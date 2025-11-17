Pocos aliados pueden permanecer en la buena gracia de Donald Trump por siempre.

Si no que se lo pregunten a su exabogado convertido en crítico Michael Cohen; o a su primer vicepresidente Mike Pence, en el punto de mira de los miembros de la turba del 6 de enero que pedían que lo ahorcaran; o al “primer amigo” del presidente, Elon Musk, con quien Trump mantuvo una guerra muy pública en Internet este verano en la que hubo una mención de Jeffrey Epstein.

Durante un tiempo, parecía que la diputada de extrema derecha Marjorie Taylor Greene podría ser la que esquivaría la tendencia, pero ahora parece que también le llegó la hora.

El presidente ha tachado de “traidora”a Greene, antaño una de sus más férreas aliadas en Washington D. C. De hecho, aseguró que está abierto a apoyar a un aspirante a las primarias contra la republicana de Georgia.

¿Cómo se descompuso todo?

El presidente Donald Trump se peleó con su antigua aliada clave, la representante Marjorie Taylor Greene, que ha criticado la gestión de la Casa Blanca del escándalo de Jeffrey Epstein ( AFP via Getty Images )

Cómo Trump perdió a Greene por el caso Epstein

La causa más inmediata de la ruptura es el escándalo Epstein.

Greene es una de las congresistas republicanas que respaldaorn una iniciativa para obligar al Gobierno a divulgar más archivos sobre el difunto delincuente sexual y antiguo amigo del presidente que murió en prisión mientras esperaba el juicio por tráfico de niñas. La Cámara votará sobre esta iniciativa la próxima semana.

Peor aún, en un partido republicano que prácticamente nunca critica de manera abierta a Trump, Greene acusó a Trump de cometer un “enorme error de cálculo” en su continua desestimación del escándalo y de los republicanos que presionan para obtener más información.

“Para ser muy sincera, es algo que no entiendo”, expresó la representante partidaria del movimiento MAGA (Hagamos a Estados Unidos grande otra vez) a CBS. Argumentó que liberar más información de Epstein en manos de la aplicación de la ley federal envía un poderoso mensaje de que el Gobierno “no protegerá a los depredadores”, incluso si están vinculados a personas ricas e influyentes.

El presidente, que niega estar implicado en ningún delito relacionado con Epstein, ha calificado de “estúpidos” a los republicanos que persiguen el escándalo Epstein y les ha acusado de distraer la atención de los logros del Partido Republicano.

Greene es una de las congresistas republicanas que respaldan una iniciativa de la Cámara de Representantes para obligar al Gobierno a entregar más archivos sobre Epstein ( AFP via Getty Images )

Greene acusa a Trump de abandonar el objetivo ‘America First’ (Primero está Estados Unidos)

Pero la tensión entre Greene y el círculo íntimo de Trump lleva meses creciendo.

Greene, antes más conocida por soltar teorías conspirativas y demonizar a sus colegas progresistas cuando entró en el Congreso en 2021, ha dirigido recientemente su considerable púlpito intimidatorio hacia partes importantes de la agenda republicana.

Ha arremetido contra el Partido Republicano en todos los ámbitos, en particular contra sus continuas vacilaciones a la hora de reducir los costos de la atención médica.

Durante el reciente cierre de la Administración, se distanció de su partido y se unió a los miembros demócratas para pedir que se mantuvieran las subvenciones de la Ley de Asistencia Asequible, aunque finalmente fue ignorada.

Trump calificó a Greene de "futura estrella republicana" tras su victoria en 2020 y entró en el Congreso como una de sus aliadas más tendencieras ( AP )

También acusó al presidente de abandonar el objetivo de “America First” (Primero está Estados Unidos) de Trump al centrarse demasiado en la intervención extranjera; emergió como una crítica abierta del apoyo bipartidista al esfuerzo bélico israelí en Gaza, y se convirtió en una de las pocas legisladoras estadounidenses de cualquier partido en estar de acuerdo con el consenso entre los grupos de derechos humanos y una comisión de las Naciones Unidas que han etiquetado el conflicto como un genocidio.

El año pasado fracasó en su intento de desbancar a su antiguo aliado Mike Johnson como presidente de la Cámara de Representantes, e incluso acusó al principal republicano de la Cámara de fomentar un entorno que margina a las mujeres poderosas del partido, una acusación que aplicó al presidente el sábado en medio de su continua disputa.

“Los republicanos no tienen el apoyo de las mujeres y esto de aquí es un ejemplo perfecto de por qué”, escribió en X y enlazó una serie de publicaciones de Trump y el representante republicano aliado Troy Nehls que desestimaban el escándalo Epstein como una “farsa” demócrata.

Greene se ha mostrado dispuesta a confrontar a sus colegas del Partido Republicano en cuestiones como Israel, Ucrania, la asequibilidad, la atención médica y la escasez de liderazgo femenino en la Cámara ( REUTERS )

El ascenso de la “futura estrella” de Trump

La explosión del fin de semana es un cambio dramático en el rápido ascenso de Greene a través del mundo MAGA.

Greene manifestó que se inspiró para buscar el cargo gracias a Trump, y el presidente la elogió como una “futura estrella republicana” y una “verdadera ganadora” después de que ganara sus primeras primarias en 2020.

Una vez que asumió el cargo, ambos estaban en sintonía. Ella usaba un cubrebocas que decía “Trump ganó” en la Cámara de Representantes en el momento álgido de la pandemia de COVID-19, periodod durante el cual desencadenó una campaña de meses de duración contra los esfuerzos de vacunación y las directrices de salud pública.

Trump defendió a Greene después de que sus colegas tomaran medidas para despojarla de asignaciones de comités por comentarios incendiarios pasados, mientras que ella respaldó al presidente cuando él y sus aliados en el Congreso trataron de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 con base en teorías de conspiración infundadas de que los resultados estaban amañados en su contra.

Greene pasaría a ser la primera de la delegación del Congreso de Georgia en respaldar a Trump para su reelección en 2022, un momento en el que las acciones políticas del presidente atravesaban una mala racha tras una brutal ronda de juicios de destitución e investigaciones de comités que examinaron en detalle cómo estuvo a punto de derribar una elección legítima.

Trump ha dicho que respaldará a un contrincante en las primarias contra Greene, a quien ahora considera una "traidora" del Partido Republicano ( REUTERS )

La ruptura de Greene con Trump es ciertamente notable, pero quienes que van en contra del presidente tienen una forma de arder con un brillo cegador y luego desvanecerse hasta la irrelevancia dentro del partido.

La excongresista republicana Liz Cheney, que apoyó el segundo juicio político de Trump y ayudó a liderar el comité del 6 de enero, perdió sus primarias en 2022 y luego decidió apoyar a la candidata demócrata Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024.

Pence es ahora una figura marginal en el partido, mientras que Musk —a pesar de un breve apretón de manos con Trump en septiembre en el funeral del activista de derecha Charlie Kirk— ya no es el omnipresente fijo que fue en Washington durante los primeros meses de la segunda Administración de Trump.

Greene puede haber provocado la furia de Trump, pero algunos en el campo republicano siguen apoyando a la representante de Georgia.

“Respeto al presidente Trump, pero apoyo a mi congresista”, escribió en X Emory Roy, activista en Georgia del grupo conservador Turning Point Action, que calificó a Greene de “luchadora de ‘America First’ en Washington”.

Jim Tully, presidente del partido republicano local en el distrito que Greene representa, escribió en X que la congresista goza del “apoyo inquebrantable” del distrito.

“Su voluntad de hablar con franqueza en nombre de sus electores, incluso frente a presiones políticas, pone de relieve su valentía y su fidelidad a su juramento”, añadió.