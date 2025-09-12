Stephen King se disculpa por afirmar que Charlie Kirk “abogaba por la lapidación de los gays hasta la muerte”

Stephen King se ha disculpado tras afirmar falsamente en una publicación en las redes sociales que Charlie Kirk “abogaba por la lapidación de los homosexuales hasta la muerte”.

Kirk (31) fue asesinado a tiros el miércoles durante su gira American Comeback Tour en la Universidad de Utah Valley, en Utah, EE. UU. Un sospechoso, Tyler Robinson (22), fue arrestado anoche.

En X/Twitter, King, prolífico autor de novelas de terror, había respondido a una publicación del presentador de Fox News Jesse Watters que afirmaba que Kirk no era “polémico” ni “polarizador”.

King escribió: “Abogaba por la lapidación de los homosexuales hasta la muerte. Solo digo'”, en un mensaje borrado desde entonces.

Después de que varios usuarios de las redes sociales publicaran pruebas de que Kirk había hablado en apoyo de los derechos LGBT, King retiró su tuit original y escribió: “Pido disculpas por decir que Charlie Kirk defendía la lapidación de gays. Lo que en realidad hacía era escoger los pasajes bíblicos que más le convenían”.

Stephen King se ha disculpado tras hacer una afirmación falsa sobre Charlie Kirk en las redes sociales ( Getty )

El senador Ted Cruz se involucró entonces, llamando a King “horrible, malvado y retorcido mentiroso”.

King, por su parte, respondió: “El horrible, malvado y retorcido mentiroso se disculpa. Esto me pasa por leer algo en Twitter sin comprobar los hechos. No volverá a ocurrir”.

King también respondió a otros mensajes que le criticaban, escribiendo: “Me he disculpado”, “Me he disculpado. Charlie Kirk nunca abogó por la lapidación de los homosexuales” y “Me equivoqué y pido disculpas. Borré la publicación”.

El autor de las novelas El resplandor y Carrie (77) ha criticado abiertamente a Trump y lo ha calificado de “matón”, al tiempo que ha sugerido que sus seguidores acabarán negando haber votado por él.

Según los investigadores, el acusado del asesinato de Kirk, Tyler Robinson, dijo a sus familiares que el activista estaba “lleno de odio” en los meses anteriores al tiroteo.

El joven de 22 años fue detenido por las autoridades el jueves por la noche tras más de un día de búsqueda. De acuerdo con las autoridades, Robinson “confesó”, o al menos dio a entender a un miembro de su familia que había disparado mortalmente a Kirk.

“Lo tenemos”, dijo el gobernador de Utah, Spencer Cox, para comenzar una rueda de prensa este viernes.

Cox dijo que el asesinato de Kirk era un ataque a todos los estadounidenses y a la libertad de expresión. También condenó la violencia política.

“Sigo creyendo en nuestro país y sé que Charlie Kirk creía en nuestro país”, dijo Cox en un emotivo discurso al final de la rueda de prensa. Agregó: “Sigo creyendo que hay más bien que mal entre nosotros, y que podemos cambiar el curso de la historia”.

Kirk fue cofundador de Turning Point USA, una organización sin ánimo de lucro dedicada a trabajar con adolescentes y universitarios en los campus de universidades. Kirk había dedicado la mayor parte de su vida a representar las creencias conservadoras y a participar en debates para difundir las políticas de derechas entre los jóvenes.

Traducción de Sara Pignatiello