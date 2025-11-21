Trump “debió haber sabido” lo de las víctimas, asegura sobreviviente anónima de Epstein al hablar por primera vez

Una sobreviviente anónima de Epstein habló públicamente por primera vez en una entrevista televisiva, en la que afirmó que Donald Trump “debió haber sabido” sobre las víctimas del financiero pedófilo.

La sobreviviente anónima rompió casi dos décadas de silencio, pues nunca había hablado con sus amigos ni con su familia de los abusos que sufrió cuando apenas tenía 16 años.

Habló en exclusiva con Channel 5 News en el Reino Unido, en un programa que se emitió el miércoles por la noche, junto a una entrevista con Marina Lacerda, testigo clave en la acusación contra Jeffrey Epstein.

open image in gallery La sobreviviente de los abusos de Jeffrey Epstein asegura que Donald Trump “tenía que haber tenido idea” de lo que pasaba ( The Palm Beach Post )

La sobreviviente dijo de Trump: “Tenía que haber sabido algo. Tenía que haber tenido una idea. Siempre presumía de su amistad, pero nunca supe lo unidos que estaban ni lo implicados que estaban”.

También afirmó que él tenía “fotos de ellos juntos en su casa”, que alega haber visto. “Eran amigos... No sé cómo no pudo [saberlo]”, añadió.

Trump ha negado con vehemencia conocer a las víctimas de Epstein y ha descartado los informes sobre la amistad de la pareja como una “farsa demócrata”.

open image in gallery La víctima anónima habló en exclusiva con Channel 5 en el Reino Unido ( Channel 5 )

La sobreviviente anónima respondió desde entonces a la descalificación de Trump y argumentó: “No soy una farsa. Ojalá fuera así, pero no lo es. Y sucedió, por supuesto que sucedió. Por mucho que quiera fingir que no pasó, sí pasó, y tengo que vivir con ello el resto de mi vida”.

Explica que le costó contar a sus amigos y familiares el verdadero alcance de lo que le había ocurrido: “La única persona a la que se lo he contado es a mi novio ahora, y tardé 13 años en hacerlo. Me sentí como si hubiera vivido dos vidas diferentes, y fingir que nunca sucedió y luego tener conversaciones normales. Mientras tanto, te estás muriendo por dentro”.

Para ella, dice, la rendición de cuentas está en los archivos de Epstein. “No sé cómo es la justicia para mí, porque la única persona que me ha traumatizado está muerta. Quiero que se responsabilice a la gente de las otras chicas. Su gente sigue ahí fuera, y siento que necesitan justicia”.

open image in gallery La superviviente Marina Lacerda desempeñó un papel fundamental en la denuncia de los delitos de Epstein ( Reuters )

Lacerda solo tenía 14 años cuando conoció a Epstein. Hasta hace dos meses, su identidad estaba oculta y solo se la conocía como “Víctima Menor Uno”. Desde entonces, ha desempeñado un papel fundamental en la denuncia de los delitos de Epstein.

Ahora pide a Andrés Mountbatten-Windsor, antes conocido como príncipe Andrés, y a los miembros de su familia cercana que declaren en relación con unos hechos que él siempre ha negado que hayan ocurrido.

Lacerda manifestó: “Espero que tenga los h****s de enfrentarse a lo que hizo y responder a las preguntas. ¿Por qué no habría de hacerlo? Si a mí me acusaran de algo tan escandaloso, querría ir y al menos limpiar mi nombre. Aclara tu nombre. Y si hiciste alguna fechoría, reconócela”.

Y continuó: “Tienes una familia. Tienes hijas. Tienes hijas que tienen hijas. Está bien. Si sabes que es algo que hiciste en el pasado y de lo que te arrepientes, díselo al mundo. ¿Qué es lo peor que podría pasar ahora?”.

Lacerda añadió que cree que la exesposa de Andrés, Sarah Ferguson, junto con sus hijas, deberían ser citadas a declarar.

open image in gallery Lacerda cree que Sarah Ferguson debería ser citada a declarar ( Reuters )

Planteó: “Lo correcto sería que fueran citadas. Dijo que estaba comiendo pizza con sus hijas, si no me equivoco. Así que estaría bien que hubiera algo de transparencia, y esperaría que sus hijas hablen. Que sean sinceras al respecto”.

Y recalcó: “Tenemos que dejar de proteger a las personas porque son nuestra familia. Tenemos que empezar a proteger a la gente que está siendo perjudicada por su familia”.

Lacerda habló con detalle del poder que Epstein ejercía sobre ella y sus otras víctimas. Explicó: “Como niña que viene de un país del tercer mundo, lo único que quieres es triunfar en los Estados Unidos de América. Y yo pensé que era algo que él podía conseguirme”.

Y continuó: “Dijo que era dueño del gobierno, que era dueño de los bancos, que era dueño de todo el mundo. Sabía que yo necesitaba dinero y sabía que necesitaba estar de manera legal en ese país. Y creo que siempre me advirtió también, como, bueno, ya sabes, eres una inmigrante. Algo así como, no te metas conmigo, porque sé que eres una inmigrante y yo soy muy poderoso”.

“Dentro de ese año, creo que después de cuatro o cinco meses viéndolo, me violó y luego me atrapó. Era casi como una mafia”.

open image in gallery Lacerda habló en detalle del poder que Epstein tenía sobre ella y sus otras víctimas ( New York State Sex Offender Registry )

Lacerda también era especialmente vulnerable, ya que tenía un historial traumático: un familiar había abusado de ella desde que tenía 8 años.

“Dije, esto no es tan malo. Este hombre solo quiere que me quite la blusa. Tenía fotos en su tocador. Tenía con Bill Clinton, con el príncipe Andrés. Me hizo pensar que era un tipo importante”.