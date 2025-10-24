Amazon, Apple y Google aparecen como donantes del nuevo salón de Trump, valorado en 300 millones de dólares

Se ha dado a conocer la lista completa de donantes del proyecto para construir un salón de baile en la Casa Blanca, impulsado por el presidente Donald Trump y valuado en 300 millones de dólares. Entre los principales contribuyentes figuran grandes empresas tecnológicas como Amazon, Apple, Google, HP y Microsoft.

También destacan compañías del sector cripto como Coinbase y Ripple, así como los hermanos Winklevoss. Otros nombres relevantes incluyen a Comcast, Lockheed Martin, Palantir Technologies, T-Mobile, Union Pacific Railroad, el magnate petrolero Harold Hamm, la familia del secretario de Comercio Howard Lutnick y miembros de la familia Glazer, propietaria del Manchester United y los Tampa Bay Buccaneers.

La semana pasada, Trump organizó una cena de gala para algunos de sus patrocinadores en el Salón Este de la Casa Blanca, en un evento cargado de lujo que contrastó con la situación de los trabajadores federales, quienes no están recibiendo salario debido al cierre del gobierno. Durante el acto, el presidente afirmó: “Durante más de 150 años han querido tener un salón de baile y nunca lo lograron, porque nunca tuvieron a alguien del sector inmobiliario”.

open image in gallery El presidente Donald Trump muestra la imagen conceptual de su controvertido nuevo salón de baile en la Casa Blanca ( Getty )

Los trabajos de demolición del ala este comenzaron el lunes, una imagen impactante para muchos estadounidenses que rápidamente generó una ola de memes en redes sociales —entre ellos, uno que muestra a Trump montado en una bola de demolición dorada—. La escena también motivó a la periodista de CBS, Weijia Jiang, a cuestionar el jueves a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt: “¿Puede el presidente derribar lo que quiera sin supervisión? ¿Puede demoler este edificio o el Monumento a Jefferson?”.

Leavitt respondió: “Muchos presidentes en el pasado han dejado su huella en este hermoso complejo de la Casa Blanca”.

“Entonces, suena como que la respuesta es sí: puede derribar lo que quiera,” comentó Jiang.

Frente a la indignación de quienes expresaron su horror al ver montones de paneles de yeso destruidos, vidrios rotos, cables, aislantes y escombros apilados en los jardines, la portavoz Karoline Leavitt pidió a la ciudadanía “confiar en el proceso”.

Se sabe que Trump considera su regreso al mundo del desarrollo inmobiliario de lujo como una actividad “relajante”, y ve la construcción del salón de baile —de 8.300 metros cuadrados— como una pieza central de su legado presidencial, junto con otros proyectos de renovación emprendidos desde su regreso al poder en el 1600 de Pennsylvania Avenue.

Entre esas remodelaciones se encuentra la transformación del histórico Jardín de Rosas de Jackie Kennedy, ahora convertido en un patio de baldosas que recuerda al de su residencia en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida.

open image in gallery Una cuadrilla de demolición trabaja esta semana en el desmantelamiento de la fachada del ala este de la Casa Blanca ( Reuters )

Según informes, el presidente ya había propuesto la construcción de un salón de baile más grande durante el gobierno de Barack Obama, hace una década, e incluso ofreció financiarlo con su propio dinero. Sin embargo, la propuesta fue rechazada en ese entonces.

La iniciativa actual ha sido calificada como “una pesadilla ética” por Richard Painter, exasesor legal de ética de la Casa Blanca durante el gobierno de George W. Bush, quien declaró a la BBC: “Se está utilizando el acceso a la Casa Blanca para recaudar dinero. No me gusta. Todas estas corporaciones quieren algo del gobierno”.

Lista completa de patrocinadores del proyecto del salón de baile de $300 millones:

Altria Group Inc

Amazon

Apple

Booz Allen Hamilton Inc

Caterpillar Inc

Coinbase

Comcast Corporation

J. Pepe y Emilia Fanjul

Hard Rock Internacional

HP Inc

Lockheed Martin

Meta Platforms

Micron Technology

Microsoft

NextEra Energy Inc

Palantir Technologies

Ripple

Reynolds American

T-Mobile

Tether America

Union Pacific Railroad

Adelson Family Foundation

Stefan E. Brodie

Betty Wold Johnson Foundation

Charles y Marissa Cascarilla

Edward y Shari Glazer

Harold Hamm

Benjamin Leon Jr.

La familia Lutnick

The Laura and Isaac Perlmutter Foundation

Stephen A. Schwarzman

Konstantin Sokolov

Kelly Loeffler y Jeff Sprecher

Paolo Tiramani

Cameron Winklevoss

Tyler Winklevoss

Traducción de Leticia Zampedri