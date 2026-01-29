Allanamiento de FBI en Georgia resalta obsesión de Trump con elecciones de 2020 y posibles pasos

Donald Trump perdió su intento de reelección en 2020. Pero durante más de cinco años, ha tratado de convencer a los estadounidenses de lo contrario, al afirmar falsamente que la elección estuvo marcada por un fraude generalizado.

Ahora que es presidente nuevamente, Trump presiona al gobierno federal para respaldar esas afirmaciones falsas.

El miércoles, el FBI ejecutó una orden de registro en la sede electoral del condado Fulton, Georgia, que incluye la mayor parte de Atlanta, buscando boletas de la elección de 2020. El allanamiento ocurrió luego que Trump sugirió a principios de enero, durante un discurso en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que los cargos relacionados con la elección eran inminentes.

“El hombre tiene obsesiones, al igual que muchas personas, pero él es el único que tiene todo el poder de Estados Unidos detrás de él”, afirmó Rick Hasen, profesor de Derecho de UCLA.

Hasen y muchos otros señalaron que el uso del FBI por parte de Trump para seguir obsesionado con la elección de 2020 es parte de un patrón del presidente de transformar al gobierno federal en su herramienta personal de venganza.

El senador Jon Ossoff, un demócrata de Georgia, comparó la búsqueda con la represión migratoria en Minnesota en que han muerto dos manifestantes ciudadanos estadounidenses, que Trump lanzó como su último golpe contra el gobernador del estado, quien se postuló contra él como compañero de fórmula de la vicepresidenta Kamala Harris en 2024.

“Desde Minnesota hasta Georgia, a la vista de todo el mundo, está un presidente que se está descontrolando, utilizando la aplicación de la ley federal como un instrumento irresponsable de poder personal y venganza”, dijo Ossoff en un comunicado.

Esto también ocurre al tiempo que funcionarios electorales de todo el país están comenzando a prepararse para las elecciones intermedias de 2026, donde Trump trata de ayudar a su partido a mantener el control del Congreso. Al notar que, en 2020, Trump contempló usar el ejército para incautar máquinas de votación tras su derrota, algunos temen que esté sentando las bases para una maniobra similar en otoño.

“Georgia es un modelo. Si aquí pueden salirse con la suya apoderándose de material electoral, ¿qué les impide tomar material o máquinas electorales de algún otro estado después de perder?”, preguntó Kristin Nabers, del grupo de tendencia izquierdista All Voting Is Local

Georgia ha estado en el centro de la obsesión de Trump de 2020. Contactó infamemente al secretario de Estado republicano Brad Raffensperger el 2 de enero de 2021, pidiéndole que “encontrara” 11.780 votos más para Trump a fin de que pudiera ser declarado ganador del estado. Raffensperger se negó, señalando que revisiones repetidas confirmaron que el demócrata Joe Biden había ganado Georgia por poco.

Esas fueron parte de una serie de revisiones en estados clave, a menudo lideradas por republicanos, que confirmaron la victoria de Biden, incluyendo en Michigan, Wisconsin y Nevada. Trump también perdió docenas de casos judiciales en que desafió los resultados de las elecciones, y su propio fiscal general en ese momento aseveró que no había evidencia de fraude generalizado.

Sus aliados que repitieron sus mentiras han sido demandados con éxito por difamación. Eso incluye al exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, quien llegó a un acuerdo con dos trabajadores electorales de Georgia después que un tribunal dictaminara que les debía 148 millones de dólares por difamarlos tras las elecciones de 2020.

Las empresas de máquinas de votación también han presentado casos de difamación contra algunos sitios de noticias de tendencia conservadora que difundieron afirmaciones infundadas sobre su equipo vinculado a fraude en 2020. Fox News resolvió uno de esos casos al acordar pagar 787 millones de dólares luego que un juez dictaminara que estaba “EVIDENTEMENTE claro” que ninguna de las acusaciones era cierta.

La campaña de Trump para mover a Georgia a su columna también provocó un intento fallido de procesarlo a él y a algunos de sus aliados por parte de la fiscal del distrito del condado Fulton, Fani Willis, una demócrata. El caso colapsó después que Willis fuera removida por preocupaciones de conflicto de intereses, y Trump desde entonces ha solicitado una indemnización por daños y perjuicios a la fiscalía.

En su primer día en el cargo, Trump recompensó a algunos de los que lo ayudaron a tratar de revertir los resultados de las elecciones de 2020 al indultar, conmutar o prometer desestimar los casos de unas 1.500 personas acusadas en el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Más tarde firmó una orden ejecutiva tratando de establecer nuevas reglas para los sistemas electorales estatales y los procedimientos de votación, aunque eso ha sido bloqueado repetidamente por jueces que han dictaminado que la Constitución otorga a los estados, y en algunos casos al Congreso, el control de las elecciones en lugar del presidente.

Como parte de su campaña de represalias, Trump también ha hablado sobre querer acusar penalmente a los legisladores que formaron parte de la comisión de la Cámara de Representantes que investigó el asalto del 6 de enero, sugiriendo que los indultos protectores de ellos por parte de Biden son legalmente inválidos. HSu objetivo era un exfuncionario de ciberseguridad que en 2020 aseguró públicamente que las elecciones eran seguras.

Durante un año de deberes presidenciales, desde lidiar con guerras en Gaza y Ucrania hasta guiar una amplia ley fiscal y de gasto a través del Congreso, Trump ha encontrado tiempo de manera confiable para volver al tema de 2020. Ha afirmado falsamente que la elección fue manipulada, dijo que los demócratas hicieron trampa e incluso instaló una placa en la Casa Blanca afirmando que Biden asumió el cargo luego de “la elección más corrupta de la historia”.

David Becker, un exabogado de derechos de voto del Departamento de Justicia y director ejecutivo del Centro para la Innovación e Investigación Electoral, expresó su escepticismo de que la búsqueda del FBI en Georgia conduzca a enjuiciamientos exitosos. Trump ha exigido cargos contra varios enemigos, como el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general demócrata de Nueva York, Letitia James, que se han estancado en los tribunales.

“Mucho de lo que ha hecho este gobierno es publicar afirmaciones en las redes sociales en lugar de ir a los tribunales. Sospecho que esto se trata más de envenenar el pozo para 2026”, indicó Becker. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.