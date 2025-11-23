Donald Trump y Cristiano Ronaldo: la reunión que culminó con un extraño video de IA

Las reuniones de Trump con una delegación de Arabia Saudí, incluida la superestrella mundial Cristiano Ronaldo, culminaron esta semana de una forma típicamente surrealista para el presidente.

En las primeras horas del jueves, Trump publicó un video de IA en el que se le veía jugando al fútbol en el Despacho Oval con el astro portugués.

El presidente publicó la extraña escena en Truth Social, poco después de cenar con Ronaldo y el polémico príncipe heredero saudí Mohamad bin Salmán.

open image in gallery Donald Trump compartió un extraño video generado por inteligencia artificial en el que aparece jugando al fútbol con Cristiano Ronaldo ( Truth Social )

Ronaldo formaba parte de la comitiva de MBS, en la primera visita de Estado del país de Oriente Medio desde el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.

Fueron agasajados por el presidente en una lujosa cena, a la que también asistió Elon Musk, el amigo y rival de Trump.

“Mi hijo es un gran fan de Ronaldo”, dijo Trump, entre risas, en su discurso a los comensales. “Y Barron pudo conocerlo, y creo que ahora respeta un poco más a su padre, solo por el hecho de que se lo presenté”.

Aunque Ronaldo aún no ha hecho comentarios sobre la cena, compartió un video a cámara lenta de él y Trump caminando por los pasillos de la Casa Blanca. El video tenía el siguiente subtítulo: “DOS GRANDES, CR7 x 45/47”.

La extraña escena ocurre en el Despacho Oval y muestra al presidente y al ícono del fútbol portugués cabeceando un balón, que desciende del techo.

En un momento dado, se les puede ver correteando por el escritorio Resolute, pasándose la pelota entre ellos.

Los Ronaldo y Trump generados por la IA incluso juegan a dar patadas, manteniendo plácidamente el balón en el aire con las rodillas mientras sonríen.

Un Trump generado por IA, y bastante móvil, incluso gira sobre su talón para interceptar el balón de fútbol antes de patearlo hacia el espectador. La pantalla se rompe y pone fin a la extraña escena.

Trump publicó el video a las 5:48 a. m. en Truth Social, justo dos días después de que el Ronaldo de la vida real visitara la Casa Blanca.

open image in gallery La Casa Blanca compartió un video de Trump y Ronaldo que tituló “DOS GRANDES” ( X/@MargoMartin47 )

La visita de Ronaldo a la Casa Blanca fue la primera aparición pública del futbolista en Estados Unidos desde 2014, varios años después de que fuera acusado de violación. Ha negado vehementemente todas las acusaciones de irregularidades.

Su visita generó opiniones encontradas entre los aficionados por su acercamiento a Trump.

“Nunca en mi vida lo había visto aceptar una equivocación, y mucho menos una equivocación de esta magnitud”, escribió un usuario en X. “Un día increíblemente triste”.

“Dos leyendas se encuentran”, escribió otro.

En una entrevista con Piers Morgan a principios de mes, Ronaldo contó que el Consejo Europeo portugués había regalado a Trump una camiseta de fútbol con el número 7, el número de Ronaldo. La camiseta estaba firmada: “Al presidente Donald J. Trump, juega por la paz, Ronaldo”.

open image in gallery Ronaldo estuvo acompañado por el príncipe heredero saudí Mohamad bin Salmán ( Getty Images )

“Uno de los hombres que quiero conocer”, dijo Ronaldo, refiriéndose a Trump, antes de que Morgan se ofreciera a “hacer que eso ocurra”.

“Me gustaría conocerlo algún día, sentarme con él, porque es una persona que me agrada mucho”, declaró el exjugador del Real Madrid y del Manchester United. “Creo que puede hacer que sucedan cosas y me gusta la gente así”.

El astro del fútbol también dijo que le contará a Trump “algo que nadie sabe”, pero se negó a detallar a qué se refería. Solo decía que era algo que “compartían”.

Luego aseguró que era más famoso que Trump. “Me conocen más a mí que a él”, se jactó.