Historia del programa nuclear de Irán y tensiones con EEUU, luego de llegar a acuerdo provisional

Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo provisional destinado a poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

Hay planes para la firma del acuerdo el viernes en Suiza. Sin embargo, anuncios anteriores no se concretaron, y el contenido del acuerdo seguía en disputa el lunes.

A continuación se ofrece una cronología de las tensiones por el programa atómico de Irán:

Primeros años

1967 — Irán toma posesión del Reactor de Investigación de Teherán, suministrado por Estados Unidos en el marco del programa “Átomos para la Paz”.

1979 — El sha Mohammad Reza Pahlavi, aliado de Estados Unidos y con una enfermedad terminal, huye de Irán cuando aumentan las protestas populares en su contra. El ayatolá Ruhollah Jomeini regresa a Teherán y la Revolución Islámica lo lleva al poder. Estudiantes toman la embajada de Estados Unidos en Teherán, iniciando la crisis de los rehenes que dura 444 días. El programa nuclear de Irán queda paralizado bajo presión internacional.

Agosto de 2002 — Servicios de inteligencia occidentales y un grupo opositor iraní revelan la instalación secreta de enriquecimiento nuclear de Natanz.

Junio de 2003 — El Reino Unido, Francia y Alemania entablan negociaciones nucleares con Irán.

Octubre de 2003 — Irán suspende el enriquecimiento de uranio bajo presión internacional.

Febrero de 2006 — Irán anuncia que reiniciará el enriquecimiento de uranio tras la elección del presidente de línea dura Mahmud Ahmadinejad. El Reino Unido, Francia y Alemania se retiran de unas negociaciones estancadas.

Junio de 2009 — Una disputada elección presidencial de Irán da la reelección a Ahmadinejad pese a denuncias de fraude, lo que desata protestas conocidas como el Movimiento Verde y una violenta represión del gobierno.

Octubre de 2009 — Bajo el presidente Barack Obama, Estados Unidos e Irán abren un canal secreto de comunicación en el sultanato de Omán.

Julio de 2012 — Funcionarios de Estados Unidos e Irán mantienen conversaciones secretas cara a cara en Omán.

Julio de 2015 — Potencias mundiales e Irán anuncian un acuerdo nuclear integral y de largo plazo que limita el enriquecimiento de uranio de Teherán a cambio del levantamiento de sanciones económicas.

Fracasa acuerdo nuclear

8 de mayo de 2018 — El presidente Donald Trump retira unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo nuclear, calificándolo como el “peor acuerdo de la historia”. Afirma que obtendrá mejores condiciones en nuevas negociaciones para frenar el desarrollo de misiles de Irán y su apoyo a milicias regionales. Esas conversaciones no ocurren durante su primer mandato.

8 de mayo de 2019 — Irán anuncia que comenzará a apartarse del pacto. A continuación, una serie de ataques regionales en tierra y en el mar atribuidos a Teherán.

3 de enero de 2020 — Un ataque con dron de Estados Unidos en Bagdad mata al general Qassem Soleimani, el arquitecto de las guerras por intermediarios de Teherán en Oriente Medio.

8 de enero de 2020 — En represalia por la muerte de Soleimani, Irán lanza una andanada de misiles contra bases militares en Irak donde se encuentran miles de tropas estadounidenses e iraquíes. Más de 100 militares de Estados Unidos sufren lesiones cerebrales traumáticas, según el Pentágono. Cuando Irán se prepara para un contraataque, la Guardia Revolucionaria derriba un avión de pasajeros ucraniano poco después de despegar del aeropuerto internacional de Teherán, al parecer al confundirlo con un misil de crucero de Estados Unidos. Mueren las 176 personas a bordo.

2 de julio de 2020 — Una misteriosa explosión destruye una planta de producción de centrifugadoras en la instalación de enriquecimiento nuclear de Natanz, en Irán. Irán culpa del ataque a Israel.

6 de abril de 2021 — Irán y Estados Unidos, bajo el presidente Joe Biden, inician negociaciones indirectas en Viena sobre cómo restaurar el acuerdo nuclear. Esas conversaciones, y otras entre Teherán y países europeos, no logran ningún acuerdo.

11 de abril de 2021 — Un segundo ataque en menos de un año tiene como objetivo el sitio nuclear de Natanz, en Irán, de nuevo probablemente perpetrado por Israel.

16 de abril de 2021 — Irán comienza a enriquecer uranio hasta el 60%, su pureza más alta hasta entonces y un paso técnico hacia niveles de grado armamentístico del 90%.

24 de febrero de 2022 — Rusia lanza su invasión a gran escala de Ucrania. Moscú terminará dependiendo en el conflicto de drones iraníes capaces de transportar bombas, así como de misiles.

17 de julio de 2022 — Un asesor del líder supremo de Irán, Kamal Kharazi, afirma que Irán es técnicamente capaz de fabricar una bomba nuclear, pero no ha decidido si construir una.

Se recrudecen guerras en Oriente Medio

7 de octubre de 2023 — Milicianos de Hamás desde la Franja de Gaza irrumpen en Israel, matando a unas 1.200 personas y tomando a otras 251 como rehenes, iniciando la guerra más intensa jamás librada entre Israel y Hamás. Irán, que ha armado a Hamás, ofrece apoyo a los militantes. Aumentan las tensiones regionales.

19 de noviembre de 2023 — Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados desde hace tiempo por Irán, se apoderan del barco Galaxy Leader, iniciando una campaña de ataques de meses contra el transporte marítimo a través del corredor del mar Rojo que la Marina de Estados Unidos describe como el combate más intenso que ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. Los ataques reflejan tácticas usadas anteriormente por Irán.

14 de abril de 2024 — Irán lanza un ataque directo sin precedentes contra Israel, disparando más de 300 misiles y drones de ataque. Israel, trabajando con una coalición internacional liderada por Estados Unidos, intercepta gran parte del fuego entrante.

19 de abril de 2024 — Un presunto ataque israelí impacta un sistema de defensa aérea cerca de un aeropuerto en Isfahán, Irán.

31 de julio de 2024 — Ismail Haniyeh, un líder de Hamás, es asesinado durante una visita a Teherán tras la investidura del presidente reformista Masoud Pezeshkian. Israel asume posteriormente la responsabilidad del asesinato.

27 de septiembre de 2024 — Un ataque aéreo israelí mata al líder del grupo político-paramilitar Hezbollah, Hassan Nasrallah, en Líbano.

1 de octubre de 2024 — Irán lanza su segundo ataque directo contra Israel, aunque una coalición liderada por Estados Unidos e Israel derriban la mayoría de los misiles.

16 de octubre de 2024 — Israel mata a Yahya Sinwar, líder de Hamás, en la Franja de Gaza.

26 de octubre de 2024 — Israel ataca abiertamente a Irán por primera vez, impactando sistemas de defensa aérea y sitios asociados con su programa de misiles.

Trump regresa y tiende la mano

20 de enero de 2025 — Trump asume su segundo mandato como presidente.

7 de febrero de 2025 — El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, afirma que las conversaciones propuestas con Estados Unidos “no son inteligentes, sabias ni honorables”.

7 de marzo de 2025 — Trump dice que envió una carta a Jamenei buscando un nuevo acuerdo nuclear con Teherán.

15 de marzo de 2025 — Trump lanza intensos ataques aéreos contra los rebeldes hutíes en Yemen, los últimos miembros del autodenominado “Eje de la Resistencia” de Irán capaces de realizar ataques diarios.

7 de abril de 2025 — Trump anuncia que Estados Unidos e Irán sostendrán conversaciones directas en Omán. Irán señala que serán conversaciones indirectas.

12 de abril de 2025 — La primera ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos tiene lugar en Omán y termina con la promesa de celebrar más conversaciones después de que el enviado de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, “hablaran brevemente” entre sí.

19 de abril de 2025 — La segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán se celebra en Roma.

26 de abril de 2025 — Irán y Estados Unidos se reúnen en Omán por tercera vez, pero las negociaciones incluyen por primera vez conversaciones a nivel de expertos.

11 de mayo de 2025 — Irán y Estados Unidos se reúnen en Omán para una cuarta ronda de negociaciones antes del viaje de Trump a Oriente Medio.

23 de mayo de 2025 — Irán y Estados Unidos se reúnen en Roma para una quinta ronda de conversaciones, y Omán afirma que las negociaciones lograron “algunos avances, pero no concluyentes”.

Estalla guerra Irán-Israel

9 de junio de 2025 — Irán da señales de que no aceptará una propuesta de Estados Unidos sobre el programa nuclear.

12 de junio de 2025 — La Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) determina que Irán no cumple con sus obligaciones nucleares. Irán responde anunciando que ha construido y activará una tercera instalación de enriquecimiento nuclear.

13 de junio de 2025 — Israel lanza su guerra contra Irán. Durante 12 días, ataca sitios nucleares y militares, así como otras instalaciones gubernamentales.

22 de junio de 2025 — Estados Unidos interviene en la guerra, atacando tres sitios nucleares iraníes.

23 de junio de 2025 — Irán responde a la ofensiva de Estados Unidos atacando una base militar en Qatar utilizada por tropas estadounidenses, causando daños limitados.

24 de junio de 2025 — Trump anuncia un alto el fuego en la guerra.

25 de julio de 2025 — Diplomáticos iraníes y europeos sostienen conversaciones en Estambul sobre el programa nuclear de Irán.

8 de agosto de 2025 — Francia, Alemania y el Reino Unido advierten a Irán en una carta que volverán a implementar sanciones de la ONU si no hay una “solución satisfactoria” al enfrentamiento nuclear antes del 31 de agosto.

28 de agosto de 2025 — Francia, Alemania y el Reino Unido anuncian que han iniciado el proceso para reactivar las sanciones de la ONU contra Irán.

9 de septiembre de 2025 — Irán y el OIEA alcanzan un acuerdo sobre la posible reanudación de inspecciones, pero persisten dudas sobre su implementación.

19 de septiembre de 2025 — El Consejo de Seguridad de la ONU se niega a detener las sanciones reactivadas contra Irán.

26 de septiembre de 2025 — El Consejo de Seguridad de la ONU rechaza el intento de última hora de China y Rusia de detener la reactivación de sanciones.

28 de septiembre de 2025 — La ONU reimpone las sanciones reactivadas contra Irán, salvo que haya diplomacia de última hora.

Nuevas protestas sacuden Irán

28 de diciembre de 2025: Estallan protestas en dos grandes bazares del centro de Teherán luego que el rial iraní se desplomó a un mínimo histórico — 1,42 millones de riales por un dólar estadounidense —, lo que agrava la presión inflacionaria y eleva los precios de los alimentos y otras necesidades diarias.

3 de enero de 2026: Jamenei afirma que “los alborotadores deben ser puestos en su lugar”, en lo que se interpreta como luz verde para que las fuerzas de seguridad comiencen a reprimir las protestas con mayor agresividad.

8 de enero de 2026: Tras un llamado del príncipe heredero iraní exiliado, una multitud grita desde sus ventanas y sale a las calles en protestas en todo el país. El gobierno responde bloqueando internet y las llamadas telefónicas internacionales para aislar al país de influencias externas. La posterior represión de las fuerzas de seguridad mata a miles de personas y deja a decenas de miles detenidas.

13 de enero de 2026: Trump dice que ha cancelado cualquier reunión con los iraníes y promete una ayuda no especificada: “la ayuda está en camino”.

26 de enero de 2026: El portaaviones USS Abraham Lincoln y tres buques de guerra que lo acompañan llegan a Oriente Medio en medio de las amenazas de Trump de atacar.

3 de febrero de 2026: Un caza de la Marina de Estados Unidos derriba un dron iraní que se acercaba al Lincoln en el mar Arábigo. Lanchas rápidas de ataque iraníes intentan detener un barco con bandera de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz.

6 de febrero de 2026: Irán y Estados Unidos mantienen conversaciones nucleares indirectas en Omán, a las que también asiste el jefe del Comando Central del ejército de Estados Unidos.

17 de febrero de 2026: Irán y Estados Unidos mantienen conversaciones en Ginebra mientras Teherán dice que ha cerrado temporalmente el estrecho de Ormuz, la estrecha boca del golfo Pérsico por la que pasa una quinta parte de todo el petróleo comercializado.

26 de febrero de 2026: Irán y Estados Unidos celebran otra ronda de conversaciones en Ginebra mientras Estados Unidos reúne la mayor flota de aviones de guerra y aeronaves en Oriente Medio en décadas.

La guerra con Irán

28 de febrero de 2026: Israel y Estados Unidos lanzan una guerra contra Irán, matando a Jamenei en los primeros momentos del conflicto.

9 de marzo de 2026: Irán nombra al ayatolá Moytabá Jamenei, hijo del fallecido líder supremo, como el nuevo gobernante máximo del país.

7 de abril de 2026: Se anuncia un frágil alto el fuego en la guerra con Irán, con conversaciones que continuarán. Israel no está incluido en las negociaciones.

8 de abril de 2026: Israel bombardea la capital de Líbano, Beirut, matando a más de 300 personas en un ataque de 10 minutos.

11 de abril de 2026: El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, encabeza una delegación estadounidense a Islamabad y se reúne con un equipo iraní liderado por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, las conversaciones directas de más alto nivel entre ambas naciones desde la Revolución Islámica de 1979. Las conversaciones terminan después de 21 horas sin un acuerdo.

31 de mayo de 2026: La invasión terrestre de Israel en Líbano realiza su incursión más profunda en más de un cuarto de siglo.

15 de junio de 2026: Estados Unidos e Irán alcanzan un acuerdo inicial para abrir el estrecho de Ormuz y extender aún más un frágil alto el fuego en la guerra con Irán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.