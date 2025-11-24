Función de localización en X destapa influencers MAGA y cuentas conservadoras que operan fuera de EE. UU.

Los cambios en X de Elon Musk pueden haber revelado sin querer que muchas cuentas del movimiento MAGA (Hagamos a Estados Unidos grande otra vez) son en realidad actores extranjeros que se benefician de sembrar divisiones en Estados Unidos.

El viernes, la red social X introdujo una función llamada “Acerca de esta cuenta”, que permite a otros usuarios ver dónde estaba radicada una cuenta cuando se unió al sitio, con qué frecuencia ha cambiado su nombre de usuario y por qué medios descargó la aplicación X.

Una vez que la función estuvo activa, los rivales políticos empezaron a indagar en las cuentas de los demás, y comenzó a surgir una tendencia: muchas cuentas populares de influencers MAGA y de derecha no tenían su sede en Estados Unidos.

Ante el descubrimiento, el influencer demócrata Harry Sisson lo calificó como “fácilmente uno de los mejores días de esta plataforma”, informa el Daily Beast. Y expresó: “Ver que todas estas cuentas MAGA quedan expuestas como actores extranjeros que intentan destruir Estados Unidos es una reivindicación completa de los demócratas, como yo y muchos aquí, que hemos estado advirtiendo sobre esto”.

Decenas de cuentas de derecha que promueven contenido político estadounidense se crearon en lugares como India, Rusia y Nigeria.

open image in gallery El sitio de redes sociales X de Elon Musk introdujo una nueva función que reveló sin querer que muchas cuentas del movimiento MAGA y de derecha en realidad se crearon fuera de Estados Unidos. ( Getty Images )

MAGANationX, por ejemplo, incluye una biografía que reza “Patriot Voice for We The People” (Voz patriota para nosotros, el pueblo), pero en realidad se creó en Europa del Este, según la nueva función.

Se descubrió que otra cuenta, que utilizaba una imagen del presidente Donald Trump en esmoquin y usaba el nombre “MAGA Scope” con un emoji de la bandera estadounidense, se había iniciado en Nigeria en 2024.

Micah Erfan, un influencer de izquierda, señaló que “la mitad de sus grandes cuentas eran extranjeros haciéndose pasar por estadounidenses todo el tiempo”.

Hay algunas dudas sobre la exactitud de la información de las páginas “Acerca de esta cuenta”, ya que los usuarios señalaron que cualquiera que abra su cuenta de X mientras utiliza una VPN podría tener un origen que refleje el uso de la VPN y no el país real en el que reside.

Nikita Bier, responsable de desarrollo de productos de X, declaró el viernes que la empresa tenía previsto resolver las posibles discrepancias que pudieran haber causado las VPN. También dijo que la función tenía “algunos imperfectos” que la empresa tiene previsto arreglar.

open image in gallery La página “Acerca de este usuario” de la cuenta MAGANationX en la red social X muestra que tiene su sede en Europa del Este ( X )

Los usuarios de X se dieron cuenta el viernes de que se había desactivado la función pocas horas después de la actualización, lo que llevó a especular con la posibilidad de que el repentino cambio fuera una reacción al descubrimiento de los países de origen de las cuentas de extrema derecha. A partir de esta publicación, parece que la función se volvió a activar.

No hay prácticamente nada que impida a alguien de otro país utilizar las redes sociales para sembrar la división política a través de la política estadounidense y obtener un beneficio con ello.

“Basta con pensar en las operaciones de influencia extranjera que se están produciendo ahora mismo en esta aplicación”, planteó el cofundador de MeidasTouch, Brett Meiselas, en un video en las redes sociales sobre el desarrollo. Y señaló: “Piensen en los legisladores que se sienten presionados por cuentas como esta. Piensen en la desinformación que se difunde como resultado de todas estas cuentas ahí fuera”.

Que algunas cuentas MAGA sean inventadas no es una revelación para algunos monitores de redes sociales. Durante el ciclo electoral de 2024, el Centre for Information Resilience, un grupo de investigación independiente y sin ánimo de lucro, encontró más de una docena de cuentas que robaron las fotos de modelos e influencers europeas y utilizaron sus imágenes para hacerse pasar por mujeres jóvenes y atractivas que apoyan a Trump y a la esfera MAGA en general.

El influencer liberal Ed Krassenstein especuló con que las cuentas MAGA de fuera de Estados Unidos trabajaban para gobiernos extranjeros, aunque no ha habido pruebas concretas de ello para ninguna cuenta específica.

El año pasado, el Departamento de Justicia descubrió que varios influencers populares de derecha trabajaban, al parecer sin saberlo, para una empresa que en realidad era una operación de influencia rusa, lo que significa que recibían pagos de una empresa rusa para promover sus ideas.