Bill Gates habría tenido un romance extramarital, según nuevos documentos de Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein afirmó en una ocasión que Bill Gates, multimillonario empresario y filántropo, mantenía relaciones sexuales extramatrimoniales, según un correo electrónico divulgado el viernes por el Departamento de Justicia.

Epstein hizo esta afirmación en un correo electrónico de 225 palabras que se envió a sí mismo el 18 de julio de 2013, con el asunto: “bill”.

Un portavoz de Gates negó con vehemencia las acusaciones incluidas en la nota.

“Estas afirmaciones son absolutamente absurdas y completamente falsas”, declaró el portavoz a The Independent. Y aseguró: “Lo único que demuestran estos documentos es la frustración de Epstein por no continuar su relación con Gates y hasta dónde llegaría para tender trampas y difamar”.

En el correo electrónico, el financiero pedófilo fallecido escribió: “Decidí renunciar a mi cargo con efecto inmediato en BG3 y la Fundación Bill y Melinda Gates”.

Escribió que, como socio de Gates, le habían pedido que hiciera cosas que podrían “sobrepasar la línea de lo ilegal”. Añadió que Gates y su entonces esposa, Melinda Gates, se habían visto envueltos en una “grave disputa matrimonial” y que él había ayudado a facilitar “encuentros amorosos ilegales” al multimillonario.

La pareja anunció su divorcio en mayo de 2021. Ese mismo año, Gates declaró a PBS News que llegó a cenar con Epstein con la esperanza de recaudar fondos para la salud mundial. Describió las reuniones como “un error”.

Este correo electrónico es uno de los más de tres millones de documentos publicados el viernes por el Departamento de Justicia en cumplimiento de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, promulgada en noviembre.

Entre los archivos recién publicados hay miles de correos electrónicos, documentos judiciales y fotos, muchos de los cuales hacen referencia a personas de alto perfil, como el presidente Donald Trump, el expresidente Bill Clinton y Elon Musk. Aparecer en los archivos no constituye en sí mismo una prueba de delito.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, dijo que la publicación masiva de datos cumple la ley federal y “marca el final de un proceso de revisión muy exhaustivo”.