Putin quiere reunirse a solas con Zelensky; Trump insiste en sumarse al encuentro

El presidente ruso, Vladimir Putin, esperaba reunirse a solas con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, mientras los dos países intentan llegar a un acuerdo por la paz, pero el presidente estadounidense, Donald Trump, sigue diciendo que necesita participar en las conversaciones.

Días después de que Trump se reuniera con Putin durante una cumbre en Alaska, Trump se reunió el lunes con Zelensky, y varios líderes europeos, en la Casa Blanca para tratar de encontrar el mejor camino para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania. Tras la reunión, el presidente estadounidense llamó a su homólogo ruso para empezar a hacer “preparativos para una reunión” entre Putin, Zelensky y él mismo, escribió Trump en Truth Social.

Putin mencionó que quería una reunión bilateral con Zelensky, pero Trump sugirió que se le incluyera, afirmó un alto funcionario de la administración a Político.

Cuando el presidente estadounidense se ofreció a asistir a una posible reunión entre Zelensky y Putin, el líder ruso habría dicho: “No tienes que venir. Quiero verlo a solas”.

El presidente ruso Vladimir Putin dijo al presidente Donald Trump que quería reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en persona, pero Trump insiste en que tiene que ser parte de las discusiones, según un informe ( AFP/Getty )

El equipo de Trump “empezó a trabajar en eso”, comentó el funcionario a Politico. “Steve Witkoff tiene la misión de resolverlo”.

The Independent se puso en contacto con la Casa Blanca para recabar comentarios.

Tras la cumbre de Alaska del viernes, Trump se presentó en el programa Hannity de Fox News, donde recalcó que tanto Zelensky como Putin “quieren” que el presidente estadounidense esté presente en una reunión entre ambos. Luego, en los últimos días, Trump ha seguido impulsando la idea de que debería haber reuniones trilaterales.

“No sé si me fío de ellos dos solos en una habitación. Creo que sería mejor que estuvieras allí”, dijo el presentador de Fox News Sean Hannity.

Trump estuvo de acuerdo: “Ambos me quieren allí, y allí estaré. Hay que seguir hasta el final”.

El canciller alemán Friedrich Merz, que asistió a la reunión del lunes en la Casa Blanca, sugirió que Putin había acordado reunirse con Zelensky tras su llamada con Trump en las próximas dos semanas, pero aún no se ha fijado una fecha.

El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, declaró al canal estatal Rossiya-24 que Rusia está abierta a participar en una reunión trilateral o bilateral, informó a la BBC.

“El punto clave es que estos formatos no se persigan en aras de la cobertura mediática o las noticias vespertinas”, observó Lavrov. “Cualquier contacto en el que participen dirigentes nacionales debe prepararse con la máxima minuciosidad”.

Tras la cumbre del lunes, Zelensky declaró: “Estamos preparados para una trilateral”.

Zelensky y Trump se reunieron en la Casa Blanca mientras trabajan para encontrar un acuerdo de paz y poner fin a la guerra con Rusia. ( AFP via Getty Images )

Si los líderes de Rusia y Ucrania se reúnen, supondría el primer cara a cara desde 2019 en París, tres años antes de que Rusia invadiera Ucrania en febrero de 2022, una medida que desencadenó la guerra.

Trump calificó la cumbre del lunes como una “muy buena reunión”, durante la cual los líderes mundiales discutieron garantías de seguridad para Ucrania que serían “proporcionadas por los distintos países europeos, con una coordinación con Estados Unidos de América”, según el presidente estadounidense. Respecto a la reunión trilateral, el presidente estadounidense escribió: “El vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff, están haciendo planes con Rusia y Ucrania”.

“Ya estamos trabajando en el contenido concreto de las garantías de seguridad”, afirmó Zelensky en un mensaje en las redes sociales el martes. Asimismo, alabó la reunión del lunes como “un paso verdaderamente significativo” hacia el fin de la guerra.

Los líderes mundiales que asistieron a la reunión también elogiaron los avances logrados. El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que había “progresos reales” y un “verdadero sentimiento de unidad”.

Merz también afirmó que “el camino está abierto ahora” para un alto al fuego temporal, pero que los siguientes pasos son “más complicados”.