J. D. Vance arremete contra las “élites incestuosas” tras los archivos Epstein y excluye a Trump

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, arremetió contra las “élites incestuosas” del país tras la última publicación de los archivos Epstein.

Entre las figuras de alto perfil mencionadas en los casi tres millones de documentos difundidos el viernes pasado por el Departamento de Justicia figuran Bill Gates y Bill Clinton.

Vance, sin embargo, insistió en que el presidente multimillonario Donald Trump no forma parte de ese grupo, pese a que su nombre aparece miles de veces en los archivos.

“Creo que esto demuestra la naturaleza incestuosa de las élites estadounidenses, y es bastante repulsivo”, dijo en una entrevista con el Daily Mail.

“Creo que deja muy mal paradas a muchas personas, como a Bill Gates, Bill Clinton y muchos otros”, añadió.

J. D. Vance afirmó que existe una "naturaleza incestuosa" entre las élites de Estados Unidos

Bill Clinton y su esposa, Hillary Clinton, aceptaron declarar ante el United States Congress por sus vínculos con Epstein, mientras que Bill Gates emitió un comunicado en el que desestimó las acusaciones que aparecen en los archivos. Es importante recordar que la inclusión de un nombre en los documentos de Epstein no implica, por sí sola, un delito.

Aunque centró sus críticas en figuras demócratas, J. D. Vance fue cuidadoso al excluir al presidente de ese mismo juicio.

“El presidente Trump está muy por fuera de ese círculo social”, sostuvo. “Conoce a muchas de estas personas y ciertamente tiene un nivel similar de riqueza y poder, pero nunca fue cercano a Epstein como sí lo fueron otros”.

Trump, por su parte, parece decidido a dejar atrás el escándalo.

Al responder a la última publicación de documentos, el mandatario dijo a periodistas el sábado: “Personas muy importantes me dijeron que no solo me exculpa, sino que es exactamente lo contrario de lo que algunos esperaban”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que es momento de pasar página

Trump ha negado de forma reiterada cualquier conocimiento de los crímenes de Jeffrey Epstein, pero el tema lo ha perseguido durante meses, especialmente después de haber prometido la publicación de los documentos como parte de su campaña presidencial de 2024.

Sin embargo, al ser consultado el martes por un periodista sobre los archivos, respondió: “Creo que ya es momento de que el país pase a otra cosa, de verdad”.

Por su parte, Vance respaldó los llamados para que el príncipe británico Andrew Mountbatten-Windsor comparezca ante el Congreso de los Estados Unidos para responder por sus vínculos con el magnate acusado de pedofilia. El exmiembro de la realeza ha negado siempre cualquier irregularidad.

“Vi que Keir Starmer dijo algo al respecto”, señaló Vance, en referencia al primer ministro británico. “Estoy totalmente abierto a esa posibilidad”.

Además, aclaró que dejará en manos de los republicanos del Congreso la decisión de convocar o no al príncipe Andrew. “Estaría dispuesto a apoyarlo, pero es una decisión de ellos, no mía”, concluyó.

Una fotografía que parece mostrar a Andrew Mountbatten-Windsor agachado sobre una mujer no identificada, difundida en la última publicación de los archivos Epstein

La última tanda de documentos incluye tres millones de páginas, 180.000 imágenes y 2.000 videos, el mayor volumen de material divulgado por el gobierno desde que una ley ordenó su publicación el año pasado.

En los archivos también aparece mencionado el aliado de Trump y director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, quien en el pasado habló sobre posibles visitas a las ya célebres fiestas de Epstein en su isla del Caribe, aunque no está claro si esos encuentros llegaron a concretarse. Por su parte, Musk ha sostenido que siempre “RECHAZÓ” las invitaciones de Epstein.

Otros nombres citados en los documentos incluyen al político británico y exembajador en Estados Unidos Lord Peter Mandelson, quien asegura no haber tenido conocimiento de los crímenes de Epstein. Sin embargo, el exdiplomático enfrenta ahora una investigación policial en el Reino Unido, además de llamados para que se le retire su título nobiliario y su escaño en la Cámara de los Lores.

