Modelo y antigua novia de Jeffrey Epstein afirma que este la envió a Trump para ser “manoseada”

Una exnovia de Jeffrey Epstein dijo que fue entregada al presidente Donald Trump por el fallecido delincuente sexual para ser “manoseada”.

Stacey Williams, exmodelo de trajes de baño, apareció en CNN el jueves después de que miles de correos electrónicos privados del delincuente sexual convicto fueran publicados por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE. UU., lo que reavivó el escrutinio público sobre la controversia que rodea a Epstein.

A Williams, que salió con Epstein en la década de los 90, se le pidió su reacción a un correo electrónico en particular en el que el financiero caído en desgracia se jactaba de haber “regalado” una de sus novias a Trump en 1993.

“Es una muestra clara de la mentalidad de estos hombres”, dijo Williams, y continuó: “Son los mismos dos hombres que me hicieron lo que me hicieron cuando Jeffrey Epstein me acompañó a la oficina de Donald Trump para que me manoseara. Claramente, para ellos somos objetos, trofeos, y eso es profundamente misógino. Es horroroso”.

Williams se presentó por primera vez en 2024 con su acusación de que Trump la tocó inapropiadamente en la Torre Trump en 1993. En aquel momento, la Casa Blanca negó la acusación, calificándola de “inequívocamente falsa”, según informó el periódico The Guardian.

La exmodelo de trajes de baño Stacey Williams aparece en CNN para hablar de las afirmaciones hechas en los correos electrónicos de Epstein publicados por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE. UU. ( CNN/Captura de pantalla )

El viernes, Trump acusó a los demócratas de “hacer todo lo posible para impulsar de nuevo el engaño de Epstein”. The Independent se puso en contacto con la Casa Blanca en busca de comentarios.

Epstein, que fue detenido y acusado de tráfico sexual de menores en 2019, murió en prisión ese año mientras esperaba el juicio. La muerte fue declarada suicidio.

En declaraciones a la presentadora Erin Burnett, de CNN, Williams continuó: “Está claro que me llevaron allí para ser manoseada. Como ya he mencionado antes, yo le había contado a Jeffrey Epstein que era algo combativa con los hombres en la industria de la moda. Así que sentí que me habían llevado allí como un desafío; y cuando me quedé paralizada y no respondí, creo que Jeffrey se enfadó mucho. Esperaba que peleara”.

En este intercambio de correos electrónicos de 2015 entre Jeffrey Epstein y el exreportero del New York Times Landon Thomas jr., Epstein dice que "regaló" una "antigua novia" al presidente Donald Trump. ( Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE. UU. )

Los comentarios de Williams se producen un día después de que una petición de aprobación de la Cámara de Representantes que forzaría una votación sobre la publicación de los archivos del Departamento de Justicia sobre Epstein obtuviera suficientes firmas para entrar en vigor.

Cuatro republicanos firmaron la medida, entre ellos la representante del estado de Colorado, Lauren Boebert, que fue convocada el miércoles a la Casa Blanca para hablar de la petición. Por su parte, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, ha declarado que tiene la intención de celebrar una votación la próxima semana sobre la divulgación de los archivos.

“Nunca he entendido el papel de los funcionarios legislativos en la protección de los pedófilos”, dijo Williams, y agregó: “Si algunos de ellos alcanzó por fin cierta claridad moral, es algo positivo. La transparencia es fundamental”.

Traducción de Sara Pignatiello