Correos comprometedores revelan lo que Epstein pensaba sobre Trump: “Desquiciado, corrupto, malvado”

El Congreso publicó recientemente un lote de correos electrónicos privados de Jeffrey Epstein que recibieron del patrimonio del delincuente sexual, en los que el magnate afirma que Donald Trump “sabía lo de las niñas”.

Los correos electrónicos no divulgados previamente, publicados el miércoles por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, datan de 2011 a 2019. Los republicanos de la comisión hicieron públicos miles de mensajes, incluidos correos electrónicos enviados y recibidos por Epstein y otras personas de su círculo, como sus abogados, periodistas, el escritor Michael Wolff, el exsecretario del Tesoro Larry Summers y Deepak Chopra, entre muchos otros.

Trump es mencionado repetidamente en los correos que Epstein enviaba y recibía, antes de suicidarse en 2019. También hay correspondencia de su socia Ghislaine Maxwell, declarada culpable en 2021 por tráfico sexual.

En los correos electrónicos, la mayoría de los cuales están plagados de faltas de ortografía y puntuación extraña en inglés, Epstein escribió que Trump “sabía de las niñas” y “pasó horas” en su “casa” con una víctima de tráfico sexual.

“Sé lo corrupto que es Donald”, escribió Epstein en otro mensaje, publicado en un lote de 20.000 documentos de los republicanos de la Cámara de Representantes.

Trump es mencionado repetidamente en mensajes privados entre Epstein, que se suicidó en 2019, y su socia Ghislaine Maxwell, declarada culpable en 2021 por cargos de tráfico sexual, entre otros ( Getty )

Trump no envió ni recibió ninguno de los correos electrónicos, y el presidente no ha sido acusado de ningún delito.

La serie de documentos se hizo pública antes de que la representante demócrata de Arizona Adelita Grijalva jurara su cargo ante el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, el miércoles por la tarde, tras semanas de retrasos. Grijalva aportó la 218ª (y última) firma en una petición de aprobación de la gestión que forzará una votación sobre la divulgación de los llamados archivos de Epstein en poder del Departamento de Justicia.

2 de abril de 2011: Epstein dice a Maxwell que Trump “pasó horas” en su casa

En un mensaje dado a conocer por los demócratas de la Cámara, Epstein le dijo a Maxwell: “Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado es Trump...[VÍCTIMA] pasó horas en mi casa con él, ni una sola vez ha sido mencionado. Jefe de policía. Etc. Yo aparezco en un 75 %”.

A lo que Maxwell responde: “He estado pensando en eso”.

31 de enero de 2019: Epstein le asegura a Wolff que Trump “sabía lo de las niñas”

En otro mensaje publicado por los demócratas de la Cámara, Epstein asegura a Wolff que “[VÍCTIMA] maralago [CENSURADO] según Trump dijo que me pidió que renunciara, que nunca fue miembro... por supuesto que sabía lo de las niñas porque le pidió a Ghislaine que dejara de hacerlo”.

16 de diciembre de 2015: Epstein pide a Wolff que “invente una respuesta” sobre su relación con Trump

“Me enteré de que CNN planea preguntar a Trump esta noche sobre su relación contigo, ya sea en directo o en la sesión posterior”, escribió Wolff a Epstein, según un tercer mensaje divulgado por los demócratas de la Cámara de Representantes.

“Si tuviéramos que inventar una respuesta para él, ¿cuál crees que debería ser?”, respondió Epstein.

Y Wolff dijo: “Creo que deberías dejar que se ahorque. Si dice que nunca ha estado en el avión o en la casa, eso te da una valiosa ventaja política y de relaciones públicas”. Wolff continuó: “Podrías hundirlo de una forma que incluso te beneficie o, si parece que puede ganar, podrías salvarlo y crear una deuda a tu favor”. Agregó: “Claro que también es posible que, si le preguntan, diga que Jeffrey es un gran tipo, que ha sido tratado injustamente y es víctima de la corrección política, que en un régimen de Trump estaría prohibida”.

6 de marzo de 2011: Epstein envía correos electrónicos a “El Duque”

En un correo electrónico a “El Duque” con el destinatario censurado, Epstein escribe: “¿Estás bien? Estas noticias son una completa y absoluta fantasía”.

El mensaje parece dirigirse al ahora expríncipe Andrés, cuya relación con el delincuente sexual estaba siendo objeto de un feroz escrutinio en el Reino Unido en el momento del mensaje de Epstein.

“No conozco ni he conocido nunca a Al Gore, Cinton nunca estuvo en la isla... La agenda telefónica no es mía, me la robó mi casero que actualmente está en la cárcel por hacerlo”, manifestó.

8 de diciembre de 2015: Epstein ofrece fotos de Trump posando con “niñas en bikini”

Entre varios mensajes con el entonces reportero del New York Times, Landon Thomas Jr., que hizo un perfil de Epstein para la revista New York en 2015, Epstein ofreció al periodista “fotos de Donald con niñas en bikini en mi cocina”.

“¡¡Sí!!”, Thomas respondió.

“La chica de Hawaiian Tropic, Lauren Petrella”, respondió Epstein.

En otro correo electrónico de su intercambio, Epstein dijo que los periodistas deberían “preguntar a [su] casero sobre donad [sic] que casi rompe la puerta y dejó la huella de su nariz en el cristal mientras unas jóvenes nadaban en la piscina y él estaba tan concentrado que se dirigió directamente hacia la puerta”.

epstein deepak chopra marla maples ( House Oversight Committee )

29 de julio de 2016: Epstein afirma que perdió una apuesta de 10.000 dólares con Trump por el embarazo de Marla Maples

Durante una conversación en 2016 con el escritor Deepak Chopra, que tuvo lugar pocos meses antes de la primera victoria electoral de Trump, Epstein afirmó que hizo una apuesta de 10.000 dólares con Trump sobre su exmujer Marla Maples, que dio a luz a Tiffany Trump en 1993.

Chopra envió un correo electrónico a Epstein para concertar una llamada en FaceTime o Skype cuando le preguntó si conocía a Maples.

“Sí”, respondió Epstein tres minutos después.

“De hecho, cuando le dijo a Donald que estaba embarazada... perdí una apuesta de 10.000 dólares con él, y le envié un camión de comida para bebé como pago”, añadió.

28 y 29 de enero de 2017: Epstein llama a Trump “loco de m*****”

En otra serie de mensajes con Thomas Jr., Epstein dijo que “Donald es un loco de m*****”.

Epstein incluso sugirió que Trump podría tener “demencia prematura” en otra correspondencia con Thomas Jr.

epstein lavrov ( House Oversight Committee )

24 de marzo de 2018: Trump es “inimaginablemente malvado”

En otra serie de mensajes con Thomas Jr., Epstein creía que Trump “se siente solo ¡¡¡y está desquiciado!!!”.

“Se lo dije a todo el mundo desde el primer día. Inimaginablemente malvado. Loco, y la mayoría pensó que hablaba metafóricamente”, escribió. “Es obvio que tenía sus debilidades. Stormy Daniels. Mentiras tras mentiras tras mentiras”.

24 de junio de 2018: Epstein se ofrece a dar “información” sobre Trump a Putin

Epstein se ofreció a reunirse con Serguéi Lavrov, el principal diplomático ruso, para poder darle una idea de cómo piensa Trump, según muestran los correos electrónicos.

En un intercambio con el político noruego Thorbjørn Jagland, Epstein le pidió que transmitiera su mensaje a Vladimir Putin antes de que ambos presidentes se reunieran en Helsinki.

“Creo que podrías sugerir a Putin, que Lavrov, puede hacerse una idea al hablar conmigo”, escribió Epstein, refiriéndose al ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov.

Epstein afirmó que creía que Vitaly Churkin, otro diplomático ruso, “entendió a Trump" después de que hablaron.

“No es complejo. Debe ser notado para conseguir algo”, escribió Epstein. “Es así de simple”.

23 de agosto de 2018: “Sé lo corrupto que es Donald”

Entre varios mensajes con la exasesora de la Casa Blanca de la era Obama, Kathryn Ruemmler, que compartió un artículo de opinión New York Times sobre el juicio político contra Trump, Epstein arremetió contra el presidente por el llamado complot de soborno en el centro del caso de Michael Cohen y, más tarde, el propio enjuiciamiento penal de Trump.

Epstein: “Creo que él plantea el argumento de que era su dinero, el dinero de Trump, por lo que no es ilegal. Aunque también dijo que solo se enteró después... y el asunto, de acuerdo con la acusación, fue facturado como servicios prestados e inflaron el monto. Estoy seguro de que su contador ya dio información. Yo hablé en detalle con Starr ayer sobre las acusaciones, cómo Trump puede hacer un trato (abogado especial). La basura de Clinton puede sí Starr me dio más. YECHHHH!”.

“Da igual que fuera su dinero”, respondió Ruemmler. “La cuestión es la falta de transparencia. Además, el hecho de que haya mentido con descaro al respecto deja claro que sabía que era ilegal”.

En respuesta, Epstein expresó: “Mira, yo sé lo corrupto que es Donald. Mi suposición es que la gente de negocios de NY fuera de los abogados no tiene idea. Lo que significa que tu solucionador te dé la espalda”.

20 de diciembre de 2018: Trump está “al borde de la locura”

Entre varios mensajes con el abogado Epstein a Reid Weingarten, Epstein observó que comparar a Trump con un “mafioso ... ignora el hecho de que tiene un gran poder peligroso”.

Lo describió como “al borde de la locura” y, según Epstein es algo que corroboran “algunos que son cercanos”.