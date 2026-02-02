Identifican a dos agentes involucrados en la muerte de Alex Pretti; ambos tienen larga trayectoria en la CBP

Dos agentes federales de inmigración involucrados en el tiroteo que terminó con la vida del manifestante Alex Pretti en una calle de Minneapolis han sido identificados como oficiales veteranos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), según un informe reciente.

Se trata del agente de la Patrulla Fronteriza Jesus Ochoa, de 43 años, y del oficial de la CBP Raymundo Gutierrez, de 35, cuyos nombres figuran en documentos oficiales revisados por ProPublica. Ambos habrían disparado contra Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años, el pasado 24 de enero.

Los dos agentes, originarios de Texas, formaban parte de la “Operación Metro Surge”, un despliegue masivo de agentes federales enviado a Minnesota en diciembre como parte de la ofensiva contra la inmigración impulsada por el Gobierno de Trump.

Hasta ahora, la CBP —dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)— no ha hecho públicos los nombres de los agentes. Según informó la agencia, ambos fueron puestos en licencia administrativa tras el tiroteo.

En declaraciones a The Independent, un vocero del DHS afirmó que “nunca” confirmarán ni negarán intentos de divulgar información personal sobre sus agentes de seguridad.

Dos agentes federales de inmigración que mataron a tiros al manifestante Alex Pretti en una calle de Minneapolis han sido identificados como oficiales de larga trayectoria en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), según un informe ( U.S. Department of Veterans Affairs )

“Divulgar la identidad de nuestros agentes pone en grave riesgo sus vidas y las de sus familias”, advirtió. “Nuestros oficiales están en la primera línea de acción, arrestando a terroristas, pandilleros, asesinos, pedófilos y violadores. Ahora, gracias a la retórica maliciosa de los políticos santuarios, están bajo la amenaza constante de agitadores violentos”.

“Hacer pública su identidad representa un peligro real tanto para ellos como para sus seres queridos,” agregó. “Este caso continúa bajo investigación”.

Jesus Ochoa es agente de la Patrulla Fronteriza y, según los informes, se unió a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en 2018.

Raymundo Gutierrez ingresó a la agencia en 2014 y trabaja en la Oficina de Operaciones de Campo. De acuerdo con ProPublica, forma parte de un equipo especial de respuesta que lleva a cabo operaciones de alto riesgo, similares a las que realiza una unidad SWAT de la policía.

La exesposa de Jesus Ochoa, Angelica Ochoa, declaró a ProPublica que su exmarido es licenciado en justicia penal por la Universidad de Texas-Pan American.

Según contó, Ochoa reside en el Valle del Río Grande y desde hacía años soñaba con trabajar en la Patrulla Fronteriza. También afirmó que, para cuando se separaron en 2021, él se había convertido en un entusiasta de las armas, con una colección de alrededor de 25 rifles, pistolas y escopetas.

El congresista Jamie Raskin, representante demócrata por Maryland y miembro de alto rango del Comité Judicial de la Cámara, fue una de las voces que exigieron que los agentes federales involucrados fueran identificados. “No deberían permanecer en el anonimato”, declaró Raskin el domingo en CNN. “Deben ser identificables y deben cumplir con reglas de actuación que les impidan aterrorizar, intimidar, acosar o agredir a ciudadanos estadounidenses u otras personas”.

El Gobierno de Trump también se negó a revelar la identidad del agente que mató a Renee Good —madre de tres hijos— en Minneapolis el pasado 7 de enero. Sin embargo, la prensa identificó posteriormente al oficial de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Jonathan Ross, como el responsable del disparo.

A raíz de las muertes de Renee Good y Alex Pretti, se han desatado intensas protestas en Minneapolis y en otras ciudades del país.

El asesinato de Pretti desató protestas masivas en Minneapolis y en todo el país la semana pasada y durante el fin de semana ( Getty Images )

El presidente Trump intentó calmar la tensión tras la muerte de Alex Pretti y ordenó la retirada del comandante de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino.

Un día después del tiroteo, Bovino afirmó que los dos agentes involucrados habían sido las verdaderas “víctimas” del enfrentamiento.

Por su parte, Trump expresó su deseo de que se lleve a cabo una investigación “honesta” sobre el caso Pretti, lo que representó un cambio importante en el discurso oficial, especialmente después del asesinato de Renee Good.

El informe preliminar del tiroteo —elaborado a partir de grabaciones de cámaras corporales y documentos oficiales— fue remitido al Congreso la semana pasada. No obstante, el documento no incluye los nombres de los agentes implicados, ni indica que Alex Pretti hubiera estado armado en el momento de su muerte.

Esta omisión contradice directamente las declaraciones realizadas por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y otros funcionarios de su cartera.

Según el mismo informe, los hechos comenzaron alrededor de las 9:00 a. m. del 24 de enero, cuando un agente federal se topó con dos manifestantes que hacían sonar silbatos.

“El oficial de la CBP ordenó a las mujeres que abandonaran la calle. Como no acataron la orden, las empujó. En ese momento, una de ellas corrió hacia un hombre, identificado más tarde como Alex Jeffrey Pretti, ciudadano estadounidense de 37 años”, se señala en el documento.

Después de esto, el agente intentó sacar a ambos de la calzada, pero al no lograrlo, roció gas pimienta contra ellos. A continuación, se desató un forcejeo entre el agente y Pretti, quien, según el informe, se resistió al intento de detención.

Durante la confrontación, uno de los oficiales gritó en repetidas ocasiones: “¡Tiene un arma!”.

Cinco segundos después, un agente disparó su arma reglamentaria Glock 19 y otro hizo lo mismo con su Glock 47, ambas pistolas provistas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Pretti fue trasladado al hospital, donde fue declarado muerto a las 9:32 a. m., según se indica.

A raíz de la presión ejercida por la opinión pública y varios legisladores, el Departamento de Justicia anunció el viernes que su División de Derechos Civiles ha abierto una investigación sobre la muerte de Pretti, la cual estará a cargo del FBI.

Traducción de Leticia Zampedri