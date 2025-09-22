¿Quién es Erika Kirk? La viuda del activista conservador y nueva líder de Turning Point USA

Erika Kirk, viuda del comentarista conservador Charlie Kirk, asesinado recientemente, fue nombrada nueva líder de la organización juvenil de derecha Turning Point USA.

La organización sin fines de lucro prometió continuar su labor después del asesinato de Kirk, quien recibió un disparo mientras hablaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah la semana pasada. El principal sospechoso, Tyler Robinson, de 22 años, fue arrestado y enfrenta siete cargos, entre ellos homicidio agravado.

“Seguiremos adelante”, escribió la dirigencia de Turning Point en una carta pública publicada en X, al anunciar la aprobación unánime de Erika como nueva directora ejecutiva (CEO) y presidenta del consejo directivo de la organización. “El intento de destruir la obra de Charlie será nuestra oportunidad para hacerla más fuerte y duradera que nunca”.

The Independent presenta un perfil de Erika Kirk, madre de los dos hijos de Charlie Kirk, de 36 años, y ahora nueva directora de la organización con la que él alcanzó notoriedad.

open image in gallery GettyImages-2234103824.jpg ( Getty )

¿Cómo fue la infancia y formación de Erika Kirk?

Erika Kirk nació como Erika Lane Frantzve el 20 de noviembre de 1988.

Creció en el seno de una familia católica muy unida. Siendo aún adolescente, fundó en Arizona la organización Everyday Heroes Like You, creada con el propósito de recaudar fondos para pequeñas obras de caridad.

Cursó la secundaria en Notre Dame Preparatory High School, en Scottsdale, Arizona, y luego estudió Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Estatal de Arizona (Arizona State University).

Durante su juventud también destacó como jugadora de baloncesto y fue parte del equipo femenino de Regis University, en Denver, Colorado, durante dos años.

¿Qué hizo Erika Kirk antes de conocer a Charlie Kirk?

Erika Kirk comenzó a ganar visibilidad pública cuando participó en certámenes de belleza, una decisión que, según contó a Arizona Foothills Magazine, tomó como una forma de retribuir a su comunidad.

“Mi mamá solía llevarnos a comedores comunitarios y siempre nos decía que debíamos compartir nuestras bendiciones con los demás”, declaró a la revista tras obtener el título de Miss Arizona USA en 2012.

open image in gallery Erika Kirk comenzó a ganar notoriedad pública cuando tomó parte en certámenes de belleza, una decisión que, según dijo a Arizona Foothills Magazine , representó un esfuerzo por retribuir a su comunidad ( Instagram )

“Cuando descubrí que al competir podía alcanzar a más personas y avanzar en mis causas, supe que era una oportunidad para generar un impacto mayor”.

Después de esa etapa, Erika Kirk inició una carrera como empresaria. Condujo el pódcast “Midweek Rise Up”, centrado en enseñanzas bíblicas y liderazgo espiritual. También fundó la marca de ropa Proclaim Streetwear y el proyecto cristiano Bible in 365, dedicado al estudio diario de las Escrituras.

En 2019, comenzó una relación con Charlie Kirk en la ciudad de Nueva York. Se comprometieron en diciembre de 2020 y contrajeron matrimonio el 8 de mayo de 2021 en Scottsdale, Arizona. La recepción tuvo lugar en el hotel Fairmont Scottsdale Princess, con financiamiento de Turning Point USA, coincidiendo con el noveno aniversario de la organización.

Matrimonio con Charlie Kirk y actividades políticas posteriores

Erika Kirk solía acompañar con frecuencia a su esposo Charlie en sus eventos públicos, especialmente durante sus giras por Estados Unidos donde participaba en debates abiertos.

La pareja celebró recientemente el séptimo aniversario de su primera cita juntos. En una publicación de Instagram de septiembre de 2023, Erika —entonces Frantzve— reveló que esa primera salida ocurrió en Manhattan en 2018.

open image in gallery El vicepresidente J. D, Vance (a la derecha), la segunda dama Usha Vance (al centro) y Erika Kirk, quien lleva una cruz colgada en una cadena, descienden del Air Force Two, que traslada el cuerpo de Charlie Kirk ( AP )

“Hoy hace cinco años, estábamos sentados en el interior de Bills Burgers en Nueva York, sumidos en una conversación y bromas sobre teología, filosofía y política y, al final, hiciste una pausa, me miraste y dijiste: 'Voy a salir contigo’”.

La pareja tiene dos hijos pequeños: una hija nacida en agosto de 2022 y un hijo nacido en mayo de 2024.

El pasado mes de abril, Frantzve apareció en un episodio del pódcast de Kirk, The Charlie Kirk Show, donde habló de su relación.

“En primer lugar, siempre mantén tu fe, y trata de identificar cualquier problema carnal que puedas estar teniendo. Hay que invertir continuamente en la confianza mutua, en sentir que se está en el mismo equipo. Hay que apoyarse mutuamente. Amarse mutuamente. No rebajarse mutuamente”, expresó.

open image in gallery La viuda de Charlie Kirk, Erika Kirk, rompe el silencio sobre el asesinato ( Turning Point USA/YouTube )

Se ha informado que la familia se encontraba en el campus de Utah cuando Charlie Kirk fue asesinado. Posteriormente, se supo que Erika había compartido un versículo bíblico sobre buscar ayuda en momentos difíciles, pocas horas antes de perder a su esposo.

Durante una transmisión conmemorativa del programa del fallecido activista, Erika Kirk prometió continuar la labor de Turning Point USA y fortalecer la organización.

“Si pensaban que la misión de mi esposo ya era poderosa, no tienen idea”, declaró Kirk. “No tienen idea de lo que acaban de desatar en todo este país”.

Traducción de Leticia Zampedri