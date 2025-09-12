El hombre de 22 años acusado de asesinar al activista republicano Charlie Kirk dijo a sus familiares que el influencer republicano estaba “lleno de odio” en los meses previos al tiroteo, según informaron los investigadores el viernes por la mañana.

Tyler Robinson, el hombre de Utah identificado como el autor de los disparos, fue detenido por las autoridades el jueves por la noche tras más de un día de búsqueda. Los agentes dijeron que recibieron la denuncia de que Robinson “confesó”, o al menos dio a entender, a un miembro de la familia que había matado a Kirk de un disparo.

“Lo tenemos”, exclamó el gobernador de Utah, Spencer Cox, al comenzar la rueda de prensa del viernes.

Robinson, que al parecer se inclinó más por la política en los últimos años, expresaba opiniones negativas de Kirk y decía a los miembros de su familia que creía que Kirk estaba “lleno de odio y propagaba el odio”, informó Cox

Tras conseguir un rifle, Robinson mató de un disparo a Kirk, de 31 años, el miércoles mientras este celebraba un acto en el campus de Utah Valley University, según informaron las autoridades. Robinson huyó entonces de la zona saltando desde el tejado a 183 metros de donde Kirk sangraba por la herida. Se mezcló entre la multitud y escapó. Entonces, se desencadenó una persecución masiva mientras el país esperaba noticias de una detención. La muerte de Kirk conmocionó a Estados Unidos y provocó la ira de muchos, sobre todo de los republicanos, quienes denunciaron el ataque y lo calificaron de “asesinato político”.

open image in gallery Las autoridades identificaron a Tyler Robinson, un joven de 22 años de Utah, como el sospechoso que disparó el miércoles al activista republicano Charlie Kirk en un campus universitario el miércoles ( FBI )

Cox planteó que el asesinato de Kirk era un ataque contra todos los estadounidenses y contra la libertad de expresión. También denunció la violencia política.

“Sigo creyendo en nuestro país y sé que Charlie Kirk creía en nuestro país”, dijo Cox conmocionado al final de la rueda de prensa. Y agregó: “Sigo creyendo que hay más bien que mal entre nosotros, y sigo creyendo que podemos cambiar el curso de la historia”.

Kirk, activista republicano de 31 años, fue cofundador de Turning Point USA, una organización sin fines de lucro dedicada a dialogar con estudiantes de preparatoria y universidades en los campus. Kirk había dedicado la mayor parte de su vida a representar las creencias conservadoras y a participar en debates para difundir las políticas de derecha entre los jóvenes.

Era conocido por entablar debates, a veces polémicos, con jóvenes liberales. En el momento del tiroteo, estaba sentado en una carpa para su segmento “Prove Me Wrong” (Demuéstrame que me equivoco) y respondió preguntas sobre la violencia armada en Estados Unidos.

Cox mencionó que Kirk era un “defensor” de la libertad de expresión.

Las fuerzas del orden pasaron más de un día buscando al presunto autor del disparo y difundieron fotos y videos pidiendo ayuda a los ciudadanos para identificar a una persona de interés en el caso.

Las autoridades utilizaron grabaciones de cámaras de vigilancia y de teléfonos móviles para averiguar cómo Kirk recibió el disparo mortal y quién pudo haberlo hecho. Unas imágenes, difundidas al público, mostraban al presunto tirador llegando al campus el miércoles por la mañana.

open image in gallery Las autoridades creen que Robinson efectuó el disparo que mató a Kirk desde la azotea de un edificio cercano ( UGC )

open image in gallery Tras efectuar el disparo a unos 183 metros de distancia (Foto: el lugar que los investigadores marcaron en un tejado desde donde el sospechoso pudo haber disparado), el tirador huyó de la zona saltando desde el techo. ( REUTERS )

Cox declaró que el padre de Robinson reconoció a su hijo en las fotos que publicaron las fuerzas del orden y se puso en contacto con un amigo de la familia, que resultó ser un ministro, para que animara a Robinson a entregarse.

Trump había revelado algunos de esos detalles al anunciar que el presunto tirador estaba bajo custodia en Fox & Friends horas antes de la rueda de prensa.

El ministro, que también colabora con las fuerzas del orden, llamó a las autoridades para que detuvieran a Robinson. El presunto tirador fue detenido a unos 402 kilómetros al suroeste de la universidad, en St. George, Utah.

Las fuerzas del orden dijeron que las pruebas físicas halladas en el lugar del tiroteo estaban vinculadas a Robinson.

Antes de la detención, las autoridades habían descubierto el rifle utilizado en el ataque y munición sin gastar en el lugar del tiroteo. Cox confirmó durante la rueda de prensa que la munición no utilizada contenía inscripciones que coincidían con las opiniones de Robinson.

Una decía: “¡Ey, fascista! ¡Atrápala!” con un símbolo de flecha hacia arriba, un símbolo de flecha hacia la derecha y tres símbolos de flecha hacia abajo.

open image in gallery Kirk estaba hablando con jóvenes en la Universidad de Utah Valley el miércoles cuando Robinson, el presunto autor de los disparos, efectuó un único disparo que le causó la muerte ( via REUTERS )

Otro decía: “oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao”, lo que podría ser una referencia a “Bella ciao”, una canción italiana dedicada a quienes lucharon contra el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial.

La tercera decía: “Si lees esto, eres gay jaja”.

Los funcionarios dijeron que el compañero de casa de Robinson les proporcionó mensajes en la aplicación Discord que Robinson envió antes y después del tiroteo. En un chat, Robinson escribió que necesitaba “recuperar un rifle” y mencionó las balas grabadas.

“El contenido de los mismos incluía mensajes relacionados con el contacto de Tyler, en los que se indicaba la necesidad de recuperar un rifle de un punto de entrega, dejar el rifle en un arbusto, mensajes relacionados con vigilar la zona en la que se había dejado el rifle y un mensaje en el que se hacía referencia a haber dejado el rifle envuelto en una toalla”, explicó Cox.

Aunque a Robinson no le caía bien Kirk, los registros públicos de votación muestran que no estaba afiliado a ningún partido y que no había votado en las dos últimas elecciones.

open image in gallery El director del FBI, Kash Patel, y el gobernador de Utah, Spencer Cox, encabezaron la rueda de prensa del viernes, en la que expresaron su desaprobación hacia la violencia política contra Charlie Kirk ( AFP via Getty Images )

El director del FBI, Kash Patel, que había sido objeto de cierto escrutinio por afirmar erróneamente que tenían detenido al sospechoso, estuvo junto a Cox en la rueda de prensa antes de ofrecer unas palabras y elogiar a las fuerzas del orden por haber realizado la detención en 33 horas.

“Esto es lo que pasa cuando dejas que los buenos policías sean policías”, afirmó Patel.

Patel, que también conocía personalmente a Kirk, terminó su intervención diciéndole: “Ahora descansa, hermano. Estamos vigilando, y te veré en el Valhalla”. Era una referencia a la gran sala de la mitología nórdica donde van los héroes después de ser asesinados.

Aún no se imputan cargos a Robinson, pero está recluido en una cárcel del condado de Utah por varios cargos, entre ellos asesinato con agravantes, delito grave de uso de arma de fuego y obstrucción a la justicia.

Cox dijo que el estado trabajaría en los documentos de acusación que se presentarán en los próximos tres días. Esos documentos incluirán cualquier otro cargo adicional. Robinson podría enfrentarse a cargos estatales y federales por el tiroteo.

Trump aseguró a Fox & Friends que Cox le indicó que pediría la pena de muerte para Robinson.