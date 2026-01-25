Familias inmigrantes protestan en centro de detención en Texas donde están niño de 5 años y su padre

Decenas de familias inmigrantes protestaron el sábado detrás de las vallas de un centro de detención en Texas, donde un niño ecuatoriano de 5 años y su padre fueron enviados esta semana tras ser detenidos en Minnesota.

Fotos aéreas tomadas por The Associated Press mostraron a niños y padres en el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas vestidos con chaquetas y suéteres, algunos de ellos sosteniendo carteles que decían "Libertad para los niños".

También se podía escuchar a las familias afuera coreando "¡Libertad!" o "Déjennos ir", dijo Eric Lee, un abogado de inmigración que estaba allí para visitar a un cliente en la instalación en la ciudad de Dilley.

La detención de Liam Conejo Ramos, de 5 años, y su padre, Adrián Alexander Conejo Arias, en Minnesota el martes se ha convertido en otro punto de discordia en las divisiones de Estados Unidos sobre la inmigración bajo el gobierno de Trump. Las versiones ofrecidas por funcionarios del gobierno y el abogado de la familia y vecinos ofrecen versiones contradictorias sobre si se dio a los padres una oportunidad adecuada para dejar al niño con otra persona.

Más temprano el sábado en Minneapolis, un agente de inmigración federal mató a tiros a un hombre, lo que atrajo a cientos de manifestantes a las frías calles y aumentó las tensiones en una ciudad ya sacudida por otro incidente fatal registrado semanas antes.

María Alejandra Montoya Sánchez, de 31 años, dijo a la AP que vio al padre y al hijo afuera por unos minutos durante la protesta. Ella y su hija de 9 años están detenidas en Dilley desde octubre.

Marc Prokosch, un abogado de la familia Cornejo Ramos, no ha respondido a los mensajes en busca de comentarios.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional no ofreció comentarios el sábado.

Montoya Sánchez dijo que la protesta fue organizada internamente por las familias agotadas por la larga detención y las condiciones que, según los defensores, han incluido comida con gusanos, enfermedades constantes y acceso médico insuficiente. Lee dijo que luego escuchó de sus clientes dentro que la protesta estaba relacionada con el caso de Liam Conejo Ramos.

Lee, un abogado de Michigan, indicó que estaba en la sala de espera para una visita programada con un cliente cuando los guardias entraron y ordenaron a todos salir.

"Que los niños y sus padres arriesguen represalias bajo estas condiciones para alzar la voz es un testimonio tanto de lo valientes que son como de lo abismales que son las condiciones de este lugar", expresó.

Cientos de niños han sido retenidos en la instalación más allá del límite impuesto por la corte, según un informe presentado en diciembre por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en una demanda federal en curso.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.