Surgen nuevas teorías sobre la salud de Trump tras su entrevista por mensajes con CNN

El presidente Donald Trump ha reavivado la especulación sobre su estado de salud y resistencia física tras participar en una inusual entrevista con CNN realizada por mensajes de texto durante el fin de semana.

Desde hace meses, periodistas y observadores han notado que Trump arrastra las palabras en algunos discursos y han cuestionado la aparición de moretones y el uso de maquillaje pesado en su mano. Pese a las reiteradas solicitudes, la Casa Blanca no ha ofrecido explicaciones claras sobre su condición médica.

Ahora, el mandatario de 79 años volvió a generar dudas al participar en una sesión de preguntas y respuestas por escrito con el conductor Jake Tapper, del programa State of the Union de CNN, emitido el domingo.

Tapper explicó que le había hecho a Trump una serie de preguntas sobre el plan de paz de 20 puntos que el presidente y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, presentaron la semana pasada en la Casa Blanca. El plan, que Hamás aceptó de forma parcial, sigue en negociación entre Estados Unidos e Israel en Egipto.

Mientras se mostraban en pantalla los mensajes, Tapper indicó que Trump respondió a una pregunta sobre qué ocurriría si Hamás intenta mantener el poder en Gaza con una sola frase: “Aniquilación total”.

Un moretón en la mano derecha del presidente Donald Trump generó preocupación sobre su salud el pasado agosto ( REUTERS )

Ante otra pregunta sobre si el senador por Carolina del Sur, Lindsey Graham, tiene razón al dudar de la sinceridad de Hamás, dado que el grupo militante no ha atendido las exigencias de desarme incluidas en el plan, Trump respondió: “Lo averiguaremos. ¡Solo el tiempo lo dirá!”.

Tapper continuó narrando la visualización en pantalla de los presuntos mensajes del presidente y cerró la entrevista con una pregunta sobre cómo cree Trump que terminará el actual cierre del gobierno, que ya lleva seis días.

Según Tapper, Trump contestó: “Bien, estamos ganando y reduciendo costos a lo grande”.

El presentador de CNN no aclaró cómo verificó que fue el propio presidente —y no alguno de sus asesores— quien escribió las respuestas.

El uso poco habitual de mensajes de texto para responder supuestamente a Tapper coincide con las dudas persistentes sobre el estado de salud del mandatario. Trump también es conocido por rechazar el uso del correo electrónico y otras formas de comunicación escrita y, durante su primer mandato, se quejaba con frecuencia de que los abogados de su Gobierno tomaran notas durante las reuniones.

En julio, el médico del presidente informó en un memorando que había diagnosticado a Trump con insuficiencia venosa crónica, tras las preguntas de periodistas sobre la visible hinchazón en sus tobillos.

Durante la campaña presidencial del año pasado y desde su regreso al cargo, Trump ha sido visto con moretones en una o ambas manos, lo que ha generado especulaciones sobre posibles infusiones intravenosas. Sin embargo, la Casa Blanca rechazó esa versión y aseguró que los moretones se deben a los constantes apretones de manos del presidente.

En las últimas semanas, Trump ha mostrado dificultades para hablar con claridad y para caminar en línea recta, mientras ha reducido de forma visible sus apariciones públicas.

La semana pasada, el mandatario apareció ante las cámaras junto a Benjamin Netanyahu durante la visita del primer ministro israelí a la Casa Blanca, pero no respondió preguntas de la prensa. No volvió a interactuar con los medios hasta el fin de semana, cuando habló brevemente con reporteros antes de viajar a Norfolk, Virginia, para asistir a la ceremonia por el 250.º aniversario de la Marina de Estados Unidos.

Trump, quien durante su primer mandato mantenía un papel central en la comunicación de su gobierno, ha cedido protagonismo a su vicepresidente, J. D. Vance, durante el actual cierre del Gobierno. Fue Vance quien respondió el martes a las preguntas en la sala de prensa de la Casa Blanca sobre el estado de las negociaciones, un día después de que Trump y la primera dama, Melania Trump, cenaran en privado en la residencia oficial del vicepresidente.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios enviada por The Independent.

Traducción de Leticia Zampedri