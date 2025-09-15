Trump anuncia nuevo ataque contra un bote venezolano y la muerte de tres “narcoterroristas”

El presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo el lunes que las fuerzas estadounidenses habían atacado y destruido un segundo barco pequeño que supuestamente transportaba narcóticos de Venezuela a EE. UU., tras lo cual murieron tres personas a las que se refirió, en una publicación en las redes sociales, como “narcoterroristas”.

En una publicación en Truth Social, Trump dijo que el “segundo ataque cinético” se había llevado a cabo por orden suya contra “cárteles del narcotráfico y narcoterroristas identificados con seguridad y extraordinariamente violentos” que operaban en la zona de responsabilidad del Comando Sur de EE. UU.

“El ataque se produjo mientras estos narcoterroristas confirmados de Venezuela se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a EE. UU.”, escribió.

Trump añadió que esos “extremadamente violentos cárteles del narcotráfico” son “una amenaza para la Seguridad Nacional, la Política Exterior y los intereses vitales de EE. UU.” y afirmó que en el ataque habían muerto “tres terroristas varones”.

A continuación, el presidente dijo que su administración estaba “cazando” a cualquiera que esté “transportando drogas que puedan matar a estadounidenses” y acusó a los cárteles de la droga de haber provocado “consecuencias devastadoras en las comunidades estadounidenses durante décadas, matando a millones de ciudadanos”.

El presidente Donald Trump dijo que EE. UU. ha llevado a cabo otro ataque aéreo contra un pequeño barco que supuestamente transportaba narcóticos de Venezuela a EE. UU., tras lo cual murieron tres personas a las que se refirió como “narcoterroristas” ( Trump/Truth Social )

El ataque, que fue captado por una cámara de video estadounidense y cuyas imágenes fueron publicadas en Truth Social por el presidente, es el segundo ataque de este tipo este mes contra una embarcación que, según el Gobierno de Trump, transportaba drogas.

A principios de este mes, las fuerzas estadounidenses atacaron una embarcación similar en la que viajaban 11 personas que, según la Casa Blanca, eran miembros del Tren de Aragua, la banda criminal venezolana que la Administración Trump ha designado como organización terrorista extranjera y ha intentado vincular con el Gobierno venezolano encabezado por el dictador Nicolás Maduro.

La acción suscitó la condena de algunos miembros del Congreso de EE. UU., que subrayaron que el poder legislativo no había autorizado ninguna acción militar contra Venezuela, al tiempo que citaron prohibiciones estatutarias de larga data contra el uso del ejército estadounidense con fines policiales.

En una carta dirigida a la Casa Blanca a principios de este mes, Tim Kaine, senador por el estado de Virginia, y otros 24 miembros demócratas de la cámara alta del Congreso, dijeron que la Administración Trump no había proporcionado “ninguna justificación legal legítima” para el ataque y exigieron más información sobre la situación y el uso del poder militar estadounidense.

Al menos un republicano, el senador por Kentucky Rand Paul, también ha sugerido que Trump carecía de autoridad para ordenar el ataque.

La Administración Trump ha alegado la autodefensa como justificación legal para el ataque; en este sentido, el secretario de Estado, Marco Rubio, argumentó que los cárteles de la droga “[suponían] una amenaza inmediata” para la nación. El Gobierno de EE. UU., que ha designado al Tren de Aragua como organización terrorista, ha indicado que podrían producirse más ataques militares contra objetivos del narcotráfico en su intento de “librar una guerra” contra los cárteles.

“El presidente actuó de acuerdo con las leyes de los conflictos armados para proteger a nuestro país de quienes intentan traer veneno a nuestras costas”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, en un comunicado en el que justificó el ataque inicial a principios de este mes. Añadió: “Está cumpliendo su promesa de enfrentarse a los cárteles y eliminar estas amenazas a la seguridad nacional para que no asesinen a más estadounidenses”.

Con información adicional de las agencias

Traducción de Sara Pignatiello