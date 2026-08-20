Melania Trump reaparece en público tras un mes de ausencia y sorprende con una irónica broma sobre su regreso

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, reapareció en público este jueves tras permanecer más de un mes alejada de los actos oficiales. Su regreso se produjo en la Casa Blanca, donde pronunció un discurso para promover su iniciativa de apoyo a jóvenes que se encuentran en el sistema de hogares de acogida.

“Buenas tardes. Me dijeron que me extrañaban”, dijo ante los asistentes reunidos en la Rosaleda. “Aquí estoy”.

Donald Trump estuvo a su lado antes de la intervención. El presidente la acompañó de la mano hasta el atril y, antes de retirarse, le dio una palmada en la espalda.

La reaparición generó atención por el bajo perfil que Melania Trump ha mantenido desde el inicio del segundo mandato de su esposo, durante el cual ha participado en menos actos públicos que en su primera presidencia. Hasta este jueves, la última vez que había sido vista en un evento público fue el 19 de julio, durante la final del Mundial de 2026.

En las semanas siguientes, la primera dama se ausentó de varios actos relevantes. No acompañó al presidente durante la ceremonia de traslado solemne de los restos de cuatro militares estadounidenses fallecidos y tampoco asistió a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada el 24 de julio. Cuatro días después, estuvo ausente del funeral del senador Lindsey Graham.

open image in gallery La primera dama Melania Trump reapareció en público el 20 de agosto, tras un mes de ausencia, para hablar desde la Casa Blanca sobre su iniciativa de apoyo a jóvenes en hogares de acogida. Su regreso se produce mientras el Gobierno de Trump enfrenta un fuerte escrutinio por el papel y la influencia de una de las principales asesoras del presidente ( Getty )

Un análisis de The Daily Beast reveló que, hasta su reaparición de este jueves en la Casa Blanca, Melania Trump solo había participado en actos públicos durante 38 días en lo que va del año.

Ese bajo perfil contrasta con la presencia constante de Natalie Harp, asistente ejecutiva de Donald Trump y una figura habitual al lado del presidente. Su cercanía con el mandatario ha despertado un creciente interés sobre el papel que desempeña dentro de su círculo más íntimo.

El escrutinio aumentó después de que varios reportes señalaran que Harp, de 35 años, estuvo entre el reducido grupo de asesores que acompañó en secreto a Trump a bordo de un avión militar tras una cumbre de la OTAN celebrada este verano en Turquía.

Las dudas sobre su posición en la Casa Blanca crecieron aún más con informes que indican que la exintegrante de One America News Network pasó más de un año sin completar el proceso para obtener una autorización de seguridad. Durante ese tiempo habría recibido varias prórrogas para presentar la documentación requerida, que incluye información sobre antecedentes financieros, lugares de residencia y contactos en el extranjero.

En medio de esa atención, el senador demócrata Jon Ossoff afirmó que Trump “no quiere hacer el trabajo” de presidente y que preferiría construir el controvertido salón de baile de la Casa Blanca y “viajar con Natalie”. El comentario provocó una fuerte reacción de los aliados del mandatario, que salieron en defensa de Harp, pero también volvió a poner el foco sobre su cercanía con Trump.

Parte de esa relación se refleja en las tareas que desempeña a diario. Harp se ha ganado el apodo de “la impresora” por entregar al presidente copias en gran formato de artículos periodísticos y publicaciones de redes sociales. También se ha informado que le ha escrito cartas de carácter muy personal y devocional, revelaciones que han contribuido a aumentar el interés sobre su influencia dentro de la Casa Blanca.

open image in gallery El papel de Natalie Harp, una de las asesoras más cercanas y presentes en el entorno de Trump, ha quedado bajo un intenso escrutinio ( Getty )

Durante su reaparición, la primera dama anunció un nuevo programa de becas destinado a jóvenes que se preparan para dejar el sistema de hogares de acogida. El proyecto cuenta con el respaldo de IndyCar y Fox Corporation y coincide con los planes del presidente de impulsar una carrera de automovilismo Grand Prix en Washington D. C.

Como parte de esta alianza, ambas compañías destinarán 2 millones de dólares a Fostering the Future, la iniciativa de Melania Trump, para financiar becas en la Universidad de Indiana y la Universidad de Purdue, según la Casa Blanca. Con la incorporación de estas instituciones, el programa amplía su red a 26 centros académicos.

“La mayor ventaja competitiva de Estados Unidos sigue siendo su propia gente”, afirmó la primera dama en su discurso. “Los líderes del mañana están hoy en las aulas, incluidos aquellos que crecen en hogares de acogida. Su potencial no es menos extraordinario”.

Aunque Melania Trump solo realizó dos apariciones públicas en julio, su oficina informó el 30 de ese mes que había contribuido a reunir con sus familias a cinco niños ucranianos y rusos desplazados por la guerra.

“Si bien la diplomacia y la construcción de la paz son importantes para este esfuerzo, por encima de ellas está nuestra capacidad colectiva de anteponer a los niños a las disputas internacionales”, señaló entonces. “Cada reencuentro nos recuerda que la compasión, la dignidad y la familia pueden trascender incluso los momentos más oscuros de una guerra”.

La primera dama también ha participado este año en otros actos en Washington D. C., entre ellos audiencias del Congreso relacionadas con el sistema de hogares de acogida y un evento en la Casa Blanca para estudiantes que participaron en un desafío de inteligencia artificial.

Sin embargo, una de sus intervenciones de mayor repercusión ocurrió en abril, cuando pronunció un inesperado discurso de cinco minutos desde la Casa Blanca para negar cualquier vínculo con Jeffrey Epstein. En esa ocasión, denunció lo que calificó como “mentiras infundadas y sin fundamento” y “acusaciones falsas” difundidas, según dijo, por personas y organizaciones con motivaciones políticas que buscaban obtener beneficios económicos o políticos.

“Esto debe terminar”, afirmó.

Traducción de Leticia Zampedri