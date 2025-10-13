El creador de Juego de tronos, George R. R. Martin, ha abordado la larga “polémica” en torno a su próximo libro de la serie Canción de hielo y fuego.

Entre 1996 y 2011, el autor publicó cinco libros de la serie de fantasía, que fueron adaptados a la exitosa serie de televisión de HBO Juego de Tronos. Martin comenzó a trabajar en Vientos de invierno en 2010, pero ha sufrido interminables retrasos y ha tenido dificultades para encontrar “solaz” en su escritura.

Aunque hay un libro adicional planeado más allá de la sexta novela inacabada, Martin ha asegurado a los fans que todavía está comprometido con la historia, y que no “se siente feliz” por incumplir sus plazos.

open image in gallery El autor admite que “no cabe duda de que 'Vientos de invierno' tiene 13 años de atraso” ( Getty )

“Sé que hay toda esta polémica alrededor de Vientos de invierno y lo que ha tardado en salir, pero siempre he tenido problemas con los plazos, y no me siento feliz incumpliendo contratos, perdiendo una fecha límite, o algo así”, dijo en la convención New York Comic Con, en diálogo con la revista Entertainment Weekly.

“Sí, me encanta Vientos de invierno. Me sigue interesando, sigo trabajando en ella, pero sinceramente, también me apasionan otras cosas”.

Hablando de las reacciones negativas que recibe cada vez que anuncia un nuevo proyecto que no está relacionado con Vientos de invierno, Martin añadió: “Cada vez que eso ocurre, y lo anuncio en mi página web, la mitad de Internet enloquece.

open image in gallery Martin aseguró a los fans que le “sigue interesando” finalizar el libro ( Getty )

“¿Por qué c**o está George R. R. Martin escribiendo otra cosa cuando debería estar trabajando en Vientos de invierno? ¿Qué está haciendo?'”, expresó un fan.

A principios de este año, Martin calificó Vientos de invierno como “la maldición de [su] vida”, y admitió que los compromisos con otros numerosos proyectos habían desviado su atención del libro.

En una entrevista con la revista Time, un consternado Martin dijo: “Esa es la maldición de mi vida. No hay duda de que Vientos de invierno tiene 13 años de atraso. Sigo trabajando en ella. Tengo periodos en los que avanzo y luego otras cosas desvían mi atención y, de repente, tengo un fecha límite para una de las series de HBO, o tengo otra cosa que hacer”.

Además de trabajar en spin-offs de Juego de tronos como La Casa del Dragón y El caballero de los Siete Reinos, Martin escribe para el popular videojuego Elden Ring y la serie de AMC Dark Winds.

Además de escribir, Martin es propietario de un cine remodelado y una librería recién inaugurada.

En 2022, calificó Vientos del invierno de “libro monumental”, y afirmó: “Es un libro complejo. Probablemente, será un libro más extenso que cualquiera de los volúmenes anteriores de la serie”. Prometedoramente, divulgó que había terminado unas “tres cuartas partes” del manuscrito. El séptimo y último libro, Sueño de primavera, está previsto para más adelante.

Traducción de Sara Pignatiello