Se ha pedido a la población que evite un tramo de la costa donde un búnker nuclear de la era de la Guerra Fría, aferrado al borde de un acantilado, podría desplomarse al mar en “cuestión de días”.

La estructura, ubicada sobre la playa de Tunstall, en East Yorkshire, se cree que fue construida en 1959 como un puesto de observación ante una posible guerra nuclear. Habría sido desmantelada en la década de 1990.

Hoy, la erosión costera entre Withernsea y Hornsea —una de las zonas con mayor tasa de erosión del Reino Unido, según la Agencia de Medio Ambiente— ha dejado al edificio tambaleante sobre el acantilado, a unos 7 metros sobre la playa.

El historiador aficionado Davey Robinson está documentando en video los últimos días del búnker y declaró a la BBC: “Vivimos en una de las costas más erosionadas de Europa, y a este búnker no le queda mucho tiempo, quizás solo unos pocos días”.

El Consejo del East Riding de Yorkshire ha pedido a la población evitar la zona, tanto en la parte superior del acantilado como en la playa ( Getty )

Fotografías recientes muestran la estructura en una posición precaria, aferrada al acantilado erosionado, con muy poco terreno que aún la sostenga.

consejoUn vocero del Consejo del East Riding de Yorkshire declaró que la autoridad local no tiene responsabilidades legales sobre el edificio, ya que se encuentra en un terreno de propiedad privada, aunque recomendó evitar la zona circundante.

En declaraciones a The Independent, el portavoz señaló: “El Consejo del East Riding de Yorkshire no tiene ninguna responsabilidad legal asociada a la estructura. Esta se encuentra en un terreno de propiedad privada”.

“La ubicación forma parte de la Unidad de Política E (de Rolston a Waxholme) del Plan de Gestión de la Línea Costera. El enfoque de gestión para esta zona sigue siendo de ‘no intervención activa’. Por lo tanto, esta sección de la costa no está protegida, lo que permite que los procesos naturales de erosión continúen”.

“El consejo reconoce el riesgo que representa la estructura y solicita a la población evitar la zona, tanto en la parte superior del acantilado como en la playa, mientras la estructura se aproxima al borde”.

“El consejo también recuerda a visitantes y residentes que deben mantener una distancia segura de la base de los acantilados en erosión, debido a los riesgos que esto implica”.

Según la Yorkshire Marine Nature Partnership, la línea de acantilados en el este de la región retrocede aproximadamente cuatro metros por año. Esto provoca que grandes cantidades de material terminen en el mar cada año.

Aunque esta costa ha cambiado durante miles de años, el cambio climático ha acelerado el proceso. El aumento del nivel del mar, las tormentas más frecuentes y severas, y el incremento en la temperatura de la superficie marina elevan el riesgo de deslizamientos de tierra, erosión e inundaciones.

Traducción de Leticia Zampedri