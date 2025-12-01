El creador de Juego de tronos, George R. R. Martin, ha abordado la larga “polémica” en torno a su próximo libro de la serie Canción de hielo y fuego.

Entre 1996 y 2011, el autor publicó cinco libros de la serie de fantasía, que fueron adaptados a la exitosa serie de televisión de HBO Juego de Tronos. Martin comenzó a trabajar en Vientos de invierno en 2010, pero ha sufrido interminables retrasos y ha tenido dificultades para encontrar “solaz” en su escritura.

Aunque hay un libro adicional planeado más allá de la sexta novela inacabada, Martin ha asegurado a los fans que todavía está comprometido con la historia, y que no “se siente feliz” por incumplir sus plazos.

El autor admite que "no cabe duda de que 'Vientos de invierno' tiene 13 años de atraso" (Getty)

“Sé que hay toda esta polémica alrededor de Vientos de invierno y lo que ha tardado en salir, pero siempre he tenido problemas con los plazos, y no me siento feliz incumpliendo contratos, perdiendo una fecha límite, o algo así”, dijo en la convención New York Comic Con, en diálogo con la revista Entertainment Weekly.

“Sí, me encanta Vientos de invierno. Me sigue interesando, sigo trabajando en ella, pero sinceramente, también me apasionan otras cosas”, admitió.

Hablando de las reacciones negativas que recibe cada vez que anuncia un nuevo proyecto que no está relacionado con Vientos de invierno, Martin añadió: “Cada vez que eso ocurre, y lo anuncio en mi página web, la mitad de Internet enloquece”.

“¿Por qué c**o está George R. R. Martin escribiendo otra cosa cuando debería estar trabajando en Vientos de invierno? ¿Qué está haciendo?”, expresó un fan.

A principios de este año, Martin calificó Vientos de invierno como “la maldición de [su] vida”, y admitió que los compromisos con otros numerosos proyectos habían desviado su atención del libro.

En una entrevista con la revista Time, un consternado Martin dijo: “Esa es la maldición de mi vida. No hay duda de que Vientos de invierno tiene 13 años de atraso. Sigo trabajando en ella. Tengo periodos en los que avanzo y luego otras cosas desvían mi atención y, de repente, tengo una fecha límite para una de las series de HBO, o tengo otra cosa que hacer”.

La buena noticia es que Martin afirma que le ha estado dedicando tiempo. De hecho, en 2019 el autor reveló que había rechazado la oportunidad de hacer un cameo en la última temporada de Juego de Tronos para centrarse en escribir los libros. Al año siguiente, confirmó que sus libros tendrían un final distinto al de la serie de televisión, que fue tan debatido: “La gente sabe un final, pero no el final. Los creadores de la serie se me adelantaron, cosa que no esperaba”.

Martin aseguró a los fans que le "sigue interesando" finalizar el libro ( Getty Images )

Martin luego aclaró que la serie, creada para la televisión por los guionistas David Benioff y D. B. Weiss, ya se había desviado de los libros en varios aspectos. “Trabajo en un medio muy diferente al de David y Dan, no lo olviden nunca”, expresó. “Tenían seis horas para esta temporada final. Espero que mis dos últimos libros abarquen 3.000 páginas de manuscrito entre los dos antes de que termine… y si hacen falta más páginas y capítulos y escenas, los añadiré”.

El problema no parece ser la falta de ideas, ya que Martin calcula que los dos últimos libros serán incluso más largos que Danza de dragones y Tormenta de espadas, los más extensos de la serie hasta la fecha.

En 2022, describió Vientos de invierno como un “gran, gran libro” y añadió: “Es un libro complejo. Probablemente, será un libro más extenso que cualquiera de los volúmenes anteriores de la serie”. Prometedoramente, también reveló que ya había terminado unas “tres cuartas partes”.

Para los fans, la larga espera de la conclusión oficial de la saga de Juego de tronos puede ser exasperante. Para Martin, sin embargo, no hay mayor reto que encontrar la manera perfecta de despedirse.

En una extensa entrevista concedida a The Independent en 2022, el autor reveló que había retrasado la conclusión de Tormenta de espadas porque le costaba despedirse de muchos de sus queridos personajes. “Terminé todo el libro, excepto la Boda Roja”, recordó Martin con una mueca. “Para mí fue un capítulo muy doloroso de escribir, perder a unos personajes que había llegado a conocer y querer. Había estado con estos personajes durante nueve años, ¡y ahora iba a matarlos horriblemente! Fue difícil”.

Con información adicional de Greg Evans