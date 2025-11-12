El editor de George R. R. Martin negó las acusaciones de que algunas de las ilustraciones de la nueva edición ilustrada de Festín de cuervos se hayan creado utilizando IA.

Penguin Random House lanzó a principios de este mes la edición 20° aniversario de la cuarta entrega de la querida serie de fantasía épica de Martin, Canción de hielo y fuego , con ilustraciones del artista Jeffery R McDonald.

Se presentó como una edición de coleccionista de primera calidad, pero inmediatamente provocó reacciones negativas, ya que los fans señalaron lo que consideraban signos reveladores de arte generado por IA, como detalles extraños en el fondo, texturas repetitivas y anatomías anómalas.

En un comunicado publicado en las redes sociales y en el blog de Martin, Not a Blog, una portavoz de la editorial negó las acusaciones y afirmó que “no se utilizó IA”.

“Me llamo Raya Golden, me encargo de la dirección artística y el desarrollo de licencias aquí en Fevre River y trabajo en estrecha colaboración con GRRM en la medida en que su agenda se lo permite. Pero yo soy la única responsable de aprobar todo el arte bajo licencia que acompaña a nuestros materiales impulsados por el libro SOI&F”, dice el comunicado. “Recientemente, circularon acusaciones de que la edición ilustrada de Festín de cuervos de Penguin Random House se realizó utilizando arte generativo de IA”.

“Por lo que sabemos y según nos presentó el artista que realizó la obra en cuestión, NO se utilizó este tipo de programación. Aunque es un artista multimedia digital y depende de la programación digital para completar su obra, expresó inequívocamente que no se utilizó IA, y le creemos”, añade el comunicado. Y agregó: “La palabra oficial de nuestra oficina es, por supuesto, que NO trabajamos, nunca hemos trabajado y no trabajaremos voluntariamente con artistas generativos de IA de ninguna forma o manera”.

The Independent se puso en contacto con representantes de Martin, Penguin Random House y McDonald en busca de comentarios.

Durante la última semana, los fans de X y Reddit estuvieron analizando la portada y señalando elementos supuestamente realizados por la IA.

Un fan en Reddit hizo una lista que incluía “la falta de estandartes y heráldica en todo”, la ilustración de Lady Stoneheart muy parecida a la obra de arte de un fan y la existencia de una “cruz cristiana”.

“Otras personas notaron manos y pies raros y que la ropa no es coherente, entre otras cosas”, escribió el fan.

Martin, que ya calificó a la IA de “la máquina de plagio más cara y con mayor consumo de energía del mundo”, es uno de los 17 autores que presentaron una demanda colectiva contra OpenAI y Microsoft ante un tribunal federal estadounidense. La demanda, apoyada por el Gremio de Autores, sostiene que las empresas tecnológicas utilizaron sin permiso obras protegidas por derechos de autor, incluidas las de Martin, para entrenar modelos generativos de IA como ChatGPT.

El autor abordó recientemente el retraso en la publicación del sexto libro de su serie de siete libros, afirmando que seguía involucrado en la historia y que no se sentía “feliz” por no haber cumplido los plazos.

Entre 1996 y 2011, el autor publicó cinco libros de la serie de fantasía, que fueron adaptados a la exitosa serie de televisión de HBO Juego de Tronos. Martin empezó a trabajar en Vientos del invierno en 2010, pero aún no lo terminó. El autor dice que se esforzó por encontrar “consuelo” en su escritura.

“Sé que hay toda esta controversia sobre Vientos del invierno y lo tarde que llega, pero siempre tuve problemas con los plazos y no me siento feliz incumpliendo contratos o perdiendo una fecha límite o algo así”, dijo en la New York Comic Con en octubre, según Entertainment Weekly.

“Sí, amo Vientos del invierno. Me sigue interesando, sigo trabajando en ello, pero sinceramente, también me encantan estas otras cosas”.

Traducción de Olivia Gorsin