Cámara baja de EEUU rechaza resoluciones para limitar campaña de Trump contra Venezuela y cárteles

Los republicanos de la Cámara de Representantes rechazaron el miércoles un par de resoluciones respaldadas por los demócratas que habrían puesto un límite al poder del presidente Donald Trump para usar la fuerza militar contra cárteles narcotraficantes y contra Venezuela.

Los demócratas forzaron las votaciones debido a que Trump ha intensificado sus amenazas contra la nación sudamericana y el Congreso ha cuestionado cómo el ejército de Estados Unidos está llevando a cabo una campaña que ha destruido 25 lanchas que supuestamente transportaban drogas y ha matado al menos a 95 personas. La legislación habría obligado a la administración federal a pedir autorización del Congreso antes de continuar los ataques contra cárteles que considera organizaciones terroristas en el hemisferio occidental o de lanzar un ataque contra Venezuela en sí.

El representante Gregory Meeks, el principal demócrata en la Comisión de Asuntos Exteriores de la cámara baja, argumentó que las agresiones de Trump en la región eran realmente porque "el presidente está codiciando el petróleo venezolano".

Fueron las primeras votaciones en la Cámara de Representantes sobre la campaña militar de Trump en Centro y Sudamérica. Una mayoría de republicanos en el Senado había votado previamente en contra de resoluciones similares, y Trump casi con certeza las vetaría si llegaran a aprobarse en el Congreso. Pero los demócratas forzaron las votaciones como una forma de abrir un debate sobre la campaña militar y obligar a los republicanos a pronunciarse oficialmente sobre su apoyo.

Los líderes republicanos han expresado cada vez más su apoyo a la campaña de Trump, incluso cuando potencialmente se enfila a una confrontación directa con el presidente venezolano Nicolás Maduro.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, dijo más temprano el miércoles que no sabía si el gobierno de Trump había "declarado públicamente" que quería un cambio de régimen, pero "ciertamente no tendría problema si esa fuera su posición".

"Maduro es un cáncer en ese continente", según Thune.

Aun así, el gobierno de Trump no ha pedido autorización del Congreso para sus acciones recientes en el Caribe, argumentando en cambio que puede destruir barcos que transportan drogas tal como manejaría amenazas terroristas contra Estados Unidos. Esa justificación, sin embargo, ha llevado a un profundo escrutinio de los ataques, especialmente después de que se reveló que una operación del 2 de septiembre mató a dos personas que habían sobrevivido a un ataque previo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.