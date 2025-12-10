Sophie Kinsella, autora de los exitosos libros de "Shopaholic", muere a los 55 años

La escritora Sophie Kinsella, cuyo efervescente romance cómico “Confessions of a Shopaholic” ("Loca por las compras") dio inicio a una serie que vendió millones de ejemplares, falleció el miércoles, informó su familia. Tenía 55 años y había sido diagnosticada con cáncer cerebral.

La familia dijo en un comunicado en la cuenta de Instagram de Kinsella: "Estamos desconsolados al anunciar el fallecimiento esta mañana de nuestra amada Sophie (también conocida como Maddy, también conocida como Mummy). Murió en paz, con sus últimos días llenos de sus verdaderos amores: la familia, la música, el calor, la Navidad y la alegría.

"No podemos imaginar cómo será la vida sin su resplandor y amor por la vida".

Kinsella, quien también publicó bajo su nombre real, Madeleine Wickham, anunció en abril de 2024 que había sido diagnosticada más de un año antes con glioblastoma, una forma agresiva de cáncer cerebral.

"No compartí esto antes porque quería asegurarme de que mis hijos pudieran escuchar y procesar la noticia en privado y adaptarse a nuestra 'nueva normalidad'", expresó en ese momento.

A partir del año 2000 con “The Secret Dreamworld of a Shopaholic”, titulado “Confessions of a Shopaholic” en Estados Unidos, Kinsella publicó 10 novelas de "Shopaholic", junto con otras obras de ficción. Sus libros han vendido más de 45 millones de copias en todo el mundo y han sido traducidos a decenas de idiomas.

Del periodismo a la ficción

Kinsella no creció con la intención de ser escritora. Era una de tres hermanas con padres maestros originaria de Londres, tocaba el piano y el violín de niña y también componía música.

Le dijo a la autora-editora Zibby Owens en su pódcast, "Las mamás no tienen tiempo para leer libros", que la idea de escribir nunca se le pasó por la mente. "No era mi ambición de infancia. No era la niña que decía: 'Voy a escribir una novela algún día'".

Kinsella se inscribió en la Universidad de Oxford para estudiar música, pero cambió al programa de política, filosofía y economía después de un año.

Mientras estaba en la universidad, conoció al músico local Henry Wickham y se enamoró. La pareja tuvo cuatro hijos y una hija.

Después de graduarse, Kinsella comenzó a trabajar como periodista financiera y pasaba su tiempo de viaje leyendo. La idea de escribir ficción comenzó a tomar forma en el tren.

Publicó su novela debut, "The Tennis Party”, en 1995 cuando tenía 24 años, como Madeleine Wickham. Poco después, dejó su trabajo en el periodismo para centrarse en la escritura. Le siguieron otros seis libros, incluidos “The Gatecrasher” y “Sleeping Arrangements”.

Éxito de "Shopaholic"

Una salida de compras normal inspiró la idea de escribir su primera novela de "Shopaholic".

"Recuerdo mirar a mi alrededor y pensar... 'Todos compramos... Hablamos de ello. Lo hacemos. Nos regocijamos en ello. Tomamos malas decisiones. ¿Por qué nadie ha escrito sobre esto?'", dijo Kinsella en 2019 en el pódcast "The Sunday Salon with Alice-Azania Jarvis".

Kinsella creó una historia sobre Becky Bloomwood, una periodista financiera de veintitantos años endeudada por un hábito de compras que no puede (o no quiere) dejar. La novela contenía hilarantes correspondencias de ida y vuelta con cobradores de deudas y bancos, donde ella inventaba excusas por los pagos atrasados.

Kinsella dijo a The Associated Press en una entrevista que las cartas eran "una de las partes más divertidas de escribir".

También había una historia de amor con un apuesto hombre de negocios a quien Becky conoció mientras estaba en una asignación. Luego se casó y tuvo una hija mini-compradora compulsiva en libros futuros.

“Confessions of a Shopaholic” tenía un tono y estilo diferente a sus libros anteriores, por lo que decidió enviarlo a sus editores bajo el seudónimo de Sophie Kinsella. Su segundo nombre era Sophie y Kinsella era el apellido de soltera de su madre.

Los editores dijeron que sí, y "Shopaholic" se publicó en 2000 bajo su seudónimo. La novela, que mezcla humor con una advertencia sobre meterse en problemas con las deudas, fue un éxito inmediato.

"Becky fue una especie de pionera al darse cuenta de que todo este crédito fácil puede llevar a problemas", dijo Kinsella a la AP.

Las aventuras posteriores de Bloomwood siguieron en libros como "Shopaholic Takes Manhattan", "Shopaholic Ties the Knot" ("Loca por las compras prepara su boda") y "Shopaholic & Sister".

Junto con la autora de "Bridget Jones", Helen Fielding, y otros, el trabajo de Kinsella fue llamado "chick lit" por los medios. Ella dijo a la AP en 2004 que no le importaba la etiqueta.

"Para mí, solo significa algo que es divertido de leer, que tiene algún tipo de heroína moderna y es divertido, entretenido y podría tener un final feliz", comentó.

"El hecho de que te interesen cosas frívolas no significa que no puedas ser brillante y tener grandes ideas y todo lo demás".

Los dos primeros libros de "Shopaholic" fueron adaptados en la película de 2009 “Confessions of a Shopaholic” ("Loca por las compras"), protagonizada por Isla Fisher y Hugh Dancy.

Kinsella también escribió “The Undomestic Goddess”, “Remember Me?” ("¿Te acuerdas de mi? ") y “Twenties Girl”. Una novela para jóvenes adultos, "Finding Audrey" ("Buscando a Audrey"), fue publicada en 2015, seguida de la serie de libros para niños “My Mummy Fairy and Me”.

Su novela “Can You Keep a Secret?” fue adaptada en una película protagonizada por Alexandra Daddario y Tyler Hoechlin en 2019. Su última novela fue “The Burnout”, publicada en 2023.

Enfermedad y esperanza

En noviembre de 2022, después de experimentar síntomas como pérdida de memoria, dolores de cabeza y problemas de equilibrio, Kinsella fue diagnosticada con glioblastoma, para el cual no hay cura. Mantuvo la noticia en privado hasta abril de 2024. En una entrevista con la personalidad de televisión Robin Roberts emitida unos meses después, Kinsella dijo que se centraba en vivir el momento.

"Ya he durado más que el promedio. Así es como lo superamos. Tenemos esperanza", expresó.

Después de su diagnóstico, escribió una novela corta, “What Does It Feel Like”, sobre una mujer con cinco hijos que tiene cáncer cerebral.

"Pensé que la gente podría tener curiosidad por saber cómo es pasar por esto", dijo Kinsella a Roberts. "Espero que esté llena de optimismo y amor sobre todo".

Rancilio reportó desde Detroit.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.