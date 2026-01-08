¿Supergripe o un simple resfriado? Estos son los principales síntomas a los que hay que prestar atención

A medida que aumentan los casos de gripe, puede resultar difícil distinguir la enfermedad de un resfriado común.

Comprender las principales diferencias entre los síntomas es vital para proteger tu salud durante los meses de invierno.

Presentamos un resumen de los datos clave:

open image in gallery Los casos de gripe aumentan bruscamente ( Getty Images )

¿Qué causa la gripe y qué causa el resfriado?

Tanto el resfriado como la gripe son enfermedades respiratorias, pero están causadas por virus diferentes.

“Los resfriados están causados principalmente por virus y el rinovirus es el culpable más común”, afirma el Dr. Naveed Asif, médico de cabecera de The London General Practice.

“Mientras que la gripe está causada específicamente por los virus de la gripe, principalmente los tipos A y B”.

Esto significa que es posible tener un resfriado y gripe al mismo tiempo.

“Ambos tienen picos durante la estación fría y pueden mermar tu sistema inmunitario, haciéndote susceptible a nuevas infecciones”, afirma el Dr. Asif.

¿Se contagian del mismo modo los resfriados y la gripe?

“Tanto el resfriado común como la gripe son enfermedades respiratorias muy contagiosas que se propagan por contacto directo y a través de las gotitas respiratorias”, afirma el Dr. Asif.

“La transmisión se produce cuando se expulsan gotitas cargadas de virus al toser, estornudar o hablar, que caen en la boca o la nariz de las personas cercanas. En situaciones mal ventiladas, estas gotas pueden recorrer distancias más largas.

“La infección también puede producirse al tocar superficies contaminadas y luego tocarse la cara”.

open image in gallery Los resfriados y la gripe se transmiten por gotitas cargadas de virus

¿Cuáles son los principales síntomas y cómo distinguir un resfriado de una gripe?

“Un resfriado común suele provocar secreción o congestión nasal, estornudos, dolor de garganta, tos leve y fatiga leve”, explica la Dra. Claire Agathou.

“Por su parte, la gripe suele provocar una aparición repentina de fiebre, cansancio y debilidad intensos, dolores musculares y articulares, dolor de cabeza, tos seca, escalofríos (sensación de escalofrío y sudores), pérdida de apetito y, a veces, diarrea. La diferencia clave es que la gripe suele aparecer de repente y de forma mucho más grave, mientras que los síntomas del resfriado son más leves y se desarrollan de forma más gradual”.

¿Pueden los resfriados y la gripe provocar otras enfermedades o complicaciones?

“Aunque los resfriados suelen ser leves y autolimitados, tanto los catarros como la gripe pueden dar lugar a complicaciones como sinusitis, infecciones de oído, infecciones torácicas y empeoramiento de enfermedades subyacentes”, afirma la Dra. Agathou.

“La gripe puede causar neumonía, ingresos hospitalarios y enfermedades graves en grupos vulnerables. Sin embargo, incluso las personas que normalmente se encuentran bien pueden llegar a sentirse muy mal, por lo que es importante que se ponga en contacto con su médico de cabecera rápidamente para hablar de sus síntomas si se siente mal o está preocupado por ellos”.

¿Se trata y controla la gripe de forma diferente a un resfriado?

“Ambas se tratan principalmente con reposo, líquidos y analgésicos como el paracetamol”, explica la Dra. Agathou.

“Sin embargo, en los grupos de mayor riesgo, se puede recetar medicación antivírica para la gripe si se empieza pronto. Los antibióticos no son eficaces para ninguno de los dos, a menos que haya una infección bacteriana secundaria”.

¿El periodo de recuperación suele ser más largo en caso de resfriado o de gripe?

“Un resfriado suele durar de siete a diez días, pero la recuperación de la gripe suele llevar de una a dos semanas, y el cansancio a veces dura más”, explica Agathou.

¿Se pueden prevenir la gripe y el resfriado de forma similar?

“La protección más eficaz contra la gripe es la vacuna anual, sobre todo para los grupos vulnerables, pero otras medidas preventivas, tanto para la gripe como para el resfriado común, son lavarse las manos con regularidad y quedarse en casa si no se está bien”, afirma la Dra. Agathou.

“También recomendaría evitar tocarse la cara, cubrirse al toser o estornudar y asegurarse de que los espacios interiores están bien ventilados”.

Traducción de Olivia Gorsin