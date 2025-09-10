Charlie Kirk, activista MAGA, en estado crítico tras tiroteo en universidad de Utah: “No se ve bien”

El activista de derechas Charlie Kirk fue tiroteado el miércoles mientras pronunciaba un discurso en la Universidad de Utah Valley, en la ciudad de Orem, Utah, EE. UU.

En un video difundido en las redes sociales por transeúntes se ve a Kirk sentado en un escenario al aire libre durante una sesión de preguntas y respuestas con estudiantes, momentos antes de que se oyera un fuerte crujido que sembró el pánico entre la multitud. El video de la escena muestra a Kirk sangrando por el cuello antes de caer hacia atrás.

Según una alerta enviada a la comunidad universitaria, hay un sospechoso detenido. Un portavoz de la organización de activismo fundada por Kirk, Turning Point USA, dijo que ha sido hospitalizado y se encuentra en estado crítico, pero que “no se ve bien”.

“Se efectuó un único disparo en el campus contra un orador visitante”, se lee en una alerta de la universidad, que agrega: “La policía está investigando ahora; hay un sospechoso bajo custodia”.

El Departamento de Justicia está investigando, y el FBI está “siguiendo de cerca los informes”, según el director del FBI, Kash Patel.

open image in gallery El 10 de septiembre, Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, recibió un único disparo durante una conferencia en la Universidad de Utah Valley, en Utah, EE. UU. ( AP )

“Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos y todos los afectados”, dijo Patel, y continuó: “Los agentes acudirán rápidamente al lugar de los hechos y el FBI apoya plenamente la respuesta y la investigación en curso”.

Se ha cerrado el campus, se han cancelado las clases y se ha ordenado a los estudiantes y demás personas presentes en los espacios de la institución que abandonen la universidad “inmediatamente”, según un comunicado de la universidad.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, dijo que está siendo informado por las fuerzas de seguridad.

“Los responsables tendrán que rendir cuentas”, afirmó, y añadió: “La violencia no tiene cabida en nuestra vida pública. Los estadounidenses de todas las tendencias políticas deben unirse para condenar este acto. Nuestras oraciones están con Charlie, su familia y todos los afectados”.

open image in gallery Una multitud que presenciaba el discurso de Kirk en la Universidad de Utah Valley huyó del lugar después de que se efectuara un único disparo contra el activista de derechas el 10 de septiembre ( via REUTERS )

open image in gallery Las fuerzas de seguridad federales, estatales y locales están investigando el tiroteo y el campus ha sido evacuado ( AP )

Kirk, activista político (31) y personalidad mediática que fundó el influyente grupo de defensa de la derecha Turning Point USA, es muy conocido por sus apariciones en los campus y sus debates en torno a cuestiones candentes.

Se ha convertido en una voz influyente entre los partidarios de Trump, con una audiencia en sus redes sociales y de video en streaming que suma millones de seguidores.

Kirk también ha desarrollado una estrecha relación con el presidente de EE. UU. y otras figuras republicanas prominentes, y ayudó a dar forma al Gabinete de Trump mientras lideraba campañas a favor del voto que movilizaron a miles de miembros de Turning Point en las semanas previas a las elecciones de 2024.

“Se trata de una situación en curso. Podemos confirmar que Charlie Kirk ha recibido un disparo. Está en el hospital y estamos rezando por él en estos momentos”, dijo en un comunicado Aubrey Laitsch, portavoz de Turning Point USA.

Kirk estaba respondiendo a una pregunta sobre “tiradores en masa transgénero” cuando se escuchó un disparo, según declaró el excongresista republicano Jason Chaffetz a Fox News.

El presidente Donald Trump, el vicepresidente J. D. Vance y una serie de funcionarios de la Administración y aliados instaron a los estadounidenses a rezar por Kirk tras conocerse la noticia del tiroteo.

“Todos debemos rezar por Charlie Kirk, quien ha sido baleado”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social, y agregó: “Un gran tipo en todas sus facetas. ¡Que Dios lo bendiga!”.

Funcionarios demócratas también han ofrecido oraciones por Kirk y han condenado el tiroteo y los actos de violencia política.

Gabrielle Giffords, la excongresista demócrata de Arizona que fue blanco de un intento de asesinato en 2011 que casi le cuesta la vida, dijo que se sintió “horrorizada” al enterarse de la noticia del tiroteo.

“Las sociedades democráticas siempre tendrán desacuerdos políticos, pero nunca debemos permitir que EE. UU. se convierta en un país que afronte esos desacuerdos con violencia”, escribió el miércoles.

Esta es una noticia en desarrollo.

Traducción de Sara Pignatiello