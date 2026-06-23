El presidente de la FIFA afirma que Trump asistirá a la final del Mundial para entregar el trofeo a los ganadores

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reveló el martes que el presidente Donald Trump asistirá al menos a un partido del Mundial de 2026: la final.

Infantino declaró en el programa Fox & Friends que él y Trump estarían presentes durante el partido final del torneo para entregar el trofeo de la Copa del Mundo a los ganadores.

“Estaremos junto al presidente disfrutando de la final y, por supuesto, entregando el trofeo al ganador”, dijo Infantino.

Trump estuvo notablemente ausente del torneo de la Copa del Mundo hasta el momento, incluida su ausencia tanto en el partido inaugural de la selección masculina de Estados Unidos contra Paraguay como en el posterior enfrentamiento con Australia.

Según The Athletic, Trump llamó a la selección masculina de Estados Unidos antes de que comenzara el torneo y les dijo: “Creo que tienen muchas posibilidades de llegar hasta el final”.

open image in gallery Según se informó, el presidente Donald Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entregarán juntos el trofeo del Mundial al término del torneo de 2026 ( Getty )

Trump sí asistió al tercer partido de las Finales de la NBA en la ciudad de Nueva York, el único partido que perdieron los New York Knicks, y al UFC 250, que tuvo lugar en el césped de la Casa Blanca.

Durante su visita al Madison Square Garden para ver a los Knicks, Trump fue abucheado. Tras la derrota de los Knicks, los aficionados se grabaron quemando salvia fuera del estadio antes del cuarto partido para purificarse de la mala energía que, según ellos, había traído el presidente.

Si bien a algunos aficionados del Mundial puede que no les guste la presencia de Trump, está claro que el presidente encontró un aliado en el presidente de la FIFA, Infantino.

El administrador de origen suizo incluso le otorgó a Trump el recién creado Premio Mundial de la Paz de la FIFA después de que se le negó el Premio Nobel de la Paz a principios de este año.

La aparición de Infantino en Fox News se produce apenas un día después de que The Telegraph publicó un artículo sobre la ausencia de Trump en el torneo.

open image in gallery Trump celebró con los jugadores del Chelsea tras ganar la primera edición del Mundial de Clubes en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey ( Getty )

El periódico habló con Andrew Giuliani, jefe del grupo de trabajo de Trump para la Copa Mundial, que básicamente dijo que el presidente aún no apareció porque quiere mantener a la gente en vilo.

“Sé que tiene planeados un par de viajes internacionales, además del Día de la Independencia, así que lo único que les diré sobre mi jefe —y lo conozco desde hace, caramba, 30 años, y es como un tío para mí— es que le gustan los finales en suspenso, ¿verdad?”, le dijo al periódico.

Dijo que a Trump “le gusta mantener a la gente en vilo, así que lo único que puedo decirles es ‘manténganse atentos’, y estoy emocionado por ver cuáles serán los próximos pasos”.

Trump causó revuelo durante la entrega del trofeo del Mundial de Clubes, al permanecer en la plataforma con los jugadores del Chelsea que celebraban tras hacer entrega del premio en el MetLife Stadium.

“Me dijeron que iba a entregar el trofeo y luego abandonar el escenario”, declaró la estrella del Chelsea, Reece James, según la BBC. “Yo pensaba que iba a abandonar el escenario, pero quiso quedarse”.

Traducción de Olivia Gorsin