El presidente Donald Trump recibió a Mohamed bin Salmán en una lujosa cena en la Casa Blanca horas después de defender la presunta implicación del príncipe heredero saudí en el asesinato en 2018 del periodista del Washington Post Jamal Khashoggi.

Aunque técnicamente no era una cena de Estado, ya que el padre de Bin Salmán, Salman bin Abdulaziz Al-Saud, es el jefe de Estado de Arabia Saudí, la velada del martes contó con todos los adornos de una. La música de piano sonó mientras el príncipe heredero —junto con el futuro trillonario Elon Musk, la estrella del fútbol Cristiano Ronaldo y altos cargos de la Administración— entraba en el Salón Este de la Casa Blanca para asistir a la cena de etiqueta a la luz de las velas.

La cena supone la primera invitación de Bin Salmán a la Casa Blanca desde la muerte de Khashoggi en 2018. Una evaluación de los servicios de inteligencia estadounidenses de 2021 determinó que el príncipe heredero “aprobó” el asesinato del periodista. El príncipe heredero, conocido como MBS, ha negado vehementemente cualquier implicación.

A primera hora del martes, en el Despacho Oval, un periodista preguntó por la presunta implicación de MBS en el asesinato. Trump salió en defensa de Bin Salmán. Describió a Khashoggi de “extremadamente controvertido” y aseguró que el príncipe heredero “no sabía nada al respecto”. Además, el presidente regañó al periodista: “No tienes que avergonzar a nuestros invitados”.

El príncipe heredero afirmó que Arabia Saudí “hizo todo lo correcto” para investigar la muerte de Khashoggi, que calificó de “dolorosa”.

open image in gallery El presidente Donald Trump recibió al príncipe heredero saudí para cenar horas después de que el mandatario afirmara que Mohammad bin Salman “no sabía nadan sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018 ( REUTERS )

En su intervención en la opulenta cena, Trump anunció que Estados Unidos designaba a Arabia Saudí como “principal aliado no perteneciente a la OTAN”.

El Departamento de Estado de EE. UU. afirma que los países con estatus de “Aliado principal no perteneciente a la OTAN” pueden recibir “ciertos beneficios en las áreas de comercio de defensa y cooperación en materia de seguridad”, incluida la posibilidad de “préstamos de material, suministros o equipos para fines de investigación cooperativa, desarrollo, pruebas o evaluación” y la designación como ubicación de arsenales militares estadounidenses.

La reacción de sorpresa de los invitados se escuchó en toda la sala. Al dirigirse directamente a los saudíes, el presidente exclamó: “Se los digo ahora por primera vez, porque quería guardar un pequeño secreto para esta noche”.

open image in gallery Elon Musk, la persona más rica del mundo, fue uno de los muchos ejecutivos presentes en la lujosa cena de la Casa Blanca ( AP )

Antes, Trump y MBS firmaron un acuerdo que “fortalece la disuasión en todo Oriente Medio” para profundizar la asociación económica y de defensa de Estados Unidos con Arabia Saudí, según la Casa Blanca.

En la cabecera de la mesa, Trump se sentó junto a la primera dama, Melania Trump, a un lado, y el príncipe heredero, al otro. También asistieron a la cena ejecutivos de Apple, Paramount, Nvidia, Chevron y General Motors.

En un momento dado, Trump presumió de los peces gordos invitados: “Esta sala está repleta de los mayores líderes mundiales, empresariales, deportivos”.

open image in gallery El presidente bromeó con que su hijo Barron Trump lo “respeta” un “poco más” después de que le presentaran a Cristiano Ronaldo al universitario ( REUTERS )

Al hablar de la superestrella del fútbol, el presidente mencionó que su hijo menor Barron Trump es un “gran fan” y pudo conocerlo. “Creo que ahora respeta un poco más a su padre”, bromeó.

El público se carcajeó.

Pero no todo el mundo estaba encantado con la cena. Varios demócratas criticaron la decisión de Trump de celebrar un fastuoso evento para el príncipe heredero.

open image in gallery Elegante música de piano mientras los invitados se reunían en el Salón Este de la Casa Blanca a la luz de las velas ( AFP via Getty Images )

La senadora demócrata para Massachusetts Elizabeth Warren criticó la decisión de la Casa Blanca de acoger el lujoso evento. “Espero que todo el mundo disfrute de su agradable cena en celebración a un hombre que, según la CIA, ordenó el asesinato de un periodista”, escribió en una publicación en las redes sociales.

La senadora demócrata para Washington Patty Murray hizo un comentario similar: “Es una grave vergüenza ver al presidente de Estados Unidos extender la alfombra roja a un dictador extranjero que ordenó el asesinato de un periodista del Washington Post”.