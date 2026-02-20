Seth Meyers predijo que Trump anunciaría vida extraterrestre como distracción del caso Epstein

Seth Meyers aparentemente predijo el último anuncio del presidente Donald Trump sobre la vida extraterrestre hace seis meses.

El presidente publicó en Truth Social el martes que se ordenó a los departamentos gubernamentales que divulguen información sobre la existencia de vida más allá de la Tierra.

Su orden siguió a su acusación de que el expresidente Obama había revelado información clasificada sobre extraterrestres durante una aparición en un pódcast. Durante la entrevista, Obama había dicho que creía que los extraterrestres existían, aunque nunca los había visto.

“Basándome en el tremendo interés mostrado, daré instrucciones al secretario de Guerra y a otros departamentos y agencias relevantes, para que comiencen el proceso de identificar y hacer públicos los archivos del Gobierno relacionados con la vida alienígena y extraterrestre, los fenómenos aéreos no identificados (FANI) y los objetos voladores no identificados (OVNI), y cualquier y toda otra información relacionada con estos asuntos altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes”, escribió Trump en Truth Social. “¡DIOS BENDIGA A LOS ESTADOS UNIDOS!”.

Donald Trump anunció que las agencias federales podrían empezar a publicar documentos relacionados con la vida extraterrestre... seis meses después de que Seth Meyers predijo que lo haría

Sin embargo, parece que Meyers lo vio venir en julio.

El 24 de julio dijo a su audiencia que creía que Trump estaba a punto de revelar la existencia de extraterrestres, aunque solo fuera para distraer de las acusaciones de que había enviado una tarjeta de cumpleaños al pederasta Jeffrey Epstein en 2003.

“Sea lo que sea lo que hay en esos archivos de Epstein, debe ser muy jodidamente malo”, dijo el presentador de Late Night con Seth Meyers. “Deben estar encontrando tantas menciones a Trump que van a tener que cambiarle el nombre por el de los archivos de Trump en los que aparece Jeffrey Epstein. Están tan desesperados por distraer a todo el mundo”.

“Sinceramente, creo que estamos a una sola historia de Epstein de que Trump anuncie que los ovnis son reales”, añadió.

Seth Meyers dice que Trump podría intentar distraer de los archivos Epstein con un anuncio de vida extraterrestre

Trump negó en repetidas ocasiones y no fue acusado de ningún delito en relación con el financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein.

Su última declaración sobre la vida en otros planetas se produce pocas semanas después de que se reveló otra serie de documentos relacionados con Epstein y un día después de la detención de Andrew Mountbatten-Windsor (antiguo príncipe Andrés).

Mountbatten-Windsor, antiguo amigo de Epstein, fue detenido por sospecha de conducta impropia en un cargo público después de que la publicación de los documentos diera lugar a acusaciones de que había compartido documentos oficiales con el pederasta.

Trump afirmó que el presidente Obama reveló información clasificada al anunciar que creía que los extraterrestres eran reales

Aunque Trump hizo una declaración sobre los extraterrestres después de una importante revelación de Epstein, como predijo Meyers, todavía no declaró realmente si los extraterrestres existen o no.

“No sé si son reales o no”, dijo el martes.

También sugirió que, aunque Obama supuestamente desclasificó información relacionada con los extraterrestres al dar su opinión, podría apoyar al expresidente.

The Independent se puso en contacto con la Casa Blanca para recabar comentarios.

Traducción de Olivia Gorsin