Keira Knightley dijo que “no estaba al tanto” de los llamados a boicotear a J. K. Rowling por sus opiniones sobre los transexuales antes de firmar un contrato para poner voz a un personaje de la próxima serie de audiolibros de Harry Potter.

La protagonista de Orgullo y prejuicio (40) pone voz a Dolores Umbridge en la nueva serie de audiolibros producida por Audible y Pottermore Publishing.

La serie cuenta con un reparto completo, música original y captura de sonido real para crear una experiencia de audio envolvente.

En una nueva entrevista, Knightley dijo que esperaba que las personas con opiniones diferentes pudieran encontrar una forma de coexistir.

“No estaba al tanto de eso, no. Lo siento mucho”, dijo la actriz al medio Decider cuando se le preguntó si era consciente de los llamados a boicotear a Rowling y los contenidos en los que participaba.

“Creo que estamos viviendo ahora una época en la que todos vamos a tener que aprender a vivir juntos, ¿no? Y todos tenemos opiniones muy diferentes. Espero que podamos encontrar la forma de respetarnos entre todos”, añadió.

La serie de audiolibros, anunciada a principios de este año, contará con casi 200 voces que darán vida a los entrañables personajes para Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions.

Knightley se une a un reparto que también incluye a Hugh Laurie como el director de Hogwarts Albus Dumbledore, Matthew Macfadyen como el antagonista Lord Voldemort, Riz Ahmed como el profesor Snape, Michelle Gomez como la profesora McGonagall y Cush Jumbo como la narradora.

Las novelas de Rowling ya han sido grabadas a una sola voz por Jim Dale y Stephen Fry.

Rowling participa en el nuevo proyecto a través de su editorial Pottermore Publishing.

En los últimos cinco años, Rowling ha sido criticada repetidamente por sus comentarios sobre la ideología de género, y muchos críticos, incluidos los protagonistas de las adaptaciones cinematográficas de Potter, la han acusado de transfobia.

La autora ha pedido crear espacios solo para mujeres biológicas, ha retado a la policía escocesa a detenerla por dirigirse a las mujeres trans por el género equivocado y ha insinuado que la comunidad alberga a depredadores sexuales.

Daniel Radcliffe, que interpretó al niño mago titular, fue el primero del trío protagonista en pronunciarse en contra de los comentarios de Rowling sobre cuestiones trans.

“Las mujeres transexuales son mujeres”, dijo en una declaración de 2020 difundida por The Trevor Project, una organización benéfica de prevención del suicidio para jóvenes LGBT+.

Reconoció que Rowling era “incuestionablemente responsable del curso que [había] tomado [su] vida”, pero dijo que se sentía “obligado a decir algo”.

Su declaración de 2020 fue respaldada por Rupert Grint y Emma Watson, quienes interpretaron a Ron Weasley y Hermione Granger, respectivamente.

En 2024, Radcliffe reveló que hacía años que no hablaba con la autora.

Desde entonces, Rowling se ha distanciado de los antiguos actores infantiles. La autora ha dicho que no perdonará a los actores que la han criticado a ella o a sus opiniones, y les ha dicho que “[se ahorren] sus disculpas”.

En septiembre de este año, Rowling calificó a Watson de “ignorante”, ya que “nunca [había experimentado] la vida adulta sin el amortiguador de la riqueza y la fama”, y acusó a la estrella de “echar más leña al fuego” de los ataques que recibe.

Sus comentarios se produjeron pocos días después de que Watson dijera que su desacuerdo con Rowling no significaba que “no [pudiera] valorar a Jo y a la persona con la que [había tenido] experiencias personales”.

Traducción de Sara Pignatiello