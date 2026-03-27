Un grupo de piratas informáticos vinculados a Irán hackeó el correo electrónico personal de Kash Patel y publicó en internet fotografías del director del FBI junto con otros documentos personales.

El colectivo, conocido como Handala Hack Team, se atribuyó la responsabilidad del ataque el viernes y afirmó que Patel “ahora encontrará su nombre entre la lista de víctimas de ataques informáticos exitosos”.

Entre el material difundido en línea aparecen fotos antiguas de Patel fumando puros y haciendo gestos graciosos mientras se tomaba selfies, además de lo que parece ser una copia de una versión anterior de su currículum.

Un funcionario del Departamento de Justicia confirmó a Reuters que la cuenta de correo electrónico de Patel había sido hackeada y señaló que el material publicado en internet parece ser auténtico.

The Independent se puso en contacto con el FBI para solicitar comentarios sobre el incidente.

open image in gallery Kash Patel fue víctima de un hackeo a su correo personal por un grupo vinculado a Irán, que publicó fotos y documentos del director del FBI en internet ( Reuters )

“Los supuestos sistemas ‘impenetrables’ del FBI fueron vulnerados en cuestión de horas por nuestro equipo”, escribieron los hackers. “Toda la información personal y confidencial de Kash Patel, incluidos correos electrónicos, documentos, conversaciones e incluso archivos clasificados, ya está disponible para descarga pública”.

El grupo aseguró que el ataque fue una respuesta a que el FBI se incautara “con orgullo” de sus dominios y ofreciera una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre sus miembros, algo que calificaron como un “espectáculo ridículo”.

“¿Esta es la seguridad de la que tanto presume el gobierno estadounidense?”, añadieron.

Handala, que se presenta como un grupo de hackers justicieros pro-palestinos, es considerado por investigadores occidentales como una de las varias identidades utilizadas por unidades de ciberinteligencia vinculadas al gobierno iraní.

open image in gallery El grupo dijo que el ataque respondió a la incautación de sus dominios y a la recompensa de 10 millones de dólares ofrecida por el FBI por información sobre sus miembros ( Reuters )

Handala afirmó recientemente haber hackeado a Stryker, una empresa de dispositivos y servicios médicos con sede en Michigan. Según el grupo, el ataque ocurrió el 11 de marzo y permitió eliminar una gran cantidad de datos de la compañía.

Por ahora, Reuters no pudo verificar de forma independiente la autenticidad de los correos electrónicos de Patel. Sin embargo, la dirección personal de Gmail a la que Handala asegura haber accedido coincide con la que aparece vinculada a Patel en filtraciones de datos anteriores, archivadas por la firma de inteligencia de la web oscura District 4 Labs.

Además, una muestra del material publicado por los hackers y revisada por Reuters sugiere que los archivos incluyen una mezcla de correspondencia personal y laboral fechada entre 2010 y 2019.

Reuters contribuyó a este informe.

Traducción de Leticia Zampedri