Charlie Kirk muere a los 31 años de un disparo en una universidad de Utah: se inicia la búsqueda del sospechoso

El influencer y activista de derecha Charlie Kirk falleció tras recibir un disparo en el cuello durante un evento público en un campus universitario de Utah.

El presidente Donald Trump anunció la muerte de Kirk en una publicación en Truth Social.

En un video difundido en las redes sociales por transeúntes, se ve a Kirk sentado en un escenario al aire libre durante una sesión de preguntas y respuestas con estudiantes de Utah Valley University, momentos antes de que se oyera un fuerte estallido que sembró el pánico entre la multitud.

El video de la escena muestra a Kirk sangrando por el cuello antes de caer hacia atrás.

“Falleció el gran, e incluso legendario, Charlie Kirk”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

open image in gallery El 10 de septiembre, Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, recibió un único disparo durante una conferencia en la Universidad de Utah Valley, en Utah, EE. UU. ( AP )

“Nadie entendía ni tenía el corazón de la juventud de los Estados Unidos de América mejor que Charlie”, añadió. “TODOS lo querían y lo admiraban, sobre todo yo, y ahora ya no está con nosotros”.

A Kirk le sobreviven su esposa, Erika Lane Frantzve, y sus dos hijos.

El presidente ordenó que las banderas estadounidenses ondearan a media asta hasta el 14 de septiembre.

Según un portavoz de la universidad, aún no se ha detenido a ningún sospechoso, a pesar de que las alertas iniciales del campus indicaban que se había arrestado a uno.

El Departamento de Justicia está investigando.

“Charlie, sus seres queridos y todos los afectados están en nuestros pensamientos”, expresó Kash Patel momentos después del tiroteo, y continuó: “Los agentes acudirán rápidamente al lugar de los hechos y el FBI apoya plenamente la respuesta y la investigación en curso”.

El campus se clausuró, se cancelaron las clases y se ordenó a los estudiantes y demás personas presentes en los espacios de la institución que abandonen la universidad “inmediatamente”, según un comunicado de la universidad.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, dijo que habló con Trump y está recibiendo informes de las fuerzas de seguridad.

“Los responsables tendrán que rendir cuentas”, afirmó, y añadió: “La violencia no tiene cabida en nuestra vida pública. Los estadounidenses de todas las tendencias políticas deben unirse para condenar este acto. Charlie, su familia y todos los afectados están en nuestras oraciones”.

open image in gallery Una multitud que presenciaba el discurso de Kirk en la Universidad de Utah Valley huyó del lugar después de que se efectuara un único disparo contra el activista de derechas el 10 de septiembre ( via REUTERS )

open image in gallery Las fuerzas de seguridad federales, estatales y locales están investigando el tiroteo y el campus ha sido evacuado ( AP )

Kirk, activista político (31) y personalidad mediática que fundó el influyente grupo de defensa de la derecha Turning Point USA, era muy conocido por sus apariciones en los campus y sus debates en torno a cuestiones polémicas.

Formó el grupo en 2012 cuando tenía 18 años y se convirtió en una voz influyente entre los partidarios de Trump, con una audiencia en sus redes sociales y de video en streaming que suma millones de seguidores.

Kirk también desarrolló una estrecha relación con el presidente de EE. UU. y otras figuras republicanas prominentes, y ayudó a dar forma al Gabinete de Trump mientras lideraba campañas a favor del voto que movilizaron a miles de miembros de Turning Point en las semanas previas a las elecciones de 2024.

Recientemente había iniciado la gira American Comeback Tour con visitas a campus universitarios de todo el país.

Kirk se dirigía a una gran multitud en la universidad de Orem, Utah, a unos 56 kilómetros de Salt Lake City, cuando recibió un disparo mortal.

Se encontraba bajo una carpa con el lema “American Comeback” (Regreso estadounidense) en un patio junto al centro de estudiantes, respondiendo a las preguntas de los asistentes.

“¿Sabe cuántos estadounidenses transgénero han sido autores de tiroteos masivos en los últimos diez años?”, preguntó un miembro del público.

“Demasiados”, respondió Kirk.

El asistente continuó preguntándole si sabía “cuántos tiradores masivos ha habido en Estados Unidos en los últimos 10 años”.

“¿Contando o no la violencia de las pandillas?”, preguntó Kirk en respuesta.

Kirk llevaba “entre 60 y 90 segundos” de la respuesta, “cuando se produjo el disparo”, contó el testigo ocular Justin Hicken a The Independent en una entrevista telefónica el miércoles.

“Vi cómo brotaba la sangre de Charlie, su cuerpo se fue para atrás y todo el mundo empezó a gritar”, describió.

“La gente se tiró al suelo, había un montón de cuerpos por todas partes, era una locura”, añadió Hicken. “Mientras estaba en el suelo con cuerpos encima de mí, escuchaba y rezaba para que no hubiera más disparos”.

open image in gallery Kirk estaba respondiendo a una pregunta sobre tiroteos masivos cuando un solo disparo le alcanzó en el cuello ( AP )

El presidente Donald Trump, el vicepresidente J. D. Vance y una serie de funcionarios de la Administración y aliados instaron a los estadounidenses a rezar por Kirk tras conocerse la noticia del tiroteo.

Los funcionarios demócratas también han ofrecido sus oraciones por Kirk y su familia y han expresado el descontento con respecto a los actos de violencia política.

El tiroteo del miércoles se suma a una serie de actos de violencia política que se han producido en todo el país en los últimos meses, entre ellos el asesinato de una diputada demócrata y su esposo en Minnesota en junio y dos intentos de asesinato contra Trump en 2024.

Gabrielle Giffords, la excongresista demócrata de Arizona que fue blanco de un intento de asesinato en 2011 que casi le cuesta la vida, dijo que se sintió “horrorizada” al enterarse de la noticia del tiroteo.

“Las sociedades democráticas siempre tendrán desacuerdos políticos, pero nunca debemos permitir que EE. UU. se convierta en un país que afronte esos desacuerdos con violencia”, escribió el miércoles.

open image in gallery Kirk era un aliado cercano del presidente Donald Trump, aquí fotografiado antes de intervenir en la Cumbre de Acción Estudiantil para Adolescentes de Turning Point USA en Washington D. C., en julio de 2019 ( AFP via Getty Images )

“No hay lugar en nuestro país para este tipo de violencia”, escribió el expresidente Joe Biden. “Debe terminar ya”.

La exvicepresidenta y candidata presidencial demócrata Kamala Harris compartió que está “profundamente consternada” por la noticia del tiroteo.

“Quiero dejar claro que la violencia política no tiene cabida en Estados Unidos”, escribió en las redes sociales. “Condeno este acto y todos debemos trabajar juntos para garantizar que esto no dé lugar a más violencia”.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, pidió un minuto de silencio en la Cámara.

“La violencia política se ha vuelto demasiado común en la sociedad estadounidense, y esto no es lo que somos”, manifestó a los periodistas en el Capitolio. “Necesitamos que todas las figuras políticas, necesitamos que todos los que tienen una plataforma lo digan alto y claro. Podemos resolver los desacuerdos y las disputas de manera civilizada, se debe denunciar la violencia política y debe cesar”.

Traducción de Sara Pignatiello y Michelle Padilla