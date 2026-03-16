El multimillonario de Silicon Valley Peter Thiel se encuentra esta semana en Roma pronunciando una serie de conferencias en cuatro partes en las que expone sus creencias sobre el anticristo a las puertas del Vaticano. De hecho, recientemente se refirió al papa León XIV de manera despectiva como un “papa estadounidense woke”.

Thiel, de 58 años, cofundador de PayPal y de la empresa de minería de datos Palantir, pronunció la primera conferencia el domingo y presentará otras tres el lunes, martes y miércoles de esta semana, en las que, al parecer, explicará su compleja filosofía personal sobre la inminencia del Armagedón.

El ciclo de conferencias es solo por invitación, no se permiten dispositivos de grabación en los recintos (cuyas ubicaciones han cambiado en varias ocasiones) y dos universidades católicas vinculadas a la conferencia han negado estar involucradas.

Thiel, que creció en un hogar cristiano evangélico, dio una serie de charlas similares en San Francisco el pasado septiembre, que también tuvieron lugar a puerta cerrada; posteriormente se filtraron grabaciones ilícitas, y The Guardian publicó amplios extractos.

open image in gallery Peter Thiel, titán de Silicon Valley, pronunció una serie de conferencias en cuatro partes sobre el anticristo y el Armagedón en San Francisco el pasado otoño ( AP )

En tales discursos, se oye al inversor tecnológico definirse como “un libertario, o un liberal clásico”, con la única diferencia de que le “preocupa el Anticristo”, al que caracterizó como “un descriptor espiritual de las fuerzas del mal” o “un rey malvado o tirano o antimesías que llega en el final de los tiempos”.

Thiel declaró ante su audiencia de profesionales predominantemente hombres jóvenes en California que creía que el fin de los tiempos sería provocado por una figura del anticristo que fomenta el miedo a las amenazas existenciales contra la humanidad con el fin de consolidar el poder. Mencionó que el cambio climático, la IA y la guerra nuclear serían algunos ejemplos de temas que podrían utilizar para infundir ansiedad sobre una próxima Tercera Guerra Mundial.

Según Thiel, una persona así utilizaría la paranoia resultante para justificar el impulso hacia un estado mundial único y el estancamiento forzoso del progreso científico y los avances tecnológicos, algo que cree que ya está en marcha.

Ver al anticristo tanto como un individuo como una fuerza maligna que obliga a la unificación del mundo bajo un único Estado global ha llevado a Thiel a oponerse a organismos de organización internacional como las Naciones Unidas y el Tribunal Penal Internacional.

En su anterior ciclo de conferencias, calificado de “disperso, divagante y a menudo confuso” por The Guardian, también advirtió contra el papa León por ser un “papa estadounidense woke” y contra los “luditas” anticientíficos como la activista climática Greta Thunberg.

open image in gallery El papa León XIV, que ha sido etiquetado como “woke” por Thiel, ha emitido una serie de ataques poco discretos contra la administración de Trump desde que ascendió al papado el año pasado ( AP )

También reflexionó sobre el papel que podrían desempeñar en su cosmología el presidente Donald Trump, el vicepresidente J. D. Vance, el presidente ruso Vladimir Putin y los demócratas Alexandria Ocasio-Cortez, Gavin Newsom y Zohran Mamdani.

Las charlas estuvieron salpicadas de referencias a la cultura popular. Thiel aludió a todo, desde Jonathan Swift y El señor de los anillos de J.R.R. Tolkien hasta Watchmen de Alan Moore, mientras hacía espacio para lanzar indirectas contra sus colegas de la industria tecnológica, Bill Gates y Marc Andreessen.

En respuesta a su llegada a Italia, el periódico italiano Il Messaggero cita un ensayo del teólogo católico padre Paolo Benanti, publicado originalmente en Le Grand Continent. En el escrito, el sacerdote critica el sombrío mensaje del autodenominado profeta por describir una sociedad “incapaz de autogobernarse” en la que “la única alternativa al apocalipsis sería un orden tecnocrático impuesto por una élite de gobernantes”.

Asimismo, señala: “Según esta perspectiva, ya está muerta la democracia entendida como el autogobierno de ciudadanos iguales, y lo único que queda, en la oscuridad de un centro de datos, es la gestión clínica de su cadáver”.

Benanti considera la gira de conferencias de Thiel “un prolongado acto de herejía contra el consenso liberal: un desafío a los fundamentos mismos de la convivencia civil”, concluye Il Messaggero.

open image in gallery La llegada de Thiel a Roma y sus advertencias sobre un “antimesías” que anuncia el fin de los tiempos ya ha suscitado una gran polémica en la Ciudad Santa ( AP )

En su país, Thiel se ha posicionado abiertamente a favor de la administración de Trump y realizó donaciones personales a la campaña presidencial de 2016. Por otro lado, Palantir figura entre las empresas que están contribuyendo a financiar el nuevo salón de baile que se está construyendo en el lugar que ocupaba el Ala Este de la Casa Blanca.

La empresa también firmó un acuerdo con ICE para agilizar el proceso de identificación de las personas que la agencia tiene en el punto de mira para ser deportadas. Ante la medida, los manifestantes acudieron a la última conferencia de Thiel en San Francisco con pancartas que decían “Tecnología depredadora”, “No nos beneficiamos de las personas que se benefician de la miseria” y “Hoy no, Satanás”.

Thiel también es conocido por su cercanía al vicepresidente, ya que apoyó los inicios de la carrera de Vance en el negocio del capital riesgo y aportó millones de dólares a su exitosa candidatura al Senado por Ohio en 2022.

Si bien el multimillonario objeta al papa León, el pontífice nacido en Chicago ha dejado igual de clara su oposición a la administración de Trump. Recientemente criticó el conflicto de Irán y el pasado mes de marzo compartió un artículo en las redes sociales en el que se oponía al trato a los migrantes con el titular: “J. D. Vance se equivoca: Jesús no nos pide que clasifiquemos nuestro amor por los demás”.

León incluso advirtió en febrero a los sacerdotes católicos contra la seducción por la “ilusión en Internet” y los peligros de la IA, tal como Thiel advirtió que podría hacer el anticristo.