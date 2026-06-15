Estudiantes de Stanford abandonan el discurso de graduación de Sundar Pichai en medio del Proyecto Nimbus de Google, vinculado a Israel.

Según los informes, alrededor de 200 estudiantes abandonaron la sala durante el discurso de graduación del CEO de Google en la Universidad de Stanford .

Entre los demás asistentes se podía ver cómo hacían sonar silbatos y ondeaban banderas palestinas, en el marco del Proyecto Nimbus , un programa mediante el cual Google y Amazon proporcionan servicios tecnológicos al gobierno israelí.

En un vídeo obtenido por un reportero de SFGATE , se puede oír a los estudiantes coreando "Palestina libre, libre" al salir del discurso del director ejecutivo Sundar Pichai.

“Debo advertirles a todos que este es solo el segundo discurso de graduación que he dado”, dice Pichai en el video. “El primero fue, literalmente, en el patio de mi casa”.

open image in gallery Stanford University students walked out of Sundar Pichai's commencement speech, while waving Palestinian flags ( AFP/Getty )

Según ese mismo reportero, Pichai no mencionó la inteligencia artificial . En su discurso. El tema había sido mencionado en varios discursos de graduación a lo largo del año, lo que provocó momentos virales en los que fueron abucheados por el público.

En una entrevista previa en el programa Hard Fork del New York Times , se le preguntó a Pichai qué haría si lo abuchearan durante su discurso.

“Creo que cada vez que impulsamos el progreso tecnológico, contribuimos a impulsar el progreso en el mundo”, respondió. “En cierto modo, estos graduados desempeñarán un papel fundamental tanto en el impulso de ese progreso como en la gestión del impacto de las tecnologías”.

“Creo que debemos tener muy presente eso y ser siempre extraordinariamente optimistas respecto a la próxima generación”, continuó.

Pichai añadió que la próxima generación “estará a la altura del desafío” y que compartiría sus propias experiencias con los jóvenes.

Según SFGATE , los estudiantes que abandonaron la sala tras el discurso de Pichai celebraron su propia "ceremonia de graduación popular", en la que el activista Mahmoud Khalil fue el orador principal.

open image in gallery Some students at Stanford University held their own 'People's Commencement' ( Getty )

Khalil estuvo detenido durante más de 100 días por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas debido a su activismo pro-palestino en el campus de la Universidad de Columbia en 2024.

Según Al Jazeera , el Proyecto Nimbus, valorado en 1.200 millones de dólares, fue firmado entre Google, Amazon e Israel en 2021. Su objetivo es proporcionar infraestructura de computación en la nube, inteligencia artificial y otros servicios tecnológicos al gobierno y al ejército israelíes.

En una declaración obtenida por la agencia de noticias en 2024, Pichai afirmó que Google tenía una “cultura de debate abierto y dinámico”.

Sin embargo, añadió que la empresa no era lugar para “pelear por cuestiones disruptivas ni debatir sobre política”, en respuesta a las críticas internas al proyecto.

“Este es un momento demasiado importante para nuestra empresa como para que nos distraigamos”, continuó.

El medio The Independent se ha puesto en contacto con Google y la Universidad de Stanford para recabar sus comentarios.