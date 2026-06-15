Bombardero B-52 se estrella en base militar de EEUU después de despegar

Un bombardero B-52 se estrelló el lunes en una base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el desierto de Mojave, en el sur de California, poco después de despegar, informaron funcionarios.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar después que la aeronave cayera alrededor de las 11:20 de la mañana en la Base de la Fuerza Aérea Edwards, indicó el ejército en la plataforma social X. No hay información hasta ahora sobre si alguien resultó herido.

Un video del lugar mostraba una enorme columna de humo negro elevándose desde el desierto.

Poco antes de la 1 de la tarde, el aeródromo fue cerrado y todas las aeronaves entrantes estaban siendo desviadas. Mientras tanto, todos los pases de visitante no comerciales para la base fueron suspendidos “para permitir que la instalación se concentre por completo en las operaciones de respuesta de emergencia”, dijeron funcionarios en un comunicado.

El Boeing B-52 Stratofortress, que por lo general es tripulado por cinco personas, es un bombardero de largo alcance que entró en servicio en 1955. Diseñado para transportar armas convencionales y nucleares, se ha utilizado en conflictos que van desde la guerra de Vietnam hasta operaciones recientes en Oriente Medio.

La Base de la Fuerza Aérea Edwards alberga una gran parte de los programas de pruebas y desarrollo de aeronaves de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y está a unos 160 kilómetros (100 millas) al norte de Los Ángeles.

El incidente ocurre casi un año después que el piloto de un avión regional que volaba sobre Dakota del Norte realizara un giro brusco e inesperado para evitar una posible colisión en el aire con un bombardero militar B-52 que estaba en su trayectoria de vuelo.

___

Toropin informó desde Washington D.C.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.