¿Es cierto que Trump le dijo “Silencio, cerdita” a una reportera que le preguntó por los archivos de Epstein?

Donald Trump le dijo a una reportera que guardara “silencio, cerdita” mientras le hacía una pregunta sobre los archivos de Epstein a bordo del avión presidencial Air Force One.

El comandante en jefe se inclinó hacia delante para pronunciar el siniestro comentario, que hizo con voz caricaturesca mientras la apuntaba con el dedo.

El incidente ocurrió el viernes mientras Trump regresaba a Washington, D. C. El video se hizo viral y ahora los usuarios debaten lo que realmente dijo.

Aunque la identidad de la reportera sigue siendo desconocida, The DailyTelegraph informó que trabajaba para el gigante de los medios Bloomberg.

Antes de hacer su comentario de “cerdita”, Trump le dijo a la periodista que tuvo una “muy mala relación” con Jeffrey Epstein antes de pasar rápidamente a otra pregunta.

Trump gritó a una periodista diciéndole que guardara "silencio, cerdita" después de que le hiciera una pregunta sobre los archivos de Epstein

“Si no hay nada incriminatorio en los archivos, señor, ¿por qué no...?”, comenzó la reportera antes de que Trump estallara.

“¡Silencio! Silencio, cerdita”, dijo con voz cantarina, mientras apuntaba con el dedo a la reportera.

A continuación respondió a una pregunta de otro periodista sobre las crecientes tensiones con Venezuela.

“Más o menos ya me decidí, sí”, dijo, en un comentario siniestro sobre sus planes para el país sudamericano. “No puedo decirte lo que sería, pero ciertamente tengo...”.

Trump ha sido criticado por su reacción. Un usuario de X comentó: “Este es el presidente de los Estados Unidos, que él mismo tiene sobrepeso, llamando cerdita a otra persona”. El usuario adjuntó un GIF del ícono de los Muppets, Miss Piggy, a su mensaje.

“Imagínense a CUALQUIER OTRO presidente diciéndole eso a una periodista”, escribió alguien más.

La presión para hacer públicos los archivos de Epstein ha seguido creciendo a medida que los legisladores del Partido Republicano comienzan a separarse de su líder

El surrealista intercambio ocurrió en un contexto en el que la administración de Trump lucha por mantenerse al frente del escándalo de Epstein. La Cámara de Representantes se dispone a votar el martes por un proyecto de ley que obliga a hacer públicos los expedientes relacionados con el delincuente sexual convicto.

Sin embargo, aunque la Cámara de Representantes apruebe el proyecto de ley, el Senado, controlado por los republicanos, tendrá que votar sobre la divulgación de los archivos.

El escándalo ha destrozado al movimiento MAGA (Hagamos a Estados Unidos grande otra vez) del presidente, anteriormente sólido como una roca. Un hecho clave de esta ruptura es el pleito que se desató entre Trump y su acérrima seguidora Marjorie Taylor Greene, quien ha insistido a favor de la liberación de los archivos.

En respuesta, el presidente la ha tachado de “traidora” y dice que los archivos son una “farsa demócrata”. Sin embargo, sorprendió a muchos en el Capitolio cuando, de repente, cambió de postura en su prolongada política de ignorar los archivos y ordenó a los republicanos de la Cámara de Representantes que votaran a favor de su publicación.

Aseguró que los republicanos no tienen “nada que ocultar”, a pesar de haber calificado anteriormente a Greene de “chiflada” y “lunática vociferadora”. También dijo que lo único que hace es “quejarse, quejarse, quejarse”.

La congresista antes leal a Trump Marjorie Taylor Greene ha sido una de las republicanas de más alto perfil en criticar la lenta respuesta del presidente a las tensiones en torno a los expedientes

Hasta ahora, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicó una serie de correos electrónicos de los archivos, varios de los cuales mencionan a Trump.

Uno afirma que Trump “pasó horas” en casa de Epstein con una víctima de tráfico sexual, mientras que otro dice que “sabía lo de las niñas”.

Trump ha negado durante mucho tiempo cualquier irregularidad en relación con el caso Epstein, y no ha habido pruebas que sugieran delitos por su parte.

The Independent se puso en contacto con la Casa Blanca en busca de comentarios.