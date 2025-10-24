Amazon, Apple y Google aparecen como donantes del nuevo salón de Trump, valorado en 300 millones de dólares
Gigantes tecnológicos están ayudando a financiar el proyecto de 300 millones de dólares en la Casa Blanca del presidente: la lista completa de donantes ya fue revelada
Se ha dado a conocer la lista completa de donantes del proyecto para construir un salón de baile en la Casa Blanca, impulsado por el presidente Donald Trump y valuado en 300 millones de dólares. Entre los principales contribuyentes figuran grandes empresas tecnológicas como Amazon, Apple, Google, HP y Microsoft.
También destacan compañías del sector cripto como Coinbase y Ripple, así como los hermanos Winklevoss. Otros nombres relevantes incluyen a Comcast, Lockheed Martin, Palantir Technologies, T-Mobile, Union Pacific Railroad, el magnate petrolero Harold Hamm, la familia del secretario de Comercio Howard Lutnick y miembros de la familia Glazer, propietaria del Manchester United y los Tampa Bay Buccaneers.
La semana pasada, Trump organizó una cena de gala para algunos de sus patrocinadores en el Salón Este de la Casa Blanca, en un evento cargado de lujo que contrastó con la situación de los trabajadores federales, quienes no están recibiendo salario debido al cierre del gobierno. Durante el acto, el presidente afirmó: “Durante más de 150 años han querido tener un salón de baile y nunca lo lograron, porque nunca tuvieron a alguien del sector inmobiliario”.
Los trabajos de demolición del ala este comenzaron el lunes, una imagen impactante para muchos estadounidenses que rápidamente generó una ola de memes en redes sociales —entre ellos, uno que muestra a Trump montado en una bola de demolición dorada—. La escena también motivó a la periodista de CBS, Weijia Jiang, a cuestionar el jueves a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt: “¿Puede el presidente derribar lo que quiera sin supervisión? ¿Puede demoler este edificio o el Monumento a Jefferson?”.
Leavitt respondió: “Muchos presidentes en el pasado han dejado su huella en este hermoso complejo de la Casa Blanca”.
“Entonces, suena como que la respuesta es sí: puede derribar lo que quiera,” comentó Jiang.
Frente a la indignación de quienes expresaron su horror al ver montones de paneles de yeso destruidos, vidrios rotos, cables, aislantes y escombros apilados en los jardines, la portavoz Karoline Leavitt pidió a la ciudadanía “confiar en el proceso”.
Se sabe que Trump considera su regreso al mundo del desarrollo inmobiliario de lujo como una actividad “relajante”, y ve la construcción del salón de baile —de 8.300 metros cuadrados— como una pieza central de su legado presidencial, junto con otros proyectos de renovación emprendidos desde su regreso al poder en el 1600 de Pennsylvania Avenue.
Entre esas remodelaciones se encuentra la transformación del histórico Jardín de Rosas de Jackie Kennedy, ahora convertido en un patio de baldosas que recuerda al de su residencia en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida.
Según informes, el presidente ya había propuesto la construcción de un salón de baile más grande durante el gobierno de Barack Obama, hace una década, e incluso ofreció financiarlo con su propio dinero. Sin embargo, la propuesta fue rechazada en ese entonces.
La iniciativa actual ha sido calificada como “una pesadilla ética” por Richard Painter, exasesor legal de ética de la Casa Blanca durante el gobierno de George W. Bush, quien declaró a la BBC: “Se está utilizando el acceso a la Casa Blanca para recaudar dinero. No me gusta. Todas estas corporaciones quieren algo del gobierno”.
Lista completa de patrocinadores del proyecto del salón de baile de $300 millones:
- Altria Group Inc
- Amazon
- Apple
- Booz Allen Hamilton Inc
- Caterpillar Inc
- Coinbase
- Comcast Corporation
- J. Pepe y Emilia Fanjul
- Hard Rock Internacional
- HP Inc
- Lockheed Martin
- Meta Platforms
- Micron Technology
- Microsoft
- NextEra Energy Inc
- Palantir Technologies
- Ripple
- Reynolds American
- T-Mobile
- Tether America
- Union Pacific Railroad
- Adelson Family Foundation
- Stefan E. Brodie
- Betty Wold Johnson Foundation
- Charles y Marissa Cascarilla
- Edward y Shari Glazer
- Harold Hamm
- Benjamin Leon Jr.
- La familia Lutnick
- The Laura and Isaac Perlmutter Foundation
- Stephen A. Schwarzman
- Konstantin Sokolov
- Kelly Loeffler y Jeff Sprecher
- Paolo Tiramani
- Cameron Winklevoss
- Tyler Winklevoss
Traducción de Leticia Zampedri