Miembros del Congreso de EE. UU. han publicado más fotografías y documentos del patrimonio de Jeffrey Epstein, incluidos mensajes de texto, pasaportes y varias imágenes que muestran escritura a mano en el cuerpo de una mujer.

El escrito parece citar la novela Lolita, de Vladimir Nabokov, cuyo ejemplar puede verse en una de las fotografías.

Un mensaje, escrito en el pie de una persona, dice: “Ella era Lo, simplemente Lo, por la mañana, un metro veinticuatro de pie en un calcetín”.

Otro dice: “Era Lola con pantalones”, y otro: “Era Polly en la escuela”.

La última entrega de 68 documentos de los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE. UU. se produce cuando el Departamento de Justicia se enfrenta a una fecha límite del viernes para dar a conocer públicamente todos los archivos de investigación en su poder, después de una campaña de presión que instó al presidente Donald Trump a publicar los llamados “archivos de Epstein”.

open image in gallery Imágenes del patrimonio de Jeffrey Epstein compartidas con el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE. UU. parecen mostrar el cuerpo de una mujer con mensajes que hacen referencia a la novela ‘Lolita’ de Vladimir Nabokov. Los demócratas de la Cámara de Representantes publicaron el jueves un nuevo lote de fotos. ( Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE. UU. )

open image in gallery comité supervisión epstein fotos ( Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE. UU. )

Otra imagen parece ser una captura de pantalla de un hilo de mensajes de texto en el que se dice al destinatario: “Tengo una amiga exploradora que me ha enviado unas chicas hoy”, y “Pide 1.000 dólares por chica”.

“Te enviaré chicas ahora”, añadió el remitente, según el mensaje compartido con el comité. Continuó: “¿Tal vez alguna será buena para J.?”.

A continuación, aparece un mensaje con la altura, las medidas y otros datos de una joven rusa de 18 años.

En el último lote de documentos de la comisión también se incluye una fotografía del pasaporte de una mujer rusa.

También hay fotografías de pasaportes y otros documentos identificativos de mujeres de la República Checa, Sudáfrica y Lituania, así como de tres mujeres de Ucrania.

open image in gallery Un mensaje de texto censurado compartido por el patrimonio de Epstein parece enumerar la altura, las medidas y otros detalles de una chica de 18 años de Rusia después de que el remitente dijera: “Te enviaré chicas ahora” ( Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE. UU. )

Varias imágenes muestran a Epstein acompañado de mujeres jóvenes no identificadas cuyos rostros han sido tapados, incluida una fotografía que muestra a Epstein sentado con una mujer rodeándole los hombros con los brazos mientras otras dos se sientan a su lado.

Otras imágenes muestran a Epstein en entornos sociales con otras personalidades de alto nivel, como el escritor Noam Chomsky, el columnista de opinión del New York Times David Brooks, Bill Gates de Microsoft, el cofundador de Google Sergey Brin, el cineasta Woody Allen y la personalidad mediática de extrema derecha Steve Bannon, entre otros.

El conjunto de documentos también incluye planos que parecen describir las propiedades de Epstein en Little St. James, la isla privada del financiero en las Islas Vírgenes de EE. UU., donde él y sus socios fueron acusados de abusar sexualmente y traficar con niñas menores de edad.

open image in gallery En una imagen sin fecha del patrimonio de Epstein, se muestra al financiero con las que parecen ser tres chicas jóvenes cuyas identidades se han ocultado ( Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE. UU. )

open image in gallery Otra imagen sin fecha del patrimonio de Epstein parece mostrarlo con el escritor Noam Chomsky ( Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE. UU. )

En los últimos meses, los demócratas de la comisión han hecho públicos varios lotes de imágenes y documentos inéditos del patrimonio de Epstein, mientras los congresistas dirigen sus propias investigaciones sobre el delincuente sexual convicto y sus presuntos vínculos con una amplia red de poderosas figuras.

La aparición de una persona en los expedientes o en imágenes junto a Epstein no constituye un delito.

Epstein fue acusado de abusar sexualmente de mujeres jóvenes y niñas antes de ser encontrado muerto, en 2019, en una celda de la cárcel donde esperaba juicio por cargos de tráfico sexual; por su parte, su socia Ghislaine Maxwell está cumpliendo una condena de 20 años de prisión por delitos asociados con los presuntos abusos de Epstein.

El Gobierno de EE. UU. está preparando la publicación de decenas de miles de páginas de documentos, incluidas notas del FBI a lo largo de las investigaciones, transcripciones de entrevistas a testigos, videos y fotografías, y el informe de la autopsia de Epstein, entre otros documentos.

Las preguntas sobre el destino de esos documentos han dominado el segundo mandato del presidente Trump, después de que durante su campaña se comprometiera a hacerlos públicos.

En julio, el Departamento de Justicia determinó que “no sería apropiado ni estaría justificado divulgar más información” sobre el caso Epstein, lo que no hizo sino avivar el escrutinio sobre la relación de larga data entre Trump y Epstein.

El mes pasado, tras una creciente campaña de presión entre los miembros del Congreso, incluidos sus otrora aliados republicanos, Trump accedió a regañadientes a firmar una medida que obliga al Departamento de Justicia a liberar todo el material de los casos Epstein en su poder.

Traducción de Sara Pignatiello