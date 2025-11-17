¿Por qué Trump está atacando a Venezuela? Es obvio que no es por las drogas

EE. UU. ha matado a 90 personas este año en “ejecuciones extrajudiciales” —asesinatos patrocinados por el Estado—, dirigidas en su mayoría contra personas que viajaban en presuntas embarcaciones de contrabando procedentes de Venezuela.

Ahora, Donald Trump tiene un grupo de portaaviones estadounidenses navegando por el Caribe y amenazando con una invasión, basada en mentiras.

La justificación de EE. UU. para matar a presuntos narcotraficantes es que están inundando el país con el mortal fentanilo.

Aparte de las cuestiones legales obvias, como no disparar tiros de advertencia a los contrabandistas, no detenerlos (como ha sido la norma) y excluir para siempre a las víctimas de cualquier proceso legal, la justificación de EE. UU. para los asesinatos no tiene sentido.

Según la DEA (Administración de Control de Drogas de EE. UU.), y cualquier otra fuente de información relevante sobre el azote del fentanilo en EE. UU., ninguna proporción del opiáceo mortal procede de Venezuela, ni llega a través de ella.

Llega a EE. UU. desde México. Los precursores químicos para fabricarlo proceden de China.

Sin embargo, los mexicanos no están siendo bombardeados. No hay amenaza de invadir Pekín.

En el Nuevo Orden Canalla —que Trump no inventó, pero está amplificando— el derecho internacional y la ética no significan nada. El poder es lo que está bien para Trump, y la invasión una forma de adquisición de bienes raíces por otros medios.

Notoriamente, ha recibido en suelo estadounidense a Benjamin Netanyahu y Vladimir Putin, y ha ignorado las órdenes internacionales de detención de ambos, acusados de crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional.

Putin afirmó que invadía Ucrania para salvar a su población rusa del dominio nazi de Kyiv. Eso fue una mentira; y ahora, un gran número de ucranianos de habla rusa son refugiados, o están muertos, asesinados por Rusia.

Pero Trump ha reconocido que cree que Rusia tiene “derecho” al territorio ucraniano porque muchos rusos han muerto luchando por él.

Trump también ha sugerido con entusiasmo que Gaza debería vaciarse de palestinos y convertirse en un balneario. Últimamente, se dice que respalda un plan para convertirla en una colonia bajo el mandato de Tony Blair.

Son ideas terribles, e ilegales según el derecho internacional, que prohíbe el desplazamiento forzoso de poblaciones.

Pero no importa.

Mientras tanto, a Trump no le gusta el régimen de Nicolás Maduro, que gobierna el país petrolero desde 2013.

Maduro es un dictador y robó las elecciones de julio del año pasado al líder de la oposición Edmundo González, que más tarde huyó al exilio en España.

A los segurócratas que lo apoyan se les ha permitido dedicarse al contrabando de drogas y oro. El corrupto sistema puede extenderse hasta lo más alto, en medio de las sanciones estadounidenses y el aislamiento internacional.

No obstante, a Trump le gustan los hombres fuertes que desprecian las normas democráticas. Victor Orban, Putin y el chino Xi Xing Ping son los hombres a los que parece admirar más o considerar sus iguales. Son capitalistas autoritarios. El pecado de Maduro puede ser su pretensión de ser “socialista”.

El líder venezolano dice creer que Trump quiere deponerlo. La Casa Blanca dice que esto no es cierto.

Pero no hay ninguna razón inmediatamente obvia por la que Trump estaría matando a pequeños equipos de venezolanos en lanchas motoras y enviando una flota para intimidar a Caracas —excepto el cambio de régimen.

La Casa Blanca ha justificado sus asesinatos de presuntos narcotraficantes y pescadores de Venezuela diciendo que EE. UU. está en un “conflicto no internacional” contra “narcoterroristas” que están matando a estadounidenses con drogas.

Por otro lado, la ONU afirma que los homicidios son “ejecuciones extrajudiciales”, y Amnistía Internacional está de acuerdo. Al parecer, el Reino Unido y Colombia han suspendido el intercambio de información de inteligencia en el Caribe en relación con los presuntos barcos de contrabando.

Pero ahora Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., ha dicho que el Cartel de los Soles, un grupo que EE. UU. alega que está dirigido por Maduro, será designado como organización terrorista.

Al Qaeda, el llamado Estado Islámico, Hamás, el Ejército Republicano Irlandés Auténtico y otros han sido etiquetados como grupos terroristas. También ha ocurrido con varios cárteles de la droga mexicanos.

Pero al designar al presidente de Venezuela como jefe de una organización narcoterrorista, Maduro está ahora firmemente en el punto de mira de EE. UU.

Ha habido consternación en las altas esferas del ejército estadounidense por los asesinatos en el Caribe. El almirante Alvin Holsey, comandante estadounidense en la región, dimitirá el mes que viene, dos años antes de lo previsto.

Se tiene entendido que planteó objeciones legales y éticas al uso de los medios del Pentágono para matar a civiles en virtud de la doctrina reservada normalmente a los ataques contra operadores armados que representan un peligro violento inmediato para Estados Unidos o sus ciudadanos.

En una declaración a The Independent, un portavoz del Departamento de Justicia dijo: "Las huelgas se ordenaron de conformidad con las leyes de los conflictos armados, y como tales son órdenes legítimas.

"El personal militar está legalmente obligado a seguir órdenes legales y, como tal, no está sujeto a enjuiciamiento por seguir órdenes legales"

Las tripulaciones de unos 75 aviones estadounidenses, 5.000 soldados, espías y fuerzas especiales se preparan ahora para acercarse a Venezuela.

Será mejor que tengan buenos abogados.