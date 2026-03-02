Hegseth insiste en que conflicto con Irán ‘no es Irak’ y ‘no es interminable’

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, insistió el lunes en que el conflicto actual con Irán no será interminable, si bien admitió que más militares estadounidenses podrían perder la vida.

"Esto no es Irak. Esto no es interminable", declaró Hegseth durante una conferencia de prensa conjunta con el general de la Fuerza Aérea Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto.

La comparecencia fue la primera rueda de prensa de la administración Trump desde los ataques del sábado. El presidente Donald Trump, aunque ha concedido entrevistas telefónicas a reporteros, no ha respondido preguntas ante las cámaras, difundiendo en su lugar dos videos desde el inicio de la operación.

Hegseth detalló que la operación tiene una "misión clara, devastadora y decisiva" para eliminar la amenaza de misiles balísticos iraníes, destruir la marina del país y asegurar "que no haya armas nucleares".

El secretario de Defensa de Estados Unidos Pete Hegseth en el Pentágono en Washington el 2 de marzo del 2026 ( AP foto/Mark Schiefelbein )

“Nada de reglas de enfrentamiento estúpidas, nada de construir países, nada de fomentar la democracia, nada de guerras políticamente correctas. Luchamos para ganar, y no desperdiciamos tiempo ni vidas”, manifestó Hegseth.

Funcionarios del gobierno de Trump, incluidos Hegseth y Caine el lunes, no han ofrecido ningún plan de salida ni señales de que el conflicto vaya a terminar pronto, mientras la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, sembró dudas sobre el futuro de la República Islámica y lanzó a la región hacia una inestabilidad más amplia.

“Esta no es una llamada guerra de cambio de régimen, pero el régimen sí cambió, y el mundo está mejor por ello”, sostuvo Hegseth.

Trump, sin embargo, en sus declaraciones en video, ha instado a miembros de la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán y de la policía militar a deponer las armas, y al pueblo iraní a “recuperar su país”.

EE.UU. admite que podría haber más bajas militares

La conferencia se produjo mientras el conflicto se convertía en una guerra más amplia. Irán y sus grupos armados aliados han lanzado misiles contra Israel, Estados árabes y objetivos militares de Estados Unidos en Oriente Medio.

Cuatro soldados estadounidenses han muerto en combate, y Trump, Hegseth y Caine pronosticaron más bajas. Los principales líderes de defensa no ofrecieron detalles sobre las circunstancias de las muertes.

“Lloramos con ustedes, y nunca los olvidaremos”, dijo Caine sobre los soldados fallecidos y sus familiares.

La señal más reciente de la creciente convulsión se produjo cuando, según informó el ejército de Estados Unidos, Kuwait “derribó por error” tres aviones de combate estadounidenses durante una misión de combate, mientras aeronaves iraníes, misiles balísticos y drones atacaban. El Comando Central de Estados Unidos indicó que los seis pilotos se eyectaron sin problema de sus aviones F-15E Strike Eagle y se encontraban en condición estable.

Preguntado sobre si ahora hay tropas sobre el terreno en Irán, Hegseth respondió: “No, pero no vamos a entrar en el ejercicio de lo que haremos o no haremos”.

Afirmó que era una “necedad” esperar que funcionarios de Estados Unidos digan públicamente “hasta aquí exactamente vamos a llegar”.

El Pentágono expone su justificación para los ataques

Al presentar su argumento a favor de los ataques, Hegseth no señaló ninguna amenaza nuclear inminente por parte de Irán y reiteró que los ataques de Estados Unidos e Israel del pasado junio “redujeron su programa nuclear a escombros”.

En cambio, Hegseth apuntó a amenazas de otro armamento, como misiles balísticos y drones, que —según dijo— justificaban la operación.

“Irán estaba construyendo misiles y drones poderosos para crear un escudo convencional para sus ambiciones de chantaje nuclear”, afirmó Hegseth.

Añadió: “Nuestras bases, nuestra gente, nuestros aliados, estaban todos en la mira de los iraníes. Irán nos estaba apuntando en la cabeza con una pistola convencional mientras seguía mintiendo hasta poder construir una bomba nuclear”.

Hegseth sostuvo que, durante las negociaciones con funcionarios de Estados Unidos previas al ataque, los funcionarios iraníes estaban “dilatando” pese a haber tenido “todas las oportunidades de alcanzar un acuerdo pacífico y sensato”.

También justificó la operación culpando al gobierno de Irán desde su origen, al declarar que durante 47 años ha “librado una guerra salvaje y unilateral contra Estados Unidos”.

En una sesión informativa privada el domingo, funcionarios del gobierno de Trump dijeron a asesores del Congreso que la inteligencia no sugería que Irán se estuviera preparando para lanzar un ataque preventivo, según tres personas familiarizadas con esas sesiones.

Trump, republicano, había dicho que el objetivo de la misión era eliminar “amenazas inminentes del régimen iraní”. Y altos funcionarios del gobierno de Trump, que no estaban autorizados a comentar públicamente y hablaron bajo condición de anonimato, dijeron a reporteros el sábado que había indicios de que los iraníes podrían lanzar un ataque preventivo.

El ejército no especifica los sitios nucleares de Irán como objetivos

Al igual que en el ataque del año pasado en el que se lanzaron enormes bombas antibúnker sobre instalaciones nucleares iraníes, Caine reveló que el ejército también utilizó bombarderos furtivos B-2 en la nueva operación y que realizaron un viaje de ida y vuelta de 37 horas.

Indicó que las bombas de penetración se lanzaron sobre instalaciones subterráneas iraníes, pero no especificó que fueran instalaciones nucleares. Las instalaciones nucleares tampoco figuraban entre los tipos de objetivos en una lista difundida por el Comando Central.

El Comando Central señaló el fin de semana que el ejército ha atacado más de 1.000 lugares. Funcionarios han dicho que Israel y Estados Unidos han bombardeado sitios de misiles iraníes y han atacado su marina, y afirmaron haber destruido su cuartel general y múltiples buques de guerra.

Caine se refirió el lunes al uso de tecnologías cibernéticas en los ataques, que “interrumpieron de manera efectiva las comunicaciones y las redes de sensores”, lo que dejó “al adversario sin capacidad de coordinarse o responder de forma eficaz”.

Sin dar detalles, Caine manifestó que el ejército “desplegó efectos sincronizados y por capas diseñados para interrumpir, degradar, negar y destruir la capacidad de Irán de llevar a cabo y sostener operaciones de combate del lado de Estados Unidos”.

Al exponer una cronología, Caine informó que Trump dio la autorización para los ataques a las 3:38 de la tarde hora del Este el viernes. Eso significó que el presidente dio luz verde cuando estaba a bordo del Air Force One rumbo a Texas con los senadores republicanos Ted Cruz y John Cornyn, y el actor Dennis Quaid.

Trump, en una entrevista el domingo con The New York Times, destacó que la operación podría durar “de cuatro a cinco semanas”.

En la conferencia, Hegseth desestimó las preguntas sobre la duración del conflicto al declarar: “El presidente Trump tiene toda la libertad del mundo para hablar de cuánto tiempo puede o no puede tomar. Cuatro semanas, dos semanas, seis semanas. Podría adelantarse. Podría retrasarse”.

Hegseth y Caine hablaron horas antes de que el secretario de Estado, Marco Rubio, informara a los líderes del Congreso. También estaba previsto que Rubio, Hegseth, Caine y el director de la CIA, John Ratcliffe, informaran a la totalidad de los miembros del Congreso el martes.