“Me cansé de su odio”: los mensajes del sospechoso contra Charlie Kirk revelan el posible motivo

El presunto asesino de Charlie Kirk, Tyler Robinson, fue acusado formalmente de asesinato con agravantes, mientras los fiscales anunciaron que planean solicitar la pena de muerte en el caso.

Kirk fue asesinado el pasado miércoles tras recibir un disparo en el cuello mientras debatía con estudiantes en la Universidad del Valle de Utah, en Orem.

El fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, detalló los cargos contra Robinson en una conferencia de prensa el martes, antes de la primera comparecencia judicial del sospechoso, prevista de manera virtual para las 5:00 p. m. (hora del Este).

Gray calificó la muerte de Kirk como una “tragedia estadounidense” y aseguró que no tomó a la ligera la decisión de buscar la pena de muerte.

Los fiscales revelaron nuevos detalles sobre el ataque en un documento de información —una acusación formal presentada por la fiscalía— que incluye los supuestos mensajes de texto entre Robinson y la persona que vivía con él, los cuales arrojan luz sobre un posible motivo.

Tyler Robinson enfrenta cargos de asesinato agravado ( Utah Governor's Office )

El 10 de septiembre, la persona con la que vivía Robinson, un hombre en transición a mujer y con quien mantenía una relación sentimental, recibió un mensaje de texto que decía: “Deja lo que estés haciendo, mira debajo de mi teclado”, según los documentos judiciales.

La nota supuestamente decía: “Tengo la oportunidad de liquidar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar”.

Después de leerla, esta persona contestó: “¿Qué? Estás bromeando, ¿verdad?”.

Kirk fue asesinado el pasado miércoles tras recibir un disparo en el cuello mientras debatía con estudiantes en la Universidad del Valle de Utah, en Orem ( AP )

De acuerdo con la acusación, este es el intercambio de mensajes de texto que se atribuye a Robinson y a la persona que vivía con él:

Robinson: Estoy bien, cariño, pero sigo atrapado en Orem. No debería faltar mucho para que pueda volver a casa, aunque todavía tengo que pasar a buscar mi rifle. La verdad es que esperaba guardar este secreto hasta morir de viejo. Perdón por haberte metido en esto.

Pareja: No fuiste tú quien lo hizo, ¿verdad?

Robinson: Sí, fui yo. Lo siento.

Pareja: Pensé que ya habían atrapado a la persona.

Robinson: No, agarraron a un viejo chiflado, luego interrogaron a alguien con ropa parecida. Tenía pensado ir a buscar mi rifle a mi punto de entrega poco después, pero cerraron casi todo ese lado de la ciudad. Está tranquilo, casi lo suficiente para salir, pero hay un vehículo dando vueltas.

Pareja: ¿Por qué?

Robinson: ¿Por qué lo hice?

Pareja: Sí.

Robinson: Me cansé de su odio. Hay odios que no se negocian. Si logro sacar mi rifle sin que me vean, no dejaré pruebas. Voy a intentar volver a buscarlo. Ojalá ya se hayan marchado. No vi nada sobre que lo hayan encontrado.

Pareja: ¿Cuánto tiempo llevas planeándolo?

Robinson: Un poco más de una semana, creo. Puedo acercarme, pero hay una patrulla estacionada justo al lado. Creo que ya peinaron ese lugar, pero no quiero arriesgarme.

El 10 de septiembre, la persona con la que vivía Robinson, un hombre en transición a mujer y con quien mantenía una relación sentimental, recibió un mensaje de texto que decía: "Deja lo que estés haciendo, mira debajo de mi teclado", según los documentos judiciales ( FBI )

Robinson: Ojalá hubiera vuelto por el arma cuando llegué al vehículo… Me preocupa la reacción de mi padre si no le devuelvo el rifle de mi abuelo. No estoy seguro de si tenía número de serie; de ser así, no lo relacionarían conmigo. Me inquietan las huellas que pude haber dejado: tuve que dejar el arma en un arbusto donde me cambié de ropa porque no tuve tiempo ni forma de llevármela. Es posible que tenga que abandonarla y esperar que no encuentren huellas. ¿Cómo carajo le digo a mi viejo que lo perdí? Lo único que dejé fue el rifle envuelto en una toalla. ¿Recuerdas que estaba marcando balas? Muchos de los mensajes son en tono de broma. Si veo “nota mi bulto, uwu” en Fox News me da algo. Lamentablemente, voy a tener que dejarlo. Maldición. Por lo que vi, el rifle del abuelo sigue intacto; creo que ese visor costaba alrededor de 2.000 dólares.

Robinson: Borra estos mensajes.

Robinson: Mi papá quiere fotos del rifle. Dice que el abuelo quiere saber quién lo tiene. Los federales publicaron una imagen del arma, y es muy distintiva. Me está llamando, pero no le contesto.

Robinson: Desde que Trump asumió la presidencia, mi padre se convirtió en un acérrimo seguidor del movimiento MAGA.

Robinson: Me voy a entregar voluntariamente; uno de mis vecinos aquí es ayudante del sheriff.

Robinson: Eres lo único que me preocupa, amor.

Pareja: Me preocupo muchísimo por ti.

Robinson: No hables con los medios, por favor. No des entrevistas ni hagas comentarios. Si la policía te hace preguntas, pide un abogado y quédate en silencio.

La multitud se dispersó presa del pánico en el campus de Orem después de que Kirk recibiera el disparo ( AP )

El documento de información ofrece la mayor claridad hasta ahora sobre el presunto motivo del sospechoso y relata que Robinson, según su madre, “empezó a inclinarse hacia la izquierda”.

Su madre dijo a los investigadores que Robinson se volvió “más favorable a los derechos de las personas gay y trans” en los últimos años y que comenzó a salir con su compañera de cuarto, “una persona que nació hombre y estaba en proceso de transición de género”, se indica en el documento.

Eso dio lugar a “discusiones” entre miembros de la familia, en especial entre Robinson y su padre, cuyas posturas políticas difieren notablemente.

En el documento se señala que, en una conversación previa al tiroteo, Robinson comentó que Charlie Kirk realizaría un acto en la UVU, al que calificó de “lugar estúpido”. Además, lo acusó de difundir odio.

Mientras la búsqueda del sospechoso estaba en marcha, los padres de Robinson reconocieron a su hijo en las imágenes de vigilancia difundidas por el FBI. El padre del sospechoso consideró que el rifle usado en el ataque coincidía con un arma que le habían regalado a su hijo.

El fiscal del condado de Utah, Jeff Gray, rindió homenaje a Charlie Kirk durante la conferencia de prensa y calificó su muerte como "una tragedia estadounidense" ( AFP via Getty Images )

Le envió un mensaje de texto a su hijo y le pidió que le mandara una foto del rifle, según se indica en el documento. Cuando Robinson no respondió, su padre lo llamó por teléfono, y durante la conversación su hijo “dio a entender que planeaba quitarse la vida”.

Sus padres lograron convencerlo de reunirse en su casa, donde “Robinson dio a entender que él era el tirador y dijo que no podía ir a la cárcel, que solo quería acabar con todo”, según alegan los fiscales.

Cuando le preguntaron por qué lo hizo, Robinson explicó que “hay demasiada maldad” y que ese tipo [Charlie Kirk] difundía “demasiado odio”.

Los padres de Robinson lograron que hablara con un amigo de la familia, un alguacil retirado, y entre los tres “lo convencieron de entregarse”, afirman los fiscales.

Además del cargo de asesinato capital, el sospechoso fue acusado de disparo con arma de fuego —un delito grave que puede castigarse con cadena perpetua— y de obstrucción a la justicia, que podría implicar hasta 15 años de prisión. También enfrenta dos cargos por manipulación de testigos y otro más por cometer un acto violento en presencia de un menor.

Según reporta Associated Press, no hay un abogado registrado en el sistema judicial en línea de Utah para Robinson, y su familia ha optado por no hacer declaraciones.

La primera comparecencia de Robinson ante el tribunal está programada para realizarse de forma virtual a las 5:00 p. m., hora del Este.

Traducción de Leticia Zampedri