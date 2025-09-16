Los abogados que representan el patrimonio de Jeffrey Epstein entregaron una segunda tanda de documentos al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, incluidas páginas previamente censuradas del ahora famoso “libro de cumpleaños” del financiero pedófilo.

El libro de cumpleaños, que regalaron a Epstein en 2003 cuando cumplió 50 años, contenía una colección de cartas de amigos y conocidos de alto nivel, incluida una que supuestamente había escrito el presidente Donald Trump.

Trump niega con vehemencia haber escrito la carta. Los funcionarios de la Casa Blanca también negaron que la firma fuera real.

En la nueva colección de documentos, según CNN, se incluyen dos páginas más del “libro de cumpleaños”, una de las cuales incluye un nombre previamente censurado.

También se incluyó otra libreta de direcciones perteneciente al despreciado multimillonario, informó el medio.

Los abogados del patrimonio de Jeffrey Epstein entregaron una segunda tanda de documentos al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. El presidente Donald Trump escribió una carta en el libro de cumpleaños de Epstein, según 'The Wall Street Journal', aunque el mandatario lo niega con vehemencia ( Getty )

“En aras de la prudencia, hemos censurado los nombres y la información de contacto de las mujeres que aparecen en las secciones del libro tituladas ‘Masaje - Nueva York (a)’, ‘Masaje - Nueva York (b)’ y ‘Masaje - Reino Unido’ para garantizar que ninguna víctima potencial pueda ser identificada públicamente”, decía la carta, según NBC.

Daniel H. Weiner y Daniel Ruzumna, los abogados del patrimonio, también han dicho que pondrán a disposición de la comisión el libro sin censura.

El director del FBI, Kash Patel, se enfrentó el martes a un interrogatorio en la Comisión Judicial del Senado sobre temas como la investigación sobre Epstein. “Va a tener que hacer más para satisfacer al pueblo estadounidense”, ordenó a Patel el senador republicano John Kennedy.

El patrimonio del financiero fue citado previamente por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en el marco de su investigación sobre sus operaciones de tráfico sexual y otras personas que pudieran haber estado implicadas. Al parecer, los abogados seguirán entregando los documentos de forma continua.

La comisión recibió el primer bloque de documentos el 8 de septiembre, tras el furor que desató la publicación inicial por parte del Washington Post de la tarjeta de cumpleaños “obscena” que supuestamente envió Trump a Epstein.

El 5 de agosto, el comité dirigido por los republicanos solicitó al Departamento de Justicia documentos relacionados con los casos penales de Epstein y Ghislaine Maxwell ( US District Court for the Southern District of New York )

El presidente respondió presentando una demanda por difamación de 10.000 millones de dólares contra los editores del medio.

En la demanda contra el Journal, los abogados de Trump alegaron que la nota era “inexistente” y que “no existe ninguna carta o dibujo auténtico”. Un portavoz de Dow Jones, que publica el Journal, dijo que se defenderá “enérgicamente contra cualquier demanda”.

La administración de Trump ha estado lidiando con las consecuencias de los archivos de Epstein desde principios de julio, cuando un memorando publicado por el Departamento de Justicia informó la determinación de que Epstein se suicidó tras las rejas en 2019, mientras esperaba su juicio por tráfico sexual.

Además, negó la existencia de una supuesta “lista de clientes” con información sobre los socios del financiero, que ha sido objeto de múltiples teorías de conspiración.

El 5 de agosto, el comité, dirigido por los republicanos, solicitó al Departamento de Justicia los expedientes relacionados con los casos penales de Epstein y Ghislaine Maxwell, que cumple 20 años de prisión federal tras haber sido declarada culpable en 2021 por su participación en una trama de explotación y abusos sexuales de menores con Epstein.