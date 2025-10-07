Trump rompe el silencio sobre el espectáculo del Super Bowl con Bad Bunny: “No sé quién es”

Donald Trump calificó como “absolutamente ridícula” la decisión de que Bad Bunny actúe en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, y criticó a los organizadores por su elección.

El presidente aseguró que “nunca había oído hablar” del cantante puertorriqueño, una de las mayores estrellas de la música actual, con más de 107 mil millones de reproducciones en Spotify y 49,5 millones de seguidores en Instagram.

Durante una entrevista en el programa Greg Kelly Reports de Newsmax, el conductor le comentó a Trump: “La NFL acaba de elegir al conejo Bad Bunny, o como se llame… Ese tipo odia al ICE, no te soporta y llama racista a todo lo que no le gusta”.

El presentador le preguntó luego al presidente si el público debería considerar un boicot contra la NFL, y añadió: “Este tipo no parece un artista que una a la gente y muchos ni siquiera saben quién es”.

open image in gallery Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 ( Getty )

Trump coincidió: “Nunca he oído hablar de él. No sé quién es ni por qué lo hacen, es una locura.

Luego culpan a algún promotor que contrataron para elegir al artista. Me parece absolutamente ridículo”.

El anuncio de Bad Bunny como protagonista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl fue recibido con entusiasmo y considerado un hito histórico para la representación de la música latina en el escenario global.

Sin embargo, Trump se sumó a otros funcionarios de su Gobierno y a varios políticos republicanos que criticaron la elección del artista.

La congresista Marjorie Taylor Greene expresó esta semana su preocupación por la posibilidad de que el espectáculo del Super Bowl incluya “actuaciones sexuales demoníacas”.

open image in gallery Bad Bunny respondió a las críticas durante su aparición en SNL ( NBC )

Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, advirtió que planea desplegar agentes de ICE en el estadio para detener a cualquiera que no sea “un estadounidense respetuoso de la ley y que ame este país”.

Mientras tanto, varios comentaristas de derecha afirmaron que Bad Bunny “no es un artista estadounidense”, a pesar de que el cantante proviene de Puerto Rico, un territorio de Estados Unidos.

Las recientes amenazas del Gobierno de Trump de desplegar agentes del ICE alrededor del estadio surgieron después de que Bad Bunny declarara a la revista i-D que había excluido a Estados Unidos de su gira mundial por temor a redadas migratorias en los recintos o vigilancia fuera de ellos.

“El ICE podría estar afuera”, explicó. “Y era algo que considerábamos y que nos preocupaba mucho”.

El fin de semana pasado, durante su aparición en Saturday Night Live, Bad Bunny se refirió a su futura presentación en el Super Bowl de febrero de 2026 y envió un mensaje en español: “A todos los latinos y latinas del mundo, y aquí en Estados Unidos, a toda la gente que ha trabajado para abrir puertas… más que un logro mío, es un logro de todos”.

A continuación, Bad Bunny cambió al inglés y lanzó una broma dirigida al público: “Si no entendieron lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprender”.

La respuesta no tardó: varios republicanos propusieron reemplazarlo con Creed, una banda que —según ellos— “sí representa los verdaderos valores estadounidenses”.

Traducción de Leticia Zampedri