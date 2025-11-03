Donald Trump calificó como “algo terrible” que Andrés Mountbatten-Windsor haya perdido sus títulos, durante una conversación con periodistas a bordo del Air Force One el fin de semana.

El expríncipe perdió sus títulos por decisión de su hermano, el rey Carlos III, poco después de la publicación póstuma de Nobody’s Girl, las memorias de Virginia Giuffre, donde aparecen nuevas acusaciones contra Mountbatten-Windsor.

Trump, quien ha estado bajo sospecha por su cercanía con Jeffrey Epstein, un pedófilo condenado, consideró que el escándalo que rodea a la familia real británica “es una lástima”.

“Fue algo terrible para la familia”, dijo. “Ha sido una situación trágica y, sinceramente, lamento lo que están pasando”.

La semana pasada, desde el Palacio de Buckingham anunciaron que Andrés, segundo hijo de la reina Isabel II, perdería sus títulos reales. En el comunicado también se confirmó que deberá abandonar Royal Lodge, la residencia que ocupaba sin pagar renta.

Donald Trump dijo a la prensa que la pérdida de títulos de Andrés Mountbatten-Windsor es una "situación trágica" ( AP )

“Estas sanciones se consideran necesarias, a pesar de que él sigue negando las acusaciones en su contra”, señalaba el comunicado.

Las declaraciones de Trump llegaron poco después de que Sky Roberts, hermano de Virginia Giuffre, dijera a CNN que el presidente debería seguir el ejemplo del rey Carlos III y pronunciarse de manera directa sobre el caso. Roberts sostuvo que una forma de hacerlo sería ordenando la publicación de los archivos del Departamento de Justicia relacionados con Epstein.

“El presidente Trump tiene que ponerse los pantalones y hacer lo que corresponde”, afirmó Roberts. “Tenemos que acorralar al gobierno para que no tenga salida y se vea obligado a actuar con responsabilidad”.

A lo largo de los años, Trump apareció en numerosas fotos junto a Jeffrey Epstein y fue visto en varias fiestas con él. En 2002, durante una entrevista con la revista New York Magazine, Trump describió a Epstein como “un tipo excelente” que “disfruta de las mujeres hermosas tanto como yo, y muchas de ellas son bastante jóvenes”.

Según informes, la relación entre ambos terminó en 2004 —cuatro años antes de que Epstein fuera condenado por abuso sexual de menores—, tras una disputa en la que Epstein supuestamente le “robó” un empleado a Trump en Mar-a-Lago. Una de las trabajadoras de Trump fue Virginia Giuffre, quien más tarde denunció que fue víctima de trata sexual y enviada al Reino Unido para mantener relaciones con Andrés.

A Andrés le retiraron sus títulos tras ser acusado de agredir sexualmente a Virginia Giuffre en Londres ( United States District Couty for the Southern District of New York )

El escándalo en torno a Andrés alcanzó su punto más crítico tras su desastrosa entrevista con la periodista británica Emily Maitlis. En esa incómoda conversación, aseguró que su vínculo con Epstein había tenido “algunos beneficios importantes” y, de manera muy comentada, declaró que “no sudaba”.

Dijo que su supuesta incapacidad para sudar contradecía la afirmación de Giuffre, quien aseguró que él transpiraba intensamente cuando se conocieron. Andrés sigue negando todas las acusaciones, y Donald Trump no ha sido acusado de ningún delito.

Por su parte, el expresidente ha minimizado repetidamente la relevancia de los archivos sobre Epstein, y ha descrito el “caso Epstein” como un “engaño demócrata”.

Durante su gestión, incluso se consideró la posibilidad de concederle un indulto a Ghislaine Maxwell, pareja de Epstein y también condenada por abuso sexual de menores. Maxwell ha declarado que Trump nunca tuvo comportamientos inapropiados con las jóvenes que Epstein traficaba, y también afirmó que la fotografía donde aparece junto a Giuffre y Mountbatten-Windsor era “falsa”.

La exaliada de Trump, Marjorie Taylor Greene, exigió que el presidente publique los archivos del caso Epstein ( Getty Images )

Sin embargo, Trump ha evitado dar una respuesta clara sobre si realmente indultaría a Ghislaine Maxwell.

“No he escuchado ese nombre en mucho tiempo”, dijo. “Lo único que puedo decir es que tendría que revisarlo. Tendría que verlo”.

A pesar de su ambigüedad, incluso miembros de su propio partido le exigen que publique los documentos clasificados, en medio de nuevas divisiones dentro del Partido Republicano. Marjorie Taylor Greene, una de las aliadas más cercanas a Trump, fue una de los cuatro legisladores republicanos en la Cámara de Representantes que firmaron una petición para forzar la publicación de los archivos.

“Estoy comprometida con hacer todo lo posible por las víctimas de Jeffrey Epstein”, escribió en redes sociales en ese momento. “Incluyendo exponer a la red de élites ricas y poderosas que permitieron que esto ocurriera”.

Greene también criticó al presidente en funciones al asegurar que no era “una esclava ciega” de él y que tampoco creía que “nadie deba serlo”.

