“¿Por qué eres gay?”: Elon Musk intensifica su disputa con el jefe de la NASA, Sean Duffy

La tensión entre Elon Musk y Sean Duffy volvió a escalar este martes, cuando el multimillonario acusó al exsecretario de Transporte del gobierno de Trump de “intentar destruir a la NASA” y lo atacó con comentarios groseros a través de redes sociales.

El nuevo embate del fundador de SpaceX se produjo apenas un día después de que Duffy declarara a CNBC que la compañía de Musk se estaba quedando “rezagada” frente al cronograma oficial para llevar nuevamente humanos a la Luna. Según el funcionario, esa demora justificaría abrir el contrato gubernamental a otras empresas, incluida Blue Origin, la firma aeroespacial de Jeff Bezos.

“No vamos a esperar por una sola empresa,” afirmó Duffy, quien actualmente se desempeña como administrador interino de la NASA.

“Vamos a avanzar y ganar esta segunda carrera espacial contra China. Volver a la Luna, establecer un campamento, una base y, desde ahí, averiguar cómo llegar a Marte”, explicó.

Musk respondió a esas declaraciones con una serie de publicaciones en X, su propia red social. Entre ellas, compartió un GIF viral de una entrevista televisiva en la que un presentador le pregunta a su invitado: “¿Por qué eres gay?”, lo que fue interpretado como un insulto homofóbico dirigido a Duffy.

open image in gallery El martes, Elon Musk lanzó nuevas críticas contra Sean Duffy, a quien acusó de “intentar destruir a la NASA” y lo atacó en redes sociales con comentarios de tono infantil ( Getty Images )

Pero las descalificaciones del cofundador de Tesla no terminaron ahí. Además del GIF ofensivo, Musk apodó al exconductor de Fox Business como “Sean Dummy” (“Sean Tontito”) y reiteró su acusación de que está “intentando destruir” la NASA.

El comentario del multimillonario se dio tras la publicación de un informe en The Wall Street Journal, que aseguraba que Duffy planeaba integrar a la NASA dentro del Departamento de Transporte. Musk, junto con otros usuarios en su plataforma X, expresó que esa propuesta representaría el comienzo del fin del liderazgo espacial estadounidense.

“La persona a cargo del programa espacial de Estados Unidos no puede tener un coeficiente intelectual de dos dígitos”, escribió Musk en otra publicación el martes.

Consultada por The Independent, la secretaria de prensa de la NASA, Bethany Stevens, aclaró que Duffy había sugerido que la NASA podría beneficiarse de formar parte del gabinete, posiblemente bajo el Departamento de Transporte, pero negó que el funcionario quisiera quedarse con el cargo.

“El presidente le pidió que hablara con posibles candidatos para el cargo de administrador, y él aceptó colaborar. Revisó perfiles y dio su opinión con sinceridad. En resumen, el secretario Duffy está aquí para servir al presidente y apoyará a la persona que él decida nombrar”, afirmó Stevens en una declaración enviada por correo electrónico.

El Departamento de Transporte no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios hecha por The Independent.

open image in gallery Antes de la polémica, The Wall Street Journal informó que Duffy había entrevistado al astronauta de SpaceX respaldado por Musk, Jared Isaacman, como posible de la NASA ( Chip Somodevilla/Getty Images )

Trump citó los vínculos entre Jared Isaacman y Elon Musk, así como sus supuestas inclinaciones políticas, como la razón detrás de su decisión.

Sin embargo, en redes sociales algunos especularon que la verdadera causa fue la ruptura pública entre Trump y Musk ocurrida en junio.

Además, Musk puso en duda si Sean Duffy tenía las credenciales necesarias para encabezar la agencia espacial.

Llegó al punto de difundir mensajes en los que se pedía la destitución del exleñador y exestrella del reality The Real World: Boston.

“Listo, Duffy tiene que irse”, escribió el usuario @IronMan198XAD, en un mensaje que Musk compartió.

Duffy no respondió directamente a los ataques, pero publicó el martes que valoraba la “pasión” de Musk por SpaceX y el programa Artemis de la NASA.

“La carrera hacia la Luna ESTÁ EN MARCHA. Las grandes empresas no deberían temer a la competencia”, escribió. “Cuando nuestros innovadores compiten entre sí, ¡Estados Unidos gana!”.

open image in gallery Algunos usuarios en redes sociales especularon que la decisión de Trump de retirar la nominación de Jared Isaacman —aliado de Musk— para liderar la NASA fue uno de los factores que provocaron la ruptura entre ambos en junio ( Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved )

SpaceX recibió un contrato por 2.900 millones de dólares para desarrollar el sistema de alunizaje que llevará nuevamente a astronautas estadounidenses a la Luna, algo que no ocurre desde hace más de 50 años.

No obstante, el cronograma para alcanzar ese hito bajo la misión Artemis III sigue sin definirse. Según declaró Sean Duffy a CNBC, el alunizaje podría concretarse recién en 2028.

Desde que fue nombrado administrador interino, Duffy ha advertido sobre el avance acelerado de China hacia la Luna. El gigante asiático planea enviar astronautas allí para 2030 y, según él, está avanzando con firmeza.

“Por instrucciones del presidente, Sean ha orientado a la agencia hacia un objetivo claro: asegurarse de que Estados Unidos vuelva a la Luna antes que China”, afirmó Bethany Stevens, vocera de la NASA.

La misión Artemis II —la segunda de las seis previstas en el programa— mantiene su plan de enviar una tripulación en un vuelo alrededor de la Luna a partir de febrero de 2026.

Con este ambicioso programa, Elon Musk busca sentar las bases para futuras misiones tripuladas a Marte.

Traducción de Leticia Zampedri