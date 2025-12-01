Agentes del FBI reportan que la agencia es un “barco sin timón” al mando de un “sobrepasado” Kash Patel

El FBI es un “barco sin timón” bajo el mando de Kash Patel, de quien varios agentes en activo y retirados afirmaron que estaba “sobrepasado” en una evaluación condenatoria.

Días después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, negara las informaciones de que estaba considerando destituir a Patel de su cargo como director del FBI, un grupo de 24 experimentados agentes ha compartido un mordaz informe en el que detallan sus opiniones sobre sus primeros seis meses en el cargo, que se presentará a las comisiones judiciales de la Cámara de Representantes y el Senado a finales de esta semana.

El informe, obtenido por el periódico New York Post, llega después de que Patel se haya enfrentado a las críticas por el uso de aviones gubernamentales para múltiples viajes personales, la asignación de un equipo SWAT para proteger a su novia y los enfrentamientos denunciados con altos funcionarios del Gobierno de Trump.

La Casa Blanca negó los informes de los medios de comunicación que afirmaban que Patel estaba “en la cuerda floja”, pero el demoledor informe elaborado por personas del FBI reveló una “imagen preocupante de una agencia de rendimiento crónicamente bajo, y debilitada por la baja confianza en los lideres del FBI basada en su falta de experiencia previa”.

Un agente se refirió a la dirección del FBI como el “circo Kash-Bongino”, haciendo referencia al director adjunto Dan Bongino, mientras que otro criticó a Patel por un “liderazgo paralizante a todos los niveles”.

The Independent se ha puesto en contacto con el FBI para recabar comentarios.

Agentes especiales anónimos, algunos de los cuales llevan varias décadas en el FBI, afirmaron que Patel “no [tenía] ni la amplitud de experiencia ni el porte que un director del FBI necesita para ser exitoso”, mientras que Bongino fue descrito como “una especie de payaso”.

Patel aún no ha respondido a las afirmaciones del informe, pero Bongino las tachó de “chismes sin sentido” en una publicación en X el lunes por la mañana.

“Mucha gente está muy disgustada con los cambios y reformas que hemos hecho en el FBI”, dijo Bongino, y continuó: “Harán cualquier cosa para volver a las viejas formas de hacer las cosas. Así que filtran chismes sin sentido a medios de comunicación y 'periodistas' con una agenda clara, e ignoran los resultados históricos y las importantes reformas que instituimos”.

Un agente especial con más de 20 años de experiencia, conocido como ALPHA 52 en el informe, también arremetió contra la fiscal general Pam Bondi y el FBI por la gestión de los archivos de Jeffrey Epstein.

En julio, el Departamento de Justicia y el FBI publicaron un memorando conjunto que ponía fin a la investigación y afirmaba que no se publicarían más documentos sobre el caso.

Aunque los agentes no se refirieron específicamente al memorándum en el informe, dijeron que Bondi y el FBI “[habían gestionado] mal” la publicación de los archivos, lo que tuvo como “resultado directo” un daño “significativo” a la reputación de la agencia.

Algunos agentes especiales también fueron retirados de su trabajo en otros casos durante una semana para censurar documentos relacionados con el caso Epstein, según el informe, solo para que Trump y Bondi cancelaran la divulgación de los archivos.

Otra fuente del reporte dijo que Patel era “muy agradable y simpático”, pero también que “[había] creado una cultura de desconfianza e incertidumbre entre las filas”.

Patel fue señalado en el informe por su tendencia a hacer “comentarios públicos prematuros” durante las investigaciones en curso, incluso tras el asesinato de Charlie Kirk.

Un agente también compartió una anécdota de cuando Patel aterrizó en Provo, Utah, tras el tiroteo mortal del influencer conservador y, al parecer, “se negó” a desembarcar del avión porque no llevaba consigo su propia chaqueta de allanamientos del FBI.

“El director del FBI, Kash Patel, se negó a bajar del avión sin llevar una chaqueta oficial”, decía el reporte, y proseguía: “ALPHA 99 continuó diciendo que muchos agentes especiales del FBI estaban ocupados trabajando en las secuelas del asesinato de Charle Kirk y que el personal del FBI tuvo que (parar su trabajo y) preguntar por ahí para encontrar una chaqueta de redada del FBI —una de tamaño mediano— que le sirviera al director del FBI Kash Patel”.

El personal del FBI encontró “finalmente” una chaqueta para Patel, perteneciente a una agente especial, pero el director se dio cuenta de que dos zonas no tenían los parches de velcro pegados, según el agente.

“Según ALPHA 99, el director del FBI, Kash Patel, dijo entonces que no abandonaría el avión hasta que tuviera dos parches para cubrir esas zonas”, se añade.

Después de que dos miembros de un equipo SWAT del FBI se quitaran parches de sus propios uniformes y se los “llevaran” a Patel, este desembarcó del avión, según el informe.

Funcionarios de la Casa Blanca han negado que Patel vaya a ser despedido de su puesto, después de que el noticiero MSNOW informara de que el codirector adjunto del FBI, Andrew Bailey, estaba siendo considerado como su sustituto.

“Esta noticia es completamente inventada”, dijo la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una publicación en X. Prosiguió: “Le leí el titular al presidente y se rió. Dijo: '¿Qué? Eso es totalmente falso. ¡Vamos Kash, hagámonos una foto para demostrarles que estás haciendo un gran trabajo!'”, escribió Leavitt, adjuntando una foto de ambos sonriendo y mostrando un pulgar arriba.

Traducción de Sara Pignatiello