Tras meses de presión pública, la administración del presidente Donald Trump finalmente publicó miles de documentos de las investigaciones sobre Jeffrey Epstein.

Aunque la primera tanda de documentos tan esperados incluye una amplia colección de imágenes y fotografías indecentes de figuras de alto perfil, aún no está claro si aportan nueva información sobre los delitos de Epstein y sus presuntos vínculos con una red de tráfico sexual en la que están implicados altos cargos acusados de explotar y abusar de niñas.

Las revelaciones relacionadas con la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein incluyen cientos de fotografías sin fecha, así como imágenes y expedientes del caso muy censurados, entre ellos 119 páginas de testimonios ante el gran jurado que están completamente tachadas.

Las fotografías presentadas por las fuerzas del orden que investigaron el interior de su propiedad de Nueva York incluyen juguetes sexuales y disfraces, imágenes de mujeres mostrando el cuerpo, carpetas llenas de fotografías de mujeres casi desnudas y pinturas y esculturas de pechos femeninos desnudos.

Epstein, un financiero rico y bien relacionado y condenado por delitos sexuales, está acusado de traficar con mujeres y niñas de tan solo 14 años. Su muerte en la cárcel mientras esperaba el juicio por cargos de tráfico en 2019 fue dictaminada como suicidio.

open image in gallery El Departamento de Justicia publicó miles de expedientes sobre Epstein con numerosas censuras e imágenes del delincuente sexual y Ghislaine Maxwell con famosos y mujeres jóvenes ( Departamento de Justicia )

El mes pasado, tras las crecientes demandas para que se hiciera pública toda la información sobre los presuntos abusos de Epstein, el presidente firmó a regañadientes una ley que obligaba al Departamento de Justicia, al FBI y a las fiscalías federales a publicar todo lo que tenían en su poder antes del 19 de diciembre.

El Departamento de Justicia lanzó una página web dirigida al público el viernes por la tarde. Sin embargo, las autoridades reconocieron que no se ha publicado todo el material que la ley exige y que los abogados del Gobierno se están apresurando a realizar las modificaciones necesarias. Más de 200 abogados ayudaron a revisar los documentos, escribió el fiscal general adjunto Todd Blanche a los miembros del Congreso.

Según Blanche, se identificaron más de 1200 nombres de víctimas o familiares de estas. Dichos nombres aparecerán censurados. “Proteger a las víctimas es la máxima prioridad” para la administración Trump, escribió.

open image in gallery Epstein aparece junto a Michael Jackson en una fotografía sin fecha ( Departamento de Justicia )

open image in gallery Otra imagen sin fecha muestra a Michael Jackson con Diana Ross y el expresidente Bill Clinton ( Departamento de Justicia )

Sin embargo, siguen en curso las “etapas finales de la revisión” y se completarán en “las próximas dos semanas”, afirmó.

Los demócratas han amenazado con emprender acciones legales para forzar la publicación inmediata de todos los llamados archivos de Epstein, que han consumido el segundo mandato de Trump hasta ahora, ya que se enfrenta a un nuevo escrutinio sobre su relación de años con el delincuente sexual. El presidente afirma haber cortado los lazos con Epstein hace muchos años.

Fotos con celebridades y Bill Clinton

El último lote de documentos incluye fotografías íntimas de Epstein y su socia Ghislaine Maxwell, así como fotografías de la pareja junto a Michael Jackson y Mick Jagger, entre otros.

El expresidente Bill Clinton aparece en docenas de imágenes, incluida una fotografía sin fecha en la que se le ve reposando en un jacuzzi junto a alguien cuyo rostro ha sido censurado.

open image in gallery Varias imágenes de la primera tanda de documentos muestran a Clinton con Epstein, Maxwell y una mujer cuyo rostro ha sido censurado ( Departamento de Justicia )

open image in gallery Clinton también aparece en una foto en un jacuzzi con Maxwell y una mujer cuyo rostro ha sido censurado ( Departamento de Justicia )

También aparece en una foto en un avión privado con una mujer sentada en su regazo. El rostro de esa mujer también ha sido censurado.

Asimismo, se fotografió un retrato pintado de Clinton con un vestido azul, recostado en un sillón, colgado en el departamento de Epstein en Nueva York.

open image in gallery Otra imagen sin fecha muestra a Clinton con Mick Jagger y una mujer cuyo rostro ha sido censurado ( Departamento de Justicia )

open image in gallery Según las fotos de las fuerzas del orden, en el apartamento de Epstein en Nueva York había colgado un retrato satírico de Clinton con un vestido azul ( Departamento de Justicia )

Clinton nunca ha sido acusado de ningún delito relacionado con Epstein, y el mero hecho de que el nombre o las imágenes de alguien aparezcan en los archivos no implica lo contrario.

“Pueden publicar todas las fotos borrosas de hace más de 20 años que quieran, pero esto no tiene nada que ver con Bill Clinton. Nunca ha tenido y nunca tendrá [nada que ver]”, afirmó en un comunicado el subjefe de gabinete de Clinton, Ángel Ureña.

“Hay dos tipos de personas aquí. El primer grupo no sabía nada y cortó toda relación con Epstein antes de que sus delitos salieran a la luz”, añadió. “El segundo grupo mantuvo la relación con él después. Nosotros estamos en el primero. Por mucho que lo intenten retrasar las personas del segundo grupo, eso no va a cambiar”.

Muchas censuras y funciones de búsqueda fallidas

En virtud de la ley de transparencia recientemente aprobada, el Departamento de Justicia estaba obligado a publicar los documentos en un sitio web y hacerlos descargables y consultables.

Sin embargo, la función de búsqueda no arrojaba ningún resultado para “Epstein”, y mucho menos para otros nombres destacados que aparecían a lo largo del texto.

Los archivos también incluyen materiales de investigación y documentos del gran jurado de varios casos contra Epstein y Maxwell, entre los que se encuentran lo que parecen ser entrevistas con las víctimas, aunque una parte sustancial de tales documentos está censurada.

open image in gallery Lo que parece ser una tarjeta tipo álbum de recortes incluye imágenes recortadas de Epstein y una persona cuyo rostro ha sido censurado ( Departamento de Justicia )

open image in gallery La tarjeta aparece en un álbum de recortes descubierto en 2019 en la casa de Epstein en Little St. James ( Departamento de Justicia )

Los materiales incluyen lo que parecen ser carpetas con pruebas que contienen juguetes sexuales, pornografía, ropa interior y rollos de película, objetos que fueron recolectados como pruebas por las fuerzas del orden en relación con causas penales contra Epstein.

Las fotografías muestran a mujeres en topless y desnudas con el rostro tachado, así como retratos escolares.

Lo que parece ser una tarjeta de aniversario similar a un álbum de recortes incluye imágenes recortadas de Epstein y una persona cuyo rostro ha sido censurado, con burbujas que dicen “Había una vez... una niñita despistada”.

La Casa Blanca defiende la liberación parcial mientras los demócratas exigen “la verdad”

Tras la publicación de los documentos, la Casa Blanca afirmó que la administración de Trump “ha hecho más por las víctimas que los demócratas”.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, criticó la publicación parcial y señaló que el lote de documentos, en gran parte censurado, solo refleja “una fracción del conjunto de pruebas”.

“Los demócratas del Senado están trabajando para evaluar los documentos que se publicaron con el fin de determinar qué medidas deben tomarse para que la administración Trump rinda cuentas”, afirmó en un comunicado. También señaló: “Exploraremos todas las opciones para asegurarnos de que se sepa la verdad”.

El representante demócrata Ro Khanna, uno de los demócratas de la Cámara de Representantes que presionó para que se publicaran los archivos completos, sugirió que cree que la administración está “ocultando cosas”.

“No han sido transparentes, y por eso la mayor preocupación de la gente es que están ocultando cosas”, planteó.

El representante republicano Thomas Massie, uno de los pocos republicanos de la Cámara de Representantes que presionó para que se hicieran públicos, afirmó que el Departamento de Justicia ha incumplido “gravemente” tanto “el espíritu como la letra de la ley” que Trump firmó el mes pasado.

Khanna aseveró que los demócratas de la Cámara de Representantes podrían celebrar audiencias de destitución contra la fiscal general Pam Bondi y su adjunto Todd Blanche “si fuera el caso”.

open image in gallery Los archivos están muy censurados, como más de 100 páginas de una transcripción del gran jurado que están completamente tachadas ( REUTERS )

María Farmer, la primera mujer en presentar una denuncia penal contra Epstein, dijo en un comunicado que ha “esperado tres décadas”, más de la mitad de su vida, para este momento.

“Cuando el FBI me ignoró y me colgó el teléfono en 1996, se me cayó el mundo y me sentí congelada en el tiempo” —señaló— “Me enfrenté a amenazas de muerte, burlas y mofas por parte de algunas de las personas más poderosas del mundo”.

Manifestó que tiene la esperanza de poder “retomar” donde se quedó “a los 26 años”.

“También tengo la esperanza de que esto sea un paso importante para muchas de las sobrevivientes y para que el gobierno rinda cuentas por su grotesco fracaso en la aplicación de la ley, uno de los mayores en la historia de Estados Unidos”, agregó.

Según los fiscales federales, Epstein y Maxwell trabajaron juntos durante más de una década para reclutar a chicas jóvenes y convencerlas de que viajaran a las propiedades de Epstein.

Durante un juicio de un mes de duración celebrado en 2021, las sobrevivientes testificaron en un tribunal federal de Manhattan que Maxwell las había manipulado, les había quitado los pasaportes y había abusado sexualmente de ellas. Maxwell está cumpliendo una condena de 20 años de prisión por delitos relacionados con el plan que Epstein llevó a cabo durante décadas.

Epstein se declaró culpable de los cargos estatales de incitación a la prostitución y de incitación a la prostitución con una menor de 18 años como parte de un controvertido acuerdo para evitar un juicio federal en 2008. Fue puesto en libertad tras cumplir menos de 13 meses en una prisión estatal.

Una década más tarde, en 2019, Epstein fue encontrado muerto en su celda de Manhattan mientras esperaba el juicio por cargos federales de tráfico de personas. Tenía 66 años.