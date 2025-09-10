Un testigo describió el impactante momento en que Charlie Kirk fue abatido mortalmente el miércoles en Utah, EE. UU., como “algo bastante aterrador”.

En un video grabado por testigos del acto al aire libre en el campus de la Universidad de Utah Valley, en la ciudad de Orem, se ve a Kirk sentado en una cabina similar a una tienda de campaña, con un micrófono en la mano y dirigiéndose a la multitud, cuando de repente se oye un disparo. La bala alcanza a Kirk en el cuello y se puede ver sangre brotando de su herida. Posteriormente fue declarado muerto a la edad de 31 años.

“Es una lástima, porque quien lo hizo pudo entrar en el local con un arma de fuego”, dijo Justin Hicken, testigo presencial, a The Independent en una entrevista telefónica concedida poco después.

“Es algo triste. Yo mismo soy muy conservador, y estoy a favor del derecho a poseer y portar armas”, dijo Hicken, y continuó: “Pero al fin y al cabo, hay que asegurarse de tomar medidas adecuadas de seguridad cuando se organizan eventos de este tipo. Porque solo hace falta un lunático para que pase algo así”.

Hicken (41) se presentó en el acto unos minutos antes de que empezara, y calculó que había entre 3.000 y 4.000 personas “hacinadas en un pequeño anfiteatro al aire libre”.

El activista conservador Charlie Kirk, visto aquí el miércoles, momentos antes de recibir un disparo en el cuello ( via REUTERS )

“Por desgracia, no había detectores de metales ni nada parecido”, acotó Hicken.

Al principio, Hicken estaba tan atrás que ni siquiera podía ver a Kirk entre la multitud. Sin embargo, afirmó, pudo avanzar. Relató: “Fui capaz de abrirme paso por el lateral y acabé probablemente a unos 20 m de él, a su extrema izquierda”.

Tras un intercambio entre Kirk y un asistente sobre religión, otra persona se levantó e hizo una pregunta sobre los tiroteos masivos, según Hicken.

“Llevaba entre 60 y 90 segundos respondiendo cuando sonó el disparo”, explicó Hicken. Continuó: “Vi sangre brotando de Charlie, su cuerpo cayó hacia atrás, y todo el mundo empezó a gritar”.

“La gente se tiró al suelo y se amontonó, una locura. Mientras estaba en el suelo con otras personas encima, escuchaba y rezaba porque no hubiera más disparos”, añadió.

Cuando el sonido de un segundo disparo nunca llegó, todos se levantaron de un salto y huyeron, según Hicken. Relató que había sido conducido al interior de uno de los edificios de la universidad por los funcionarios, que le tomaron los datos. Salió poco después, para encontrarse con “cientos de vehículos de emergencia” y un equipo SWAT desplegado por el recinto.

Tras el tiroteo, Hicken publicó un video en X, la red social antes conocida como Twitter, de un hombre mayor detenido por la policía en el lugar de los hechos. Las primeras noticias describieron al hombre como sospechoso; sin embargo, un portavoz de la universidad dijo posteriormente que no lo era.

El campus permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

Traducción de Sara Pignatiello