se ve de un amarillo mantequilla, acompañado de un cinturón rosado más intenso, tipo rosa bebé.

open image in gallery El conjunto de vestido y cinturón de Melania Trump ha generado confusión en redes por sus colores cambiantes ( Getty Images )

Resulta que el vestido es, en realidad, una combinación de ambos estilos: un vestido amarillo mantequilla con un cinturón morado.

La confusión se ha atribuido al uso del flash en la fotografía y también a que algunos fotógrafos ajustan la saturación de sus imágenes antes de enviarlas a los medios.

Además, cada persona percibe los colores de forma distinta. La revista Wired explicó que diferentes longitudes de onda —que corresponden a distintos colores— entran al ojo a través del cristalino y llegan a la retina, donde los pigmentos activan conexiones neuronales hacia la corteza visual. Ahí, el cerebro convierte esas señales en una imagen.

El debate en torno al vestido de Melania recuerda inevitablemente a la famosa polémica del vestido que dividió al mundo en 2015.

Todo comenzó cuando una bloguera subió la foto a Tumblr pidiendo ayuda: sus amigos no se ponían de acuerdo sobre el color real del vestido.

open image in gallery La debacle del vestido “azul y negro” o “blanco y dorado” fue una sensación viral en 2015 que dividió opiniones en todo el mundo ( Swiked / Tumbler )

“Chicos, ayúdenme: ¿este vestido es blanco con dorado o azul con negro? Mis amigos y yo no nos ponemos de acuerdo y estamos perdiendo la cabeza”, escribió Swiked.

Traducción de Leticia Zampedri